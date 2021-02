Kommentar

Genialt – eller katastrofalt?

Av Hanne Skartveit

På sitt beste kan Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen utfylle hverandre. På sitt verste kan de føre Frp inn i en hengemyr av maktkamp og splittelse.

Etter 15 år som leder i Fremskrittspartiet, peker Siv Jensen på Sylvi Listhaug som ny leder, og Ketil Solvik-Olsen som ny nestleder.

Sylvi Listhaug har vært Carl I. Hagens favoritt til å ta over etter Siv Jensen. Det har Hagen aldri lagt skjul på. Listhaug taler til de samme velgerne, er opptatt av de samme sakene, og har mye av den samme profilen som Hagen hadde i sine glansdager. Men det som traff på 1980- og 1990-tallet, treffer ikke like godt gjennom 2020-tallet. Tiden kan ha løpt fra det Frp som Listhaug ønsker seg.

Listhaug var overraskende usikker og uklar da hun møtte pressen i går. Hun, som skal «si det som det er», klarte knapt å svare skikkelig på et eneste spørsmål. Det ble mest en oppramsing av slagord.

I rommet der det skjer

Mens Siv Jensen har fremstått suveren og solid, har Listhaug vært på sitt mest effektive og synlige når hun har hatt sterke personligheter å lene seg på. Da Listhaug var som mest omtalt – og omstridt – hadde hun rådgiver Espen Teigen. Han var ansvarlig for profilen hennes, både i sosiale medier, og i offentligheten. Mange av hennes omstridte utspill kom på denne tiden. Da Teigen sluttet, forsvant også mye av elektrisiteten rundt Listhaug.

Etter at Listhaug kom tilbake til Stortinget, ble hun mer av en hverdagspolitiker. Som statsråd hadde hun talerstolen og makten til å sette dagsorden, til å provosere og begeistre. Som stortingspolitiker, først i helsekomiteen, deretter i finanskomiteen, ble hun grå.

Sylvi Listhaug skal fylle store sko når hun etter alt å dømme tar over som Frp-leder etter Siv Jensen på partiets landsmøtet i mai. Foto: Fredrik Solstad

Nå er det Listhaugs påtenkte nestleder, Ketil Solvik-Olsen, hun må lene seg på. Han er annerledes enn henne, både i form og innhold. Solvik Olsen er mer som Siv Jensens Frp, en politisk håndverker som er opptatt av konkrete resultater. Både Solvik-Olsen og Jensen elsket å sitte i regjering, de liker å være i rommene der viktige beslutninger blir tatt. De er begge lagspillere, som ser etter mulige kompromisser i vanskelige saker.

Sp-Trygve

I motsetning til Sylvi Listhaug. Hun er ikke kjent for å spille på lag, hverken da hun satt i Erna Solbergs regjering, eller som partiets talsperson i ulike stortingskomiteer. Som type er hun mer av en opposisjonspolitiker enn en politiker som søker regjeringsmakt. Hun har lenge snakket høyt om at Frp ikke lenger skal forhandle og inngå kompromisser.

Partiet skal stemme for det de er for, og mot det de er mot. Det kan gi god uttelling i den offentlige samtalen. Men det blir færre konkrete resultater å vise til dersom Frp stadig vekk skal si nei til å forhandle med andre for å få gjennomslag for sine saker. Og hvor lett er det for et parti som har sittet i regjering i nesten syv år siden 2013, å protestere mot alt som er galt i landet vårt?

Her stiller Listhaug svakt i møte med Frps argeste konkurrent akkurat nå, Senterpartiet, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen. Han har vært i opposisjon i snart åtte år, og kan kritisere regjeringen for alt som har skjedd i disse årene.

Handlingsregelen

Frp spriker i synet på i hvilken grad partiet skal ta ansvar. I går klarte Listhaug ikke engang å gi et klart svar på om hennes mål er å få Frp inn i regjering igjen. Det er opp til landsmøtet, sa hun. Det er oppsiktsvekkende at en påtroppende partileder ikke kan svare på et så grunnleggende spørsmål om hva hun vil med partiet.

Listhaug ville heller ikke svare på hva hun mener om handlingsregelen, som setter grenser for hvor mye penger politikerne kan hente ut av oljefondet hvert år. Eller med andre ord – hvor mye av pengene som skal sikre velferdsstaten og fremtiden til dem som kommer etter oss. Listhaug er kanskje den politikeren akkurat nå som lettest slenger ut av seg kostbare løfter uten å ha en plan for hvordan løftene skal finansieres – eller organiseres.

Avtroppende Frp-leder Siv Jensen har i mange år vært på politikkens absolutte A-lag. Foto: Mattis Sandblad

Det krever noe helt annet å være partileder enn å være både nestleder og talsperson. Partilederjobben er antagelig en av landets aller tyngste jobber, uavhengig av hvilket parti det gjelder. Jobben krever oversikt over alle viktige politikkområder, evnen til å skjære igjennom i svært kompliserte spørsmål, veie ulike interesser mot hverandre, sette grenser og skape begeistring. Løse vanskelige konflikter i et miljø med sterke personligheter, skape lagfølelse, være diplomat og brobygger, og samtidig opptre tydelig og krast i møte med politiske motstandere.

Partilederskolen

Siv Jensen har perfeksjonert alle disse egenskapene gjennom sine mange år som partileder. Hun er på politikkens absolutte A-lag. Det er ikke vanskelig å forstå det dersom Sylvi Listhaug føler seg overveldet av oppgaven, slik det var lett å få inntrykk av da hun møtte pressen i går.

Mye tyder på at Sylvi Listhaug har gått i skole hos Siv Jensen den siste tiden. Partilederskolen. For eksempel sørget Jensen for at det var Sylvi Listhaug som tok det store oppgjøret med de såkalte nasjonalkonservative opprørerne i Oslo Frp nylig. Slik slo Jensen effektivt opp en vegg mellom partiets ytre høyre-fløy og Listhaug. Listhaug har fremstått både mer ansvarlig og mer samlende de siste månedene, ofte i tospann med Jensen.

Samler flokken?

Sylvi Listhaug er en klassisk populist. Hennes største oppturer har hun hatt når hun har truffet stemningsbølger med omstridte utspill. Hun er ikke en politikertype som drøfter en sak fra ulike sider, som er opptatt av nyanser og kompliserte sammenhenger. Hun går rett på, samme hva hun støter på.

Nå skal Listhaug samle et parti som spriker i alle retninger. Klarer hun å samle flokken? Og å få partiet opp på meningsmålingene, fra dagens katastrofale nivå? Skal hun lykkes, må hun jobbe tett med Ketil Solvik-Olsen. Og han med henne. De tilhører hver sin fløy i partiet. Og de snakker til ulike velgergrupper.

Siv Jensen kan ha gjort noe smart ved å peke på de to som partiets nye ledelse. Eller hun kan ha lagt grunnlaget for enda mer splid i et allerede splittet parti.