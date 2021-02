Kommentar

Reddet av redde republikanere

Av Per Olav Ødegård

FRIFUNNET: Det manglet ti stemmer i Senatet på å finne Donald Trump skyldig etter tiltalen. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Etter kveldens avstemning i Senatet er det vanskelig å forestille seg hva som må til for at et flertall av republikanere stiller Donald Trump til ansvar.

Et flertall av senatorene, 57 mot 43, sa at Trump var skyldig i å ha oppildnet til opprør. Frifinnelsen ble lest opp i den samme salen som opprørerne en stund okkuperte og skjendet 6. januar.

Aktoratet har denne uken lagt frem bevis på hvordan den tidligere presidentens gjentatte og grunnløse påstander om at valget var blitt stjålet fra ham ledet frem til massemønstringen i Washington 6. januar. Det kulminerte i stormingen av Kongressbygningen. Trump var anklaget for å ha oppmuntret til voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger.

Det er, uten sammenligning, den mest alvorlige anklage som er rettet mot en amerikansk president. Det nærmeste må være tiltalen mot Trump i den første riksrettssaken i fjor. Kun tre presidenter er blitt stilt for riksrett. Trump to ganger. Alle sakene er endt i frifinnelse.

Årsaken er at grunnloven krever to tredjedels flertall for å dømme en president, og i dette tilfellet en tidligere president. Et flertall av senatorene mener Trump er skyldig. Blant disse var republikanerne Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney og Pat Toomey. De viste personlig mot og integritet da de brøt med partilinjen. For vel ett år siden sto Romney alene blant republikanere om å erklære at presidenten var skyldig i den første riksrett. Utbryterne vet hva det innebærer å legge seg ut med Trump og hans base. De gjorde det likevel. I denne historiske saken fulgte de sin samvittighet, ikke utsiktene til kortsiktig gevinst.

I sin sluttprosedyre sa demokraten Jamie Raskin at hvis ikke denne saken gir grunn for en fellende dom, finnes det ikke noe som gjør det. Men Trumps forsvarer Michael van der Veen kalte anklagene for absurde og demokratene for hyklere.

Det manglet ti stemmer på å finne Trump skyldig og diskvalifisere ham fra å stille til valg på et senere tidspunkt. Republikanernes stemmegivning viser at dette fortsatt er Donald Trumps parti og at de fleste frykter velgernes reaksjon hvis de bryter med ham. Men det er verdt å merke seg at republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, skarpt kritiserte Trump etter at han stemte for å frifinne ham. Han sa at opprørerne var blitt foret med «ville og falske påstander fra verdens mektigste mann. Fordi han var sint for å ha tapt et valg.»

Trump lover at hans bevegelse, «vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse for å gjøre USA storslått igjen, bare har begynt». Trump er frifunnet, men alt som kom frem under riksrettssaken vil prege hans ettermæle. Ikke i noen tidligere riksrettssak har så mange brutt med partilinjen og stemt for å kjenne en president eller ekspresident skyldig.

Den siste dag av riksrettssaken inneholdt overraskelser, usikkerhet og en lang debatt om prosess. En stund så det ut til at riksrettssaken kunne bli langt mer langvarig enn noen hadde sett for seg. Hverken republikanere eller demokrater ønsket en lang prosess, av helt ulike årsaker.

Republikanerne ønsket en rask frifinnelse for å komme videre og unngå indre strid i partiet. Demokratene ville ikke hindre Senatets arbeid ytterligere med å godkjenne regjeringsmedlemmer og ta stilling til Joe Bidens økonomiske krisepakke.

Forvirringen oppsto da demokratene ønsket å innkalle et vitne, den republikanske representanten Jaime Herrera Beutler. Hun hadde fortalt om en opphetet telefonsamtale republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, hadde med Trump mens angrepet mot Kongressen pågikk. Demokratene mente hennes vitnemål bekreftet deres anklage mot Trump.

Fem republikanere støttet demokratenes krav om vitnemål. Republikanere varslet da at de i så fall ville innkalle et stort antall vitner. Etter forhandlinger droppet aktoratet å innkalle vitnet mot at hennes skriftlige vitnemål ble inkludert i rettsdokumentene.