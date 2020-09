Leder

Skammelig forfølgelse

Foto: Terje Bringedal

Myndighetene i Myanmar avviser at overgrepene mot rohingyaene er en systematisk forfølgelse. De kaller anslagene mot den muslimske minoriteten «anti-terroraksjoner». To myanmarske soldater som har innfunnet seg i Haag forteller en ganske annen historie.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Deres detaljerte tilståelse kan bli et vendepunkt i den pågående internasjonale etterforskningen om massedrapene av rohingyaer «bare» er tilfeldige krigsforbrytelser, eller om det er folkemord.

Begrepsbruken her er helt avgjørende. Folkemord er ifølge FNs definisjon «handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe». Det er det folkerettsjuristen Cecilie Hellestveit har kalt «forbrytelsen over alle forbrytelser».

les også En knusende dom for Myanmar

Å bli dømt for å ha begått folkemord kan i tillegg til individuell straffeforfølgelse medføre internasjonale sanksjoner mot regimer som har stått bak eller medvirket til at forbrytelsene fant sted. I Myanmars tilfelle er saken ekstra delikat: landets politiske leder er fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi. Hun beskyldes for å ha visst om massakre av rohingyaer uten å ha løftet en finger. Dette benekter hun.

les også VG mener: Suu Kyi mister moralsk autoritet

At det har foregått organiserte kampanjer for å slakte ned og fordrive rohingyaer fra delstaten Rakine på Myanmars vestkyst, synes hevet over tvil. Observatører av konflikten er heller ikke i særlig tvil om hvem som står bak. Den muslimske folkegruppen utgjør mellom 800 000 og 1,3 millioner mennesker, men anerkjennes hverken som rettmessige borgere av Myanmar eller som en etnisk minoritet i det buddhistiske landet. Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. I 2017 ble nesten 750 000 av dem drevet på flukt fra sine hjem, hus og landsbyer ble brent ned.

les også Se dokumentaren «The Rohingya: The Mechanics of a Crime»

I hjerteskjærende rapporter om massehenrettelser av rohingya-menn, voldtekt av deres kvinner og tortur av barn i foreldrenes påsyn, har menneskeretts- og nødhjelpsorganisasjonene beskrevet umenneskelige overgrep begått av soldater og militsgrupper fra Myanmar. FNs høykommissær for menneskerettigheter har karakterisert forbrytelsene mot den retts- og statsløse minoritetsbefolkningen som «etnisk rensing».

les også FN-granskere mener Myanmars generaler har begått folkemord

Myanmar har offisielt avvist alle anklager. Men i januar i år avsa Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) en historisk dom der myndighetene i landet beordres til å gjøre alt som står i deres makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket. Retten sier altså ikke at det har funnet sted, men går likevel langt i å implisere at myanmarske myndigheter har et ansvar. De to soldatvitnene forteller imidlertid om militære aksjoner mot rohingyaene, og om ordrer gitt fra høyeste hold om å skyte, halshugge og voldta flest mulig.

Vitnesbyrdene må etterforskes. Hvis innholdet kan bekreftes er det sannsynlig at neste kjennelse av de 15 FN-oppnevnte ICJ-dommerne blir at forbrytelsene mot rohingyane i Rakine er folkemord. Da er det duket for oppgjør i Haags andre rettsinstans, Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Publisert: 20.09.20 kl. 05:55

Les også