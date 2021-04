Kommentar

Jonas må ligge unna Oljefondet

Av Hanne Skartveit

Hverken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller oljefond-sjef Nicolai Tangen må få lov til å pynte seg med Oljefondet. Tangen skal ikke drive politikk. Og politikerne skal ikke leke finansfolk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å gjøre Oljefondets investeringer mer klimavennlige. Aps landsmøte denne helgen vedtar etter all sannsynlighet at partiet vil «sørge for en mer helhetlig styring av den ansvarlige forvaltningen» av Oljefondet. Samtidig skal målet fortsatt være å «holde fast på målsetningen om høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko».

Det er ikke tvil om at Ap med den første formuleringen i sitt nye program vil legge sterkere politiske føringer på Oljefondet. Støre har flere ganger tatt til orde for dette, senest forrige helg. Da sa han til Klassekampen at han ønsker et grønnere oljefond, og at han ønsker å spisse fondets klimaprofil.

Svekker tilliten

Å bruke vår enorme felles formue i klimakampen kan umiddelbart høres fornuftig ut. Hvis det går galt med klimaet, hjelper det lite å ha penger på bok. Men politisk innblanding i styringen av vårt eget pensjonsfond er ikke veien å gå. Det å ha en kjølig og nøktern tilnærming i dag, kan tvert om være et bidrag til å dempe den globale oppvarmingen på lang sikt.

Hvorfor? Fordi sterkere politisk styring kan føre til at fondet i sine investeringer må ta andre hensyn enn avkastning. Dermed blir det mindre penger, som politikerne kan bruke, blant annet til å føre en god klimapolitikk. Både nå, og i fremtiden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha et grønnere oljefond.jan Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

En politisering svekker også tilliten til fondet. Oljefondet har stor troverdighet ute i verden nettopp fordi det oppfattes som uavhengig av den til enhver tids sittende regjering. Begynner vi å legge flere politiske føringer på fondet, risikerer vi også at det blir utsatt for større sikkerhetspolitisk press og risiko. Den faren vil alltid være til stede med et så stort, statlig globalt fond. Faren vil øke dersom fondet i større grad blir sett som en del av norsk utenrikspolitikk.

Ikke et politisk redskap

Oljefondet må til enhver tid gjøre det som lønner seg. Det betyr ikke at Tangen og hans folk ikke skal tenke klima når de investerer. Eller ta andre samfunnshensyn. Fondet jobber allerede for likestilling, og krever flere kvinner i styrene i selskaper de investerer i. Det kan være mange gode grunner til å gjøre dette - ikke minst at det skaper økt avkastning. Mange store investorer seg at samfunnsansvar kan være lønnsomt. Det er godt nytt.

Men det kan ikke være politikernes ulike ønsker og krav som styrer fondets investeringer. Oljefondet er ikke et politisk redskap. Noen ganger har politikerne likevel lyktes i å legge politiske føringer på fondet. Sist skjedde dette i 2019, da Stortinget åpnet for nye typer investeringer for Oljefondet knyttet til fornybar energi.

Eier halvannen prosent

Det kan være vanskelig å finne lønnsomme prosjekter innenfor dette området for tiden, fordi det er mange som ønsker å investere i slik infrastruktur. Nylig kjøpte Tangen og hans folk en stor havvind-park i Nederland. Enkelte har spekulert i om kjøpet i Nederland var politisk motivert. Et forsøk på å få godvilje i Stortinget, og på å få Oljefondet til å fremstå i et godt lys for dem som er opptatt av klima. I så fall illustrerer dette nettopp problemene med politisk styring av Oljefondet.

Finansminister Jan Tore Sanner og departementet han leder, er skeptiske til alt som smaker av politisk styring av Oljefondet. Foto: Mattis Sandblad

Norge eier nær halvannen prosent av verdens børsnoterte aksjer. Men det trenger ikke å bety at rikdommen vil vare. Historien er rik på eksempler på formuers vekst og fall. Det klassiske eksemplet er familieformuer som bygges opp av en generasjon, forvaltes av den neste, og havarerer med den tredje generasjonen.

Er vi der med Oljefondet nå? Det første store oljefunnet på norsk sokkel ble gjort i 1969. Det første innskuddet i Oljefondet skjedde i 1996. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg etablerte handlingsregelen. Nå har Erna Solberg styrt landet i snart åtte år. Hun har brukt mer penger enn noen tidligere regjering - også lenge før coronaen traff oss.

Rødgrønne forhandlinger

Heldigvis er det fortsatt stor uvilje i dagens regjering mot å bruke fondet politisk. Selv om det er foretatt noen justeringer i rammene for fondets investeringer, holder finansminister Jan Tore Sanner og hans folk igjen. Tross massivt press, både for å bruke enda mer penger, og for å sette sterkere politiske rammer for selve fondet.

Det er ikke sikkert at Aps Støre og Høyres Sanner er så veldig uenige i sak. Støres problem er både sterke krefter i hans eget parti, og at han skal samarbeide med partier som har et mye mer aktivistisk forhold til fondet. Hvis Støre og Ap åpner døra for sterkere politisk styring, slik vi nå ser, vil dette spørsmålet lett bli tema blant de rødgrønne i fremtidige regjeringsforhandlinger.

Oljefond-sjef Nicolai Tangen er visjonær - og opptatt av mennesker. Foto: Krister Sørbø

Det kan sies mye godt om Aps mulige fremtidige samarbeidspartner, SV. Men partiet er ikke befolket av gode kapitalister. De er mer glade i å bruke penger, enn av å tjene dem. De ønsker å bruke Oljefondet til å nå politiske mål. Som i klimakampen. Eller andre gode formål.

Tangen og Støre

Fondet er sparepengene til barna og barnebarna våre - og generasjonene som kommer etter dem. Det vi som nasjon har gjort, er å ta opp oljeressurser som har ligget under sokkelen vår i millioner av år, og veksle dem inn i penger. Selve meningen med fondet er at det skal vare evig - som om det lå godt bevart på havbunnen.

Oljefondets nye sjef, Nicolai Tangen, ser ut til å være opptatt av å synliggjøre fondet, langt mer enn forgjengeren Yngve Slyngstad. Tangen og Støre har noen interessante fellestrekk. De er begge visjonære, og ønsker å sette sitt merke på historien. De er opptatt av forholdet mennesker imellom, og de er gode i møte med folk. Begge ønsker åpenbart å bli likt.

Mye tyder akkurat nå på at Støre overtar statsministerjobben etter høstens stortingsvalg. Statsministeren og oljefondsjefen er begge blant Norges mektigste. Kanskje de aller mektigste. Det er avgjørende at de kjenner rollene sine. Og ikke tråkker i hverandres bed.