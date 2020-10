DIREKTØRVEKST: – Sosialdemokraten Marte Gerhardsen erklærte i mars at antall direktører i utdanningsetaten i Oslo skulle reduseres med bortimot tre fjerdedeler, fra 22 til seks. Men resultatet er blitt det stikk motsatte. Hvorfor, spør kronikkforfatteren. Foto: Frode Hansen

«Å bygge en intern pipeline»

Både direktørlønninger og ofte overdreven bruk av konsulenttjenester ser ut til å leve sitt eget liv, uavhengig av hvem som så godt de kan forsøker å stake ut den politiske kursen. Hvorfor er det slik?

ARVE HJELSETH, sosiolog, NTNU

Skjønner du overskriften? Dagbladet kunne onsdag melde at Utdanningsetaten i Oslo har brukt to og en halv million på lederutvikling og coaching bare siden sommeren 2019. Tjensten er kjøpt av firmaet Nesvik & Partners, som har én ansatt – Nesvik selv – og metoden er basert på noe som kalles Leadership Pipeline Institute.

Nesvik sier at det blant annet handler om «transisjonscoaching».

Uten å si noe sikkert om akkurat denne metoden spesielt, tror jeg vi generelt kan si at det i denne bransjen er mye rart. Av og til virker det som poenget er å finne på et nytt ord, mer eller mindre dårlig oversatt fra amerikanske forbilder, og at behovet for et nytt lederutviklingsprogram følger av dette alene.

Salg av ofte nokså luftige leder- og coachingteorier og -prinsipper er en næringsvei for ganske mange virksomheter og firmaer. Gevinsten for dem som kjøper disse tjenestene er, for å si det forsiktig, ofte mer usikker. Ofte er det antakelig til mer skade enn gagn, spesielt hvis vi tenker på hva for eksempel Oslo-skolen i stedet kunne brukt disse ressursene på. Man kan jo også lure på hvorfor stadig bedre betalte ledere i offentlig sektor må tilbys det ene dyre kurset etter det andre bare for å være i stand til å gjøre jobben sin.

Det er med andre ord lett å raljere over denne ressursbruken. I hvert fall hos meg legger sarkasmene seg fremst på tunga hver gang jeg sier noe om denne maniske opptattheten av ledelse, og ikke minst av det språket som brukes. Nesvik & Partners driver med transisjonscoaching!

Men det er noe annet her som er minst like interessant. Selv om mange ser ut til å være enige om både at direktørlønningene er for høye og at det brukes for store ressurser på å leie inn konsulenttjenester som tilbyr ledelse og coaching i stadig nye innpakninger, virker det svært vanskelig å snu denne trenden.

Etter at venstresiden overtok makten i Oslo, oppsto det gradvis en konflikt mellom skolebyråden, Inga Marte Thorkildsen, og utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Søgnen er selv sosialdemokrat og har vært statssekretær under Gudmund Hernes, men som utdanningsdirektør ble hun oppfattet som iverksetteren av Høyre-skolens test- og kontrollregime. Det lå derfor på mange måter i kortene at når venstresiden skulle sette sitt eget preg på Oslo-skolen, ble hun en klamp om foten.

Inn kom en annen sosialdemokrat, tidligere AUF-leder i Oslo, Marte Gerhardsen. Hun erklærte i mars at antall direktører skulle reduseres med bortimot tre fjerdedeler, fra 22 til seks. Men resultatet er blitt det stikk motsatte. Rett nok er ikke alle direktører nå en del av toppledelsen, men antall direktører er økt fra 22 til 26. Og hver av dem har sikkert behov for stadig påfyll av ledercoaching, for eksempel for å få klarhet i hva deres interne pipeline burde bestå i. Som vi vet har de også hatt behov for betydelige lønnstillegg.

Med andre ord: Både direktørlønninger og ofte overdreven bruk av konsulenttjenester ser ut til å leve sitt eget liv, uavhengig av hvem som så godt de kan forsøker å stake ut den politiske kursen. Hvorfor er det slik?

Ett mulig perspektiv er at det handler om at elitene, enten de er sosialdemokrater eller Høyrefolk, i bunn og grunn deler mange av de samme ideene. Forskjellen er mer retorisk enn reell, og den politiske kampen er dermed i stor grad en kamp om posisjoner mellom miljøer som fundamentalt sett tenker ganske likt. Og de sørger dermed også for solide lønninger til direktørene, som ofte tilhører de samme nettverkene som dem selv.

Jeg er imidlertid usikker på hvor langt en slik forklaring rekker. Jeg tror verken Høyre eller Arbeiderpartiet (eller SV) i og for seg har noe ønske om kaste bort verdifulle ressurser verken på altfor høye lønninger eller lederkurs av varierende kvalitet. Dessuten tror jeg i hvert fall det nye regimet i Oslo har hatt en reell ambisjon om å bringe Oslo-skolen over i et nytt spor. Men resultatet ser i stedet ut til å bli mer av det samme.

Det er derfor nærliggende å anta at politikere i møte med administrasjonen ofte støter på en krets av rådgivere og byråkrater som – i motsetning til politikerne – ofte tenker ganske likt. Dette sjiktet har ofte relativt likeartet utdanning, og har også i mange tilfeller deltatt på mange av de samme lederutviklings- og coachingprogrammene. De fungerer ofte som premissleverandører for organisasjonsutformingen, fordi de sitter på en detaljkunnskap, ervervet over tid, om sine sektorer som mer generelt orienterte politikere knapt kan ha.

Derfor vil de over tid også farge virkelighetsforståelsen også til den politiske ledelsen. Where you stand depends on where you sit, som det heter. Det er mange som utvikler nye perspektiver på verden når de kommer i posisjon til å endre noe de tidligere har kritisert.

Av og til går utviklingen altså sin nokså skjeve gang uavhengig av politiske intensjoner. Vi ser det samme når det gjelder debattene om såkalt New Public Management (som enkelte mener Oslo-skolen har vært en eksponent for). I den grad begrepet er presist nok til å gi særlig mening, er det lett å se hvordan de aller fleste politiske miljøer avstår fra å identifisere seg med det. Likevel kommer NPM-inspirerte reformer på løpende bånd fra de fleste regjeringer og de fleste byråd, helt uavhengig av deres politiske farge.

En reell endring er i så fall avhengig av en form for av-læring, både blant politikere og byråkrater. De må overbevises om at transisjonscoaching og annet rør ikke er noen forutsetning for å gjøre en helt ok lederjobb.

Et mulig paradoks er at selve av-læringen i seg selv kan kreve ytterligere kurs. Selv om vi som ikke har så mange lederkurs under beltet forstår deres ofte begrensede verdi nokså intuitivt.

