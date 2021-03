Kommentar

Det store tilbakeslaget

Av Astrid Meland

FORTSATT PÅ PAUSE: Camilla Stoltenberg i FHI og Steinar Madsen i Statens legemiddelverk vil komme med en vurdering om AstraZeneca-vaksinen neste uke. Foto: Mattis Sandblad

Friske, unge mennesker dør ikke av covid-19. At de dør av vaksine, er tragisk og vanskelig å håndtere.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Norske leger har ikke sett dette før. Seks unge mennesker har fått alvorlig sykdom etter å ha blitt vaksinert mot covid-19. To er døde.

Torsdag offentliggjorde legene sine funn på plenen utenfor Rikshospitalet. Mens eksperter i Europa har dysset ned saken, er nordmennene sikre på at en dose med AstraZeneca er forklaringen.

På Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har ikke dette gjort tilstrekkelig inntrykk.

Beskjeden derfra er at AstraZeneca er trygg og effektiv. De avviser ikke at det kan være en sammenheng, men endrer pakningsvedlegget og oppfordrer til å fortsette å vaksinere.

KNYTTES TIL DØDSFALL: Norske eksperter mener den britisk-svenske vaksinen fra Oxford-AstraZeneca i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig sykdom og død. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Argumentet i et pandemiplaget Europa er at tusenvis av mennesker dør av covid hver dag, mens svært få har opplevd alvorlig sykdom etter vaksinering.

Det har de selvsagt rett i. Norske myndigheter er ganske sikkert enig. Men etter alt dette oppstyret, er det vanskelig for Norge fra en dag til en annen å starte opp vaksineringen igjen.

Skal de det, må de kunne si noe mer betryggende. Derfor FHI har utsatt beslutningen til neste uke. Det er ikke sikkert de blir sikrere innen den tid. Men de må ha noen talepunkter.

Uansett hvordan man regner på risiko, så er dette et tilbakeslag for folks tiltro til vaksiner, for vaksinasjonsutrullingen og det velrenommerte medisinselskapet AstraZeneca.

Det er den første store vaksinen selskapet står bak. Kanskje blir det også den siste.

Anne Spurkland er ekspert på immunsystemet vårt. Og hun er ikke like overrasket som alle andre.

– Vi visste før vi begynte at det ville komme sjeldne bivirkninger når så mange millioner skulle vaksineres, sier hun til meg.

Hun følger med på USA og Israel, hvor det også er rapportert om tilfeller av sjeldne lidelser i blodsystemet. De bruker ikke AstraZeneca-vaksinen.

Israelsk medier har skrevet at kvinner har fortalt om menstruasjonsforstyrrelser. I USA har man sett at pasienter får mangel på blodplater, men ikke flere foreløpig enn man ellers kunne forvente. Det mest kjente tilfellet er kirurg som døde av mangel på blodplater og hjerneblødning kort tid etter vaksinering.

– At blodplatene rammes kan være en bivirkning som vi vil kunne se ved andre av covid-19 vaksinene også, sier Spurkland.

Hun forteller at proteinet i piggene på coronaviruset kan ha visse felles egenskaper med blodplater. Det er derfor ikke utenkelig at det kan oppstå en kryssreaksjon der antistoffer ikke bare binder seg til piggene, men også forstyrrer blodplatene.

SKANDALEOMBRUST: AstraZenecas vaksine har slitt med problemer siden resultatene fra vaksineforsøkene ble presentert. Her fra hovedkontoret i Cambridge. Foto: Alastair Grant / AP

Om FHI i løpet av de neste dagene finner ut at risikoen ved å ta vaksinen er høyere enn vi tror nå, kan vaksinen bli stoppet.

Men om risikoen fortsatt fremstår som lav, er det vanskeligere. For vi aksepterer risiko når vi tar andre medisiner og vaksiner.

Grunnen til at vi ser dette med AstraZeneca nå, kan være fordi Norge har vaksinert mange unge og kvinner med akkurat denne vaksinen. Og de får typisk flere bivirkninger enn eldre.

FHI lager seg et nytt problem om de stopper vaksinen, og senere oppdager at de andre vaksinene også har lignende, sjeldne bivirkninger.

For å få kontroll på covid-19 har vi ikke noe annet valg enn å ta i bruk disse vaksinene.

Men det blir en utfordring å skape ny begeistring for en vaksine som så grundig er snakket ned.

Likevel kjører andre myndigheter på. Allerede torsdag kveld bestemte en rekke land seg for å begynne å bruke den på nytt.

En håndfull dødsfall gjør nok ikke gjøre like stort inntrykk på et kontinent hvor viruset hver dag dreper tusenvis av mennesker. I alle fall ikke på myndigheter som desperat prøver å gjenvinne kontrollen på corona.