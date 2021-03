– Mange sliter med motivasjonen dette andre året av pandemien. Det kan gå ut over etterlevelsen for liten og stor. Men ikke pek på ungene, det er ikke de som sprer mest smitte, skriver legene.

Debatt

Ikke pek på ungene

Det er stygt å peke, lærte vi. Det gjelder også i smittevernet, de aller fleste gjør så godt de kan for å etterleve stadig skiftende råd. Ikke hjelper strenge pekefingre stort heller. Å peke på ungene er ufint - og feil.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KETIL STØRDAL, barnelege OUS og professor i barnesykdommer ved UiO

MARGRETHE GREVE-ISDAHL, barnelege og overlege ved FHI

PÅL SURÉN, barnelege og forsker ved FHI

Barn kan spre infeksjoner, til andre barn og til voksne - både i og utenfor familien. Det gjelder også for coronaviruset, men i mindre grad enn for influensa og andre smittsomme virus. Derfor har Norge og flere land lyktes i å begrense tiltakene rettet mot barn og ungdom, uten at pandemien har kommet ut av kontroll.

Virus kan spres i barnehager og skoler, og media gir fortløpende oppdatering om slike utbrudd. Noen ganger er dette reelle utbrudd i betydningen at elever eller lærere blir smittet på skolen. Men de fleste «utbrudd» dreier seg om enkeltpersoner som har vært på skolen like før påvist smitte.

Dette fører til karantene for mange, men uten at viruset spres på skolen. Dette har vi fått mer kunnskap om blant annet gjennom den norske Corona-barn-studien og en stor tysk studie. Massetesting av alle nærkontakter finner i gjennomsnitt 0,25 nye tilfeller for hvert barn som er på skolen siste 48 timer før positiv test. Det etter hvert så berømte R-tallet er altså lavt i skolemiljøene når man følger smittevernrådene.

les også Pfizer: Vaksinen er effektiv for tenåringer

Den britiske virusvarianten ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom hos de yngste, men smitter lettere i alle aldersgrupper. Vi kan forvente at R-tallet øker med omkring 50 prosent også i skolesituasjonen dersom smitteverntiltakene er uendret. Etter at det nye viruset fikk overtak i Oslo og Viken, har vi sett at utbrudd i barnehager er blitt større i 2021. For skolene er antallet som smittes i hvert utbrudd nokså uendret, men det kreves kraftigere tiltak.

Derfor er det innført en ventekarantene, som gjør at enda flere må holde seg hjemme. Slik får flere en humpete og lite forutsigbar hverdag. Dette kan føre til at utbrudd i skolene oppleves som mye større enn de egentlig er.

Testing av antistoffer som tegn på gjennomgått infeksjon viser at yngre barn har hatt vesentlig mindre smitte enn ungdom og voksne. Tidligere i pandemien ble barn testet i mindre grad enn voksne. Når vi ser at smitte blant barn øker samtidig med mer testing, skyldes trolig noe av økningen intensivert testing og smittesporing. Fortsatt er det slik at de fleste barn smittes andre steder enn på skole og barnehage. Husstandssmitte er det viktigste, og de som bor trangt med store familier har høyere risiko.

Dersom skolen er en viktig arena for smittespredning, ville vi forvente nedgang i smitte etter skoleferier. Vi ser det motsatte: Tidlig i januar og mars – rett etter skoleferiene – økte smitten raskt. Verken barn, ungdom eller voksne slutter å møtes når vi har fri, kanskje slapper vi også litt av på smittevernet uten faste rutiner. Vanlige kjennetegn ved større utbrudd er at de har oppstått ved fester og sosialt samvær mellom elever utenfor skolen, personalmøter og sosialt samvær mellom ansatte, eller husstandssmitte med flere søsken.

Nye studier har sett på i hvor stor grad barn tar med smitte hjem. England hadde høsten 2020 en smittebølge som var langt kraftigere enn noe vi har sett i Norge. Av voksne som bodde med barn i huset ble 8,6 prosent smittet sammenlignet med 8,1 prosent uten barn. En studie fra Skottland fant ingen sammenheng mellom antall barn i huset og smitterisiko. Norske data tyder også på at de yngste barna sjelden tar med seg smitte inn i husstanden. Dette motbeviser selvsagt ikke at barn kan ta med smitte hjem. Poenget er at dette skjer i liten grad.

les også Mexico har nest flest dødsfall med corona i verden

Alle med en jobb som ikke kan gjennomføres hjemmefra har en ekstra risiko for smitte. Ansatte i serviceyrker og transport har høyest risiko, ifølge oppdaterte tall fra FHI. Fra nyttår og fram til midten av mars ble 6,7 av 1000 i aldersgruppen 20 til 70 år smittet av coronaviruset. For lærere på grunnskoler og barnehager er tallet 7,7 av 1000, altså et ekstra smittetilfelle per tusen. Lærere på videregående skole har lavere smitte enn gjennomsnittet av befolkningen – med og uten hjemmekontor. Dette er spesielt interessant når aldersgruppen 16-19 år etter nyttår har hatt høye smitterater, og kan tyde på at smittevern i videregående skoler fungerer og at smitte i stor grad foregår andre steder.

Massetesting er et aktuelt tiltak for å holde skoler åpne i kommuner med mye smitte. I et forsøk med hurtigtesting på Universitetet i Oslo testet 7 av 1800 positivt, og lignende forsøk gjøres i utvalgte skoler. Hurtigtesting i områder med lite smitte har imidlertid lite for seg: Da øker sjansen for at positive tester er falske positive, med karantener utløst av feil i testresultatet som konsekvens. Åpne skoler kan bidra til å begrense smittespredning, fordi unge får sosial kontakt i kontrollerte omgivelser. Hvis lojaliteten til smitteverntiltak skal bevares, bør vi tilstrebe en skolehverdag som ligger så nær det normale som mulig.

Mange sliter med motivasjonen dette andre året av pandemien. Det kan gå ut over etterlevelsen for liten og stor. Men ikke pek på ungene, det er ikke de som sprer mest smitte!