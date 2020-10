MASKINENES NIRVANA: – Problemet med maskinene som invaderer våre liv mer og mer, er ikke at de blir mer og mer som oss mennesker, men at vi risikerer å bli mer og mer som dem, skriver Göran Rosenberg. Foto: Dado Ruvic / X02714

Hva sosiale medier gjør med oss

Det er vanskelig å forklare den raske polariseringen av meninger og virkelighetsoppfatninger og den raske spredningen av hat, mistro, løgner og konspirasjonsteorier, uten å se en sammenheng med den raske forandringen i hvordan vi kommuniserer med hverandre.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

I noen år på 1970-tallet leste jeg bøker med titler som «Hva datamaskiner ikke kan gjøre» og «Hva datamaskiner fremdeles ikke kan gjøre», og fant en viss trøst i dem.

I en av bøkene hadde forfatteren Joseph Weizenbaum, en av pionerene innen forskning på kunstig intelligens, programmert en datamaskin ved navn Eliza til å være psykolog og svare på spørsmål som: «Hvorfor har jeg det ikke bra?» Og det ble ganske raskt åpenbart at det var en maskin som svarte – ikke et menneske.

Og at en maskin nok aldri ville klare å lure et menneske til å tro noe annet.

En viss trøst, som sagt, siden det som i mine øyne gjorde det interessant å være menneske, var at vi ikke var maskiner, og at maskiner, om enn aldri så velprogrammerte, aldri ville kunne erstatte menneskene.

Göran Rosenberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Dette er lenge siden nå, og de stadig mer velprogrammerte maskinene har stormet inn i livene våre og overtatt på område etter område, slik at de om det trengs nå kan lytte til oss og snakke til oss, og i det minste en stund få oss til å tro at det er et menneske vi snakker med.

For ikke å snakke om de maskinene vi hver dag holder i hånden og foran øynene, og som vi ikke lenger kan leve uten, siden de har tatt et grep om en stadig større del av livet og nå gjør ting for og med oss i et omfang som jeg ikke tror Joseph Weizenbaum noen gang kunne ha forestilt seg.

En ting som maskinene gjør med oss, er å endre på hvem vi er eller hvem vi tror vi er. Vi former i stor grad oss selv og selvbildet vårt gjennom kommunikasjon med andre mennesker, men det vi nå stadig oftere kommuniserer med, er ikke andre mennesker, det er maskiner, eller algoritmer, som det heter nå til dags.

Ofte er det naturligvis også mennesker som vi kanskje har blitt kjent med og føler et fellesskap med, takket være de samme algoritmene, og som av den grunn har blitt hetende sosiale medier, til tross for at de i løpet av sin korte levetid har vist seg å gjøre mer skade enn nytte.

Det er i hvert fall vanskelig å forklare den raske polariseringen av meninger og virkelighetsoppfatninger og den raske spredningen av hat, mistro, løgner og konspirasjonsteorier, uten å se en sammenheng med den raske forandringen i hvordan vi kommuniserer med hverandre.

For bare 15 år siden kommuniserte vi ikke med hverandre gjennom sosiale medier. For 15 år siden styrte ikke algoritmer hvem vi kommuniserte med, hva vi kommuniserte om eller hvordan vi så på oss selv og verden, og de utløste ikke de doplignende sosiale behovene og avhengigheten som de sosiale mediene er som skapt til å danne og holde ved like.

I Netflix-dokumentaren «The Social Dilemma» møter vi mennesker som en gang var med på å skape noe de trodde var stort og godt, men som alle nå forteller om sin tiltagende forferdelse over hva de har vært med på å skape.

Et digitalt virus som trenger seg inn i bevisstheten vår via skjermene vi klikker på og overtar kommunikasjonen med andre mennesker.

Et virus som livnærer seg av våre behov for fellesskap og anerkjennelse og gjør oss til ensomme, utsatte og lett manipulerbare bekreftelsesnarkomane.

Et propagandaredskap som Hitler og Stalin ikke engang kunne ha drømt om.

Det datamaskinene eller algoritmene har vist seg å kunne gjøre med oss, er å få oss til å oppføre oss litt mer som maskiner og litt mindre som mennesker.

Joseph Weizenbaum og de tidlige skeptikerne til datamaskinenes evne til å bli som mennesker tok egentlig ikke feil.

Datamaskiner kan fremdeles ikke bli det som dypest sett gjør oss til mennesker.

Datamaskiner kan ikke være oppriktige, tvilende, troende, ærgjerrige, livsbejaende, kjærlige, undrende, inspirerte, lykkelige, triste, redde eller modige.

De kan fremfor alt ikke gruble og bekymre seg over menneskehetens fremtid her på jorden. Og gå sammen om å gjøre noe med det.

Problemet med maskinene som invaderer våre liv mer og mer, er ikke at de blir mer og mer som oss mennesker, men at vi risikerer å bli mer og mer som dem.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad

