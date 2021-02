RØDT KORT: – Vi mener at den nye rapporten om rasisme i idrett ikke dokumenter at det er strukturell rasisme i norsk idrett, skriver kronikkforfatterne. Foto: Audun Braastad / NTB

Idretten bidrar mer til brobygging enn til splid og rasisme

Rasistiske holdninger og praksiser forekommer på de fleste arenaer, også i idretten. Det er likevel ingen grunn til å overdimensjonere problemet, slik både idretten selv og mange medier har gjort på bakgrunn av en nylig utgitt rapport.

ARVE HJELSETH, førsteamanuensis i idrettssosiologi, NTNU

MADS SKAUGE, doktorgradsstipendiat i sosiologi, Nord universitet

Funnene om rasisme er «skremmende lesning», heter det i Aftenposten, mens det i VG konstateres at «rapporten om rasisme bør være usedvanlig ubehagelig lesning for Norges idrettsforbund». NRK meldte at idretten kan skape mer rasisme i stedet for mindre.

Interessant nok har NIF selv stort sett lagt seg flate. Idrettspresident Berit Kjøll sier til Dagsavisen at det må tas grep etter at rapporten har avdekket strukturell rasisme.

Men har rapporten egentlig det? Forfatterne bak rapporten er vage, men peker på tendenser som kan (vår utheving) være et resultat av slike forhold. Vi mener slik strukturell rasisme ikke er dokumentert i rapporten. Den inkluderer rett nok et nærmest insinuerende bakteppe av internasjonale hendelser knyttet til rasisme og diskriminering, men koblingene til hverdagslivets norske idrett forblir utydelige.

Mesteparten av rapporten er basert på egenrapportering fra særforbundene om hvorvidt de har et rapporteringssystem og prosedyrer for å håndtere varslinger om rasisme, og den peker på klare forbedringsmuligheter. Dessuten rapporterer mange forbund at etniske minoriteter er svakt representert. Men det første er ikke nødvendigvis årsak til det siste. Mange reaksjoner tyder imidlertid på at det er slik rapporten blir lest: «Vi har mislyktes», «vi speiler ikke mangfoldet» etc., har vært typiske responser.

Er det en overraskelse eller et problem at ungdom med pakistanske foreldre i mindre grad går langrenn? Og at det i sin tur gjenspeiles i hvem som er tillitsvalgte? Har det nødvendigvis noe med diskriminering og rasisme å gjøre?

Vi kaller det sosial ekskludering dersom ulike sosiale mekanismer, enten det er fordommer, direkte rasisme eller sosiale strukturer, medfører at noen hindres i å delta på arenaer hvor vedkommende ellers gjerne skulle vært med. Den sentrale ekskluderingsmekanismen i idretten er sannsynligvis knyttet til de sammenvevde variablene økonomi og tilgang til idrettsanlegg. Man kan ikke delta i ishockey uten en ishall eller en tilrettelagt isbane i nærheten, og mange vil finne alpint utfordrende med tanke på kostnader. Etniske minoriteter er overrepresentert blant familier med begrensede økonomiske ressurser, og vi vet at innvandrertette byområder også har lavere dekning når det gjelder mange typer anlegg.

Valg av idrettsaktivitet handler imidlertid også om kultur og tradisjon. Det er flott om etniske minoriteter begynner med ski og skøyter, men det er heller ingen tragedie om de ikke gjør det. Overraskende nok ser det ut som det er nødvendig å påpeke noe såpass innlysende.

Idrett er den klart vanligste organiserte fritidsaktiviteten blant innvandrere. Lavere deltakelse enn majoritetsbefolkningen peker ikke først og fremst i retning av strukturell rasisme, men handler om faktorer som økonomi, kultur, familieforpliktelser, foreldreskap (foreldre med innvandrerbakgrunn er normalt mindre involvert i barnas idrettsaktivitet), religion og fritidsprioriteringer. Forskning viser at den viktigste grunnen til at minoritetsungdom ikke deltar i idrettslag, er at de ønsker å prioritere skolearbeidet. Med unntak av økonomi, handler ikke disse faktorene om ekskludering.

Når det gjelder tillitsvalgte og ledere: Teorien om homososial reproduksjon sier at ledere foretrekker kandidater som ligner dem selv. Det kan for eksempel kan marginalisere kvinner i mannsdominerte organisasjoner og etniske minoriteter i organisasjoner dominert av majoritetsbefolkningen.

Men mange av vervene i idretten er langt unna å være ettertraktede i denne forstand. Noen må sitte i styret om barnet ditt skal ha et idrettstilbud. Akkurat som med foreldremøter på skolen, kan folk unnlate å stille på møter i frykt for å bli valgt til noe. Om flertallet i mange styrer viser seg å være norske, er det i de fleste tilfeller hverken uttrykk for rasisme eller diskriminering.

Medienes dekning av rapporten er en studie i mikrofonstativ-journalistikk på vegne av den gode sak, som ikke må kludres til av nyanser og besinnelse. For tiden ser det ut som det sitter i ryggmargen på enhver journalist at om man kan henge ut idretten for noe, tilfredsstiller man kriteriet om «kritisk» journalistikk. Men kritisk journalistikk innebærer i dette tilfellet også å stille spørsmål ved både rapporten, og ved medienes og idrettens tolkning av den, slik Kjetil Rolness, som en av få, har gjort.

At mediene så motstandsløst har kjøpt disse fortellingene om rasisme i idretten uten å stille kritiske spørsmål, kan skyldes at slike kritiske nyanser fort blir oppfattet som kjepper i hjulene på det antirasistiske arbeidet vi alle støtter. Men forskning handler ikke om å levere politisk korrekte konklusjoner til oppdragsgivere med bestemte interesser, uansett hvor prisverdige motivene er. I dette tilfellet har rasismen i idretten høyst sannsynlig blitt fremstilt som mer omfattende enn den er.

Det positive med rapporten er at den bidrar til å styrke og bevisstgjøre særforbundenene i deres arbeid mot rasisme. Problemet er at den, slik den presenteres, overdramatiserer omfanget. Idretten består av tusenvis av frivillige som jobber gratis for flest mulig barn og unges beste. Det siste de trenger er å høre at de dermed bidrar til økt rasisme.

Trolig bidrar idretten mer til brobygging enn til splid og rasisme. Nulltoleranse bør være et selvsagt mål, men det er lite, i hvert fall i denne rapporten, som tyder på at problemet er spesielt stort i idretten.