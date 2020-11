BEDRE FORBEREDT: – Nok en gang er det mye smitte i samfunnet. Også denne gangen må vi beskytte. Men nå er vi bedre forberedt, og vi skal gjøre alt vi kan for å unngå å isolere, skriver Robert Steen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Beskytte, men ikke isolere

Nok en gang tvinger coronapandemien byen inn i en sosial nedstenging. Men denne gangen skal vi gjøre alt vi kan for å unngå at sårbare grupper blir isolert fra sine nærmeste og omverden. Det er en krevende balanse – vi skal beskytte, men ikke isolere.

ROBERT STEEN, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune

Denne uka stengte kinoene og teatrene, treningssentrene og svømmehallene ned. Restauranter og puber kan ikke lenger servere alkohol. Det er vel ingen overdrivelse å si at dette ikke er slik vi så for oss førjulstida.

Vi må alle ofre mye. De fleste av oss vil takle det, fordi vi mobiliserer og finner nye og andre måter å fylle dagene med innhold. Men for noen er det flere ting som må takles samtidig. En mer ensom hverdag, ja, men også usikkerhet rundt det tilbudet som holder hverdagen i gang. For noen er det de faste aktivitetene i regi av kommunen og besøk fra en venn eller verge som gir livet rammer og innhold.

Mange led unødvendig mye forrige gang landet stengte ned.

Det gikk ikke lang tid fra de første skituristene ble syke, til vi så at vi måtte stengte ned samfunnet. Ingen visste hva viruset var i stand til, hvor det ville smitte oss, hvor mange det ville ta med seg og hvem som ville bli hardest rammet. Refleksen var velment. Vi var usikre og redde for å ikke gjøre nok for å beskytte, så vi stengte ned for nesten alt og nesten alle.

Konsekvensene ble uten tvil for store. Eldre som i livets siste fase fikk se lite til sine kjære. Mange ble ensomme. Psykisk utviklingshemmede opplevde passivitet og isolasjon. Mennesker som slet med rus mistet kanskje det grepet de hadde jobbet så hardt med å finne, folk som hadde trent seg opp etter et slag ble satt tilbake og de sårbare barn og unge fikk en enda vanskeligere hverdag.

Dette kan vi ikke la skje en gang til. Nok en gang er det mye smitte i samfunnet. Også denne gangen må vi beskytte. Men nå er vi bedre forberedt, og vi skal gjøre alt vi kan for å unngå å isolere.

Derfor skal faste rutiner, aktivitetstilbud for eldre og til mennesker med ulike psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser opprettholdes − så lenge vi klarer å følge smittevernreglene.

Vi vil gjøre alt vi kan for at seniorsentrene skal holde åpent. Vårt krystallklare mål er at demente skal få sine aktivitetstilbud, de på rehabilitering skal få sin fysioterapi, bibliotek og fritidsklubber skal holde åpnet, gruppetilbudene innen rus og psykisk helse skal fortsette.

Det skal være mulig å besøke sine kjære på sykehjemmene, men pårørende må ta ansvar når de skal på besøk- holde god avstand, vaske hender, og selvsagt holde seg unna dersom de er usikre på om de kan representere en fare. Ingen skal dø alene. Og ingen skal bli overlatt til seg selv i omsorgsboligene våre. Samtidig skal vi beskytte de som er særlig utsatte mot å bli smittet. Det er en krevende øvelse. Men den er nødvendig hvis vi skal unngå at koronakrisen skaper nye helsemessige eller sosiale kriser.

Våre ansatte i Oslo kommune har over tid gjort en fantastisk innsats. De har en sjekkliste og snakker med alle som skal inn på besøk, de finner løsninger, legger til rette og bruker kreativitet for å hjelpe brukere så godt som mulig. Skulle smitten komme inn igjen, vil vi ikke innføre et generelt besøksforbud, men stenge den aktuelle avdelingen til vi gjenvinner kontrollen lokalt.

Bydelene i Oslo kartlegger fortløpende hva som må til for å ivareta alle de som trenger det mest, uten at det går på akkord med smittevernet. Denne gangen skal alle med, de eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser, de som sliter med rus, de kronisk syke, de som har psykiske utfordringer − og ikke minst de av våre barn og unge som har ekstra behov for omsorg.

Og dersom situasjonen blir så kritisk at en nedstenging av et eller flere tilbud er eneste utvei, skal det i forkant alltid foreligge en grundig risiko- og sårbarhetsvurdering. Vurderingen skal legge særlig vekt på konsekvenser for de som trenger våre tjenester, og alle muligheter skal prøves slik at tilbudet kan fortsette i en tilpasset form. Stenging skal kun skje dersom det er tvingende nødvendig og alle alternativer er prøvd.

Det handler om å balansere tiltak som virker inn i noens hjem, inn i menneskers hverdag. Vi ber derfor om jevnlige rapporter om konsekvensene av tiltakene som nå er satt i gang, for ulike grupper og for kommunens tjenester.

Nok en gang skal vi sammen få ned smitten for å unngå at smitten slår ut samfunnet. Vi vet ikke hvordan pandemien kommer til å utvikle seg. Vi vet ikke når den tar slutt, og vi vet ikke nøyaktig hvem og hvordan den kommer til å ramme oss i ukene og månedene som kommer. Men vi vet flere vil bli alvorlig syke, og flere vil trenge intensivbehandling. Nå er det liv og helse som kommer først. Vi stilles på prøve, vi må ta ett og ett steg, men vi skal ta dem i fellesskap.

Nå må vi hjelpe hverandre der vi kan. Det er fortsatt tillatt å møte en venn, det er lov å gå en tur sammen, det er lov å le og se framover − for dette vil gå over. Til alle dere som er avhengige av tjenester fra kommunen, vi skal gjøre det vi kan for å unngå å stenge ned viktige tilbud. Vi skal holde ekstra god kontakt med dere, med pårørende og de ansatte. Vi må sammen finne løsninger for å beskytte mot smitte, uten å isolere.

Publisert: 12.11.20 kl. 11:29