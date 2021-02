Kommentar

Covid-døden i innvandrermiljøene

Av Shazia Majid

HARDT RAMMET: Ingen er hardere rammet av coronaviruset i Norge enn eldre innvandrermenn fra Pakistan, Somalia, Tyrkia og Irak. Dette bildet er tatt ved et vaksinasjonssenter i en moske i London lørdag 6. februar. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Covid-smitten florerer, sliterne dør, og storfamilien har blitt en mulig dødsfelle. Er det en vei ut av pandemien for de fattige innvandrerne?

Omtrent annenhver dag leser jeg dødsbudskap postet i en lukket Facebook-gruppe for pakistanske nordmenn. Den teller nesten 12 000 individer.

«Det er med stor sorg vi meddeler at vår kjære (...)». Stadig oftere står det at den kjære døde av covid-19.

Teksten er som hovedregel fulgt av et bilde av en mann i min fars alder, ofte yngre, et sted mellom 60 og 80 år. Enda en av sliterne har gått bort. Han kom antagelig da faren min kom, på begynnelsen av 70-tallet, og han jobbet seg antagelig helseløs slik min far gjorde. Og, nå nøt han antagelig pensjonisttilværelsen i samme hus som barn og barnebarn, og med en papiravis på morsmålet som var en dag eller tre gammel da han fikk den. Nå er han død, 10, 20, kanskje 30 år for tidlig.

«Inna lillahi wa inna ilehi rajioon» – Sannelig, vi tilhører Gud og til Ham skal vi vende tilbake, står det i de hundrevis av kommentarene som postes under hvert dødsbudskap.

For mange som leser dette, vil det jeg skriver handle om «de andre». For meg handler det om foreldrene mine, foreldrene til mine venner. Om folk jeg kjenner, og folk jeg er glad i. Jeg leser FHIs covid-statistikk, og jeg ser deres grafer og det er ikke punkter på et skjerm, det er liv og det er lidelser. Dette er personlig.

Ingen er hardere rammet av coronapandemien i Norge, enn pakistanske-, somaliske-, tyrkiske- og irakiske nordmenn. Per 2. februar var 144 personer med fødeland Pakistan innlagt på sykehuset med covid-19. Tallet burde egentlig ha vært under 10, om vi tar høyde for denne gruppens størrelse i befolkningen. Tallet skulle vært 13 og ikke 108 for innvandrere fra Somalia.

Og, om vi korrigerer for alder, skulle antall innlagte vært enda lavere.

I fjor viste jeg til Storbritannia og USA da jeg fryktet for etniske minoriteters liv og helse. Nå har vi våre egne tall, og de levner ingen tvil.

Omtrent halvparten av all smitten i Norge har skjedd hos befolkningen med utenlandsk opprinnelse. Smitten hos folk med somalisk og pakistansk bakgrunn er 8–10 ganger høyere i andel enn befolkningen sett under ett.

Blant sliterne, altså våre foreldre (fra Pakistan, Somalia og Tyrkia) er andelen som er blitt innlagt på sykehuset mellom 10 og 20 ganger høyere. Dødstallene total sett er så lave i Norge at det er vanskelig å si noe sikkert, men det er helt tydelig at innvandrere fra Afrika og Asia dør mye oftere av covid-19 enn gruppens størrelse tilsier.

Mye er sagt om de bakenforliggende årsakene. En helt klar fellesnevner hos de omtalte gruppene er trangboddhet. Ingen andre grupper bor trangere.

Så finnes andre forklaringer: Fattigdom, utdanningsnivå, underliggende sykdommer, klasseforskjeller, eksponering i serviceyrker, mobilitet, språkkunnskaper, genetisk risiko, andelen som tester seg og ikke minst myndighetenes evne til å spre informasjon.

Men, det ingen nevner, er det som smerter mest.

Migrasjon er en vedvarende livskrise. Storfamilien har vært lindringen. Inntil pandemien kom. Nå har storfamilien og klanen blitt en form for dødsfelle, særlig for fedre og bestefedre.

Det som har vært en stolthet, evnen til å ta vare på egne eldre, er i ferd med å bli ens tragedie.

Når smitten i Norge er største blant norskfødte med foreldre fra Pakistan og Somalia, hvem rammes? Ikke nødvendigvis storsamfunnet, men ens egne foreldre. Hvorfor? Fordi vi ofte bor sammen i flerfamiliehusholdninger.

Er det en tilfeldighet at pakistanske og tyrkiske nordmenn, som er blant de hardest rammet, også er de samme gruppene hvor flest over 67 år bor under samme tak med barn og barnebarn og andre slektninger? Det gjelder nærmere 40 prosent av pakistanske nordmenn og 30 prosent av tyrkiske nordmenn, mens for etniske nordmenn er tallet under fem prosent.

Nordmenn med somalisk bakgrunn har ikke vært lenge nok i Norge til å ha tre generasjoner boende under samme tak. Til gjengjeld står gjerne klanen sterkt. Og jo mer utenforskap til storsamfunnet, dess tettere knyttes de sosiale båndene internt i familien og gruppen.

Smitten er det mest sannsynlig egne voksne barn og barnebarn som tar med seg hjem.

Det snakkes om å finne seg sin kohort og henge med den, for å ikke spre smitte. Men, hva om kohorten utgjør et halvt norsk bryllup?

Det er lettere å holde avstand fra gamle foreldre, hvis du ikke bor sammen med dem. Hvordan skal man holde avstand fra far eller bestefar, når bestefar oppholder seg i stolen ved siden av din ved middagsbordet?

Skal sliterne settes på tørkeloftet for å berge livet? Det går ikke. Det som går, er å prioritere å vaksinere flerfamiliehusholdninger.

Jeg ser tidvis større bekymring i innvandrermiljøene for at storsamfunnet snakker om smitten i innvandrermiljøene – enn bekymring for selve smitten. Det er en luksus vi ikke kan unne oss. Nå gjelder det å redde liv og lunger. Det er ikke myndighetenes ansvar alene.

Derfor har jeg en appell: Ta et større ansvar for ditt eget liv og livene til de du er mest glad i. Ikke sats på at dette går bra. Vit at det ikke har gjort det for altfor mange. Hold avstand selv om det strider mot alt du har lært. Jeg vet det er vondt. Jeg har ikke klemt min mor siden mars i fjor.