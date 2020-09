PRIVAT VELFERD: – I realiteten er mange av de idealistiske kvinnelige gründerne skviset bort av private bedrifter som skummer den fete fløten, skriver professor Hilde Gunn Slottemo. Foto: Nord

Fra maiblomst og fastelavnsris til velferdsprofitører

Velferd er blitt big business. Barnehager, sykehjem, barnevern og asylmottak – her ligger det åpenbart penger for den som har startkapital, gründerevner og teft for profitt.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

I de siste årene har historiene vært mange om hvordan store konserner har tjent seg styrtrike på salg av tjenester og infrastruktur i velferdsbransjen.

Utbyttene har sittet løst for personer bak de fine bedriftsnavnene vi etter hvert kjenner fra avisene. Deler av virksomheten de driver er organisert i så komplekse selskapsmodeller at en må være utdannet økonom for å skjønne de kompliserte regnestykkene.

De siste årene har de politiske debattene gått heftig i Norge om hvordan velferdssektoren skal organiseres. I 2017 ba et enstemmig Storting regjeringen om å sette ned et utvalg for å granske bruken av private velferdsleverandører, forståelig nok. «Velferdsprofitører» kalles disse aktørene ofte i den offentlige debatten, for å markere at dette er noe annet enn ideell, veldedig virksomhet.

Kontrasten til den tidlige velferden i Norge er skrikende. På slutten av 1800-tallet utviklet velferdssystemet seg bort fra de skambelagte ordningene med en mager kommunal fattigkasse og privat legd. Det skjedde gjennom to hovedretninger. Den ene var kommunale initiativ, startet av rike kommuner med overskudd av både penger og politisk vilje. Senere ble det spredt til resten av landet, gjennom en smitteeffekt og en statlig hjelpende hånd.

Den andre hovedretningen var de veldedige organisasjonene. Norske kvinners sanitetsforening er kanskje det viktigste eksemplet. Sanitetsforeningene rundt omkring i landet drev sykehus og tuberkuloseheimer, de lønnet jordmødre og sykepleiere, de sørget for tran og frukt til skolebarn. Borgerskapets kvinner hadde tid, hjerterom og økonomi til å drive veldedig arbeid. Velferden var lokalt finansiert og lokalt drevet, til det beste for lokale pasienter.

Sanitetskvinnene strikket og sydde votter og ragger til basarer, solgte fastelavnsris og maiblomster, tagg sine ektemenn og bekjentskapskretser om økonomisk bistand. På den måten fikk de møysommelig tjent opp penger til å kunne gjøre en forskjell i samfunnet. Deres utbytte var et smil fra en fødende mor, et varmt håndtrykk fra en tæringrammet pasient og en god følelse av at eget liv kunne brukes til samfunnsnyttig arbeid.

Sanitetskvinnene og andre veldedige foreninger har faktisk vært så viktige i utviklingen av velferdssamfunnet at de har fått sitt eget begrep i historiefaget. «Velferdstrekanten» har Anne Lise Seip kalt det, systemet der veldedige organisasjoner er plassert i det ene hjørnet av trekanten, med stat og kommune i de to andre. I andre fag omtales de ofte som «den tredje sektor» eller ganske enkelt sivilsamfunnet.

En skal være både blind og døv for å ikke bli slått av forskjellene fra i dag. I dag er pasientene og de som trenger hjelp og støtte blitt «kunder», og omsorg er blitt mulighet for profitt i millionklassen. Mye av virksomheten drives i byer og tettbygde strøk, der markedene og mulighetene for inntjening finnes. Likevel snakker fortsatt en del politikere som om det er de små veldedige organisasjonene og de idealistiske kvinnene som dominerer bransjen.

To av dem som i det siste har kommet i søkelyset, er brødrene Kristian og Roger Adolfsen. De har tjent seg styrtrike på sin satsing på Hospitality Invest, med datterselskaper bedre kjent under navnet Norlandia. Gjennom barnehager, pasienthoteller og eldreomsorg tar de samfunnsansvar og skaper verdier for sine kunder hver dag, heter det på selskapets hjemmesider.

Den verdien som skapes drypper i store monner på dem selv, for ifølge Finansavisen er brødreparet gode for 5, 6 milliarder og tjente i fjor 136 millioner kroner. Beløpene er blitt svimlende blant annet fordi 170 barnehager i fjor ble solgt til det australske fondet Whitehelm Capital til den nette sum av seks milliarder kroner. En skal strikke noen sokkepar for å komme opp i slike beløp.

Innenfor barnevern har «fosterhjemskongen» Peer Salström-Leyhs fått tilgang til statlige midler i millionklassen gjennom stiftelsen Fyrlykta. Disse pengene har han ført ut av landet og inn i skatteparadiser eller til virksomheter i andre land. Norske skattepenger har gått til millionlønninger og fete bonusordninger. Det er så de gamle sanitetskvinnene ville snudd seg i gravene sine.

Disse eksemplene er bare to av flere som belyser det milelange spranget fra fortidas idealistiske kvinner til dagens mannlige profittskapende velferdsentreprenører. De idealistiske kvinnelige gründerne som driver en liten familiebarnehage finnes nok fremdeles, men de kan omtrent telles på tomlene på en hånd.

I realiteten er mange av dem skviset bort av private bedrifter som skummer den fete fløten. I dag er store, multinasjonale selskaper som tar ut millionprofitt blitt en viktig del av sektoren.

Kanskje er det på tide å realitetsorientere debatten om denne bransjen.

Publisert: 28.09.20 kl. 16:45

