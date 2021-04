JA TIL REFORM: – Mennesker som sliter med alkoholproblemer kaller vi for alkoholavhengige, mennesker som sliter med spillproblemer kaller vi for spillavhengige, men fortsatt omtales ofte mennesker som sliter med rus for rusmisbrukere. Det ligger mye makt i ord, skriver innleggsforfatterne. Foto: NTB/AUF

Arbeiderpartiet må si ja til rusreformen!

Vi trenger en ruspolitikk som hjelper, ikke straffer, derfor må Arbeiderpartiet stemme for rusreformen.

TUVA MOFLAG, stortingsrepresentnant (Ap)

NIMRAH RAMZAN, leder i AUF i Viken

Om få dager skal Arbeiderpartiet avgjøre rusreformen på landsmøtet. Vi støtter en reform som erstatter straff med helsehjelp, og samtidig gir kommunene de midlene de trenger for å gjennomføre reformen. Målet bør være å fange opp flest mulig – både de som er på vei inn i avhengighet, og de som allerede har en ruslidelse.

I alt for lang tid har vi holdt fast ved en ruspolitikk som skaper stigma og utenforskap. Dagens ruspolitikk med straff for bruk og besittelse fungerer ikke. Felles for mange som har problemer med sin rusbruk er at frykten for politiet og sanksjoner er det viktigste hinderet for å søke hjelp.

I mange tilfeller kan møtet med politiet oppleves som svært vanskelig – og i verste fall forverre en allerede utfordrende livssituasjon. Gjennom de siste ukers rusdebatt har vi hørt mange sterke historier fra rusavhengige og deres pårørende som vitner om dette. Venner som har fått straffereaksjoner når de har ringt ambulanse for en venn i nød. Unge mennesker som har fått undersøkt kroppens hulrom i forbindelse med ransaking. Tenk på hva dette gjør med et ungt menneske som kanskje har begynt å ruse seg fordi man har blitt utsatt for overgrep.

Det er bred enighet om at vi må møte de tyngste rusavhengige med andre virkemidler enn straff. Den store debatten handler om hvorvidt denne endringen skal gjelde alle rusbrukere, eller kun dem som har en tung rusavhengighet. Problemet med en halvveis rusreform, er at det i realiteten er langt færre som vil få informasjon og tilbud om hjelp, og at de som er på vei inn i avhengighet da ikke vil tilbys hjelp fremfor straff. Hvorfor må vi som samfunn vente til folk er nærmest fortapt i rusen før vi viser nåde og peker folk i retning av et bedre liv?

Hvis vi skal lykkes godt nok med å behandle rusbruk først og fremst som et helseproblem – og skape den nødvendige symboleffekten til resten av samfunnet – må vi flytte samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av stoffer fra justissektoren til helsesektoren. For alle. I praksis betyr dette at vi må avkriminalisere brukerdoser og erstatte straffen med forpliktelser om å motta informasjon om rusens skadelige effekter og veier inn i behandling.

Gjennom alt for lang tid har vi ført en ruspolitikk som ikke anerkjenner at mennesker som sliter med rus trenger omsorg og hjelp, heller enn fordømmelse. Mennesker som sliter med alkoholproblemer kaller vi for alkoholavhengige, mennesker som sliter med spillproblemer kaller vi for spillavhengige, men fortsatt omtales ofte mennesker som sliter med rus for rusmisbrukere. Det ligger mye makt i ord. Hele samfunnet trenger å gjennomgå en holdningsendring, og det vil også en rusreform kunne bidra til.

En avkriminalisering av brukerdoser betyr ikke at narkotika blir lovlig, det betyr ikke at politiet skal slutte å avdekke og beslaglegge rusmidler eller slutte med etterforskning for å ta kriminelle nettverk. Tvert om skal vi trappe opp innsatsen mot bakmenn, øke forebyggingsinnsatsen og sørge for at behandlingsapparatet bygges ut i takt med at flere hjelpebehov avdekkes.