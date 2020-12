Leder

Snakk om tafatt regjering

GJØR OM PÅ SIN EGEN REGEL: Solberg-regjeringen hjelper Bø i Vesterålen som sliter med å skjønne at jo flere rike innbygger man får, jo mindre inntekter får man. Foto: Helge Mikalsen

Bø i Vesterålen vil så gjerne bli et skatteparadis. Men til tross for at rikinger kommer flyttende, må resten av Norge ta regningen.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

DRØMMER OM MONACO: Høyres ordfører i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen. Foto: Birkeland, Marius

Bø bestemte seg i fjor for å sette ned formuesskatten for å lokke folk til kommunen. Og det ser ut til å virke. Bjørn Dæhlie har kjøpt seg hus sammen med 10–15 rikinger til, ifølge ordføreren.

Og alle står selvsagt fritt til å gjøre bøfjerdinger av seg.

Vi legger merke til at Skatteetaten sier de skal følge ekstra godt med på om folk faktisk bor i Bø. Det utspillet førte til at en riking med flytteplaner ombestemte seg.

Tidligere har bosted ikke vært et viktig poeng for skattemyndighetene i denne sammenhengen. Formuesskatten er lik over alt. Men nå som skatten settes ned i Bø, er det derimot blitt millioner av poenger ved å følge med på dette.

Håpet til Høyreordfører Sture Pedersen er nyinvesteringer og arbeidsplasser, og at dette skal gå i pluss for kommunen.

Regjeringen gjorde det i mai klart at kommuner som kutter skatten, må dekke tapet selv. Dermed ser det ikke så fett ut for Bø. Kommunesektorens organisasjon KS har ifølge NRK regnet ut at tapet neste år kan bli på rundt 10 millioner kroner.

Men hva gjør regjeringen? NRK skrev fredag at den har snudd. Bø får kompensert fem millioner.

Begrunnelsen er at reglene har vært uklare for Bø. Det kan tyde på at de burde utredet saken bedre. Kommunen har også hatt muligheten til å avlyse det planlagte skattekuttet som ikke trer i kraft før nyttår.

Bak lurer statens inntektssystem som tar fra de rike og gir til de fattige. De kommunene som tjener best overfører inntekter til kommuner som har inntekter under snitt (og noen til).

Dette er den viktigste distriktspolitikken vi har. Men poenget er ikke at Robin Hood-tankegangen skal gjelde skatteparadiser. Det var derfor dette ble strammet til da Bø ville kutte i skatten.

Regelen nå er at kommunene må dekke dette selv. Men regjeringen lager altså ryggradsløst et unntak og hoster opp en engangsløsning for å komme en partifelle i Bø til unnsetning.

Høyre, som i opposisjon ikke bare er imot formuesskatt, men også økte offentlige utgifter, presterer i tillegg å skryte av den kreative tekningen i Bø. Det er bare tåpelig.

Det var regjeringen selv som endret reglene for å unngå at flere kommuner gjorde dette.

Når regjeringen likevel sprøyter nødhjelp inn i skatteparadiset, er det fortsatt med det forbeholdet at ingen andre skal få denne hjelpen.

Bø må selvsagt dekke tapet selv. Fredag ble det kjent at også Meråker vurderer å kutte formuesskatten. Om alle kommuner gjør det samme, får vi et skattetap på rundt totalt ni milliarder kroner, lyder beregningene NRK har fått gjort.

Vi hører folk sier at investeringene og inntektene skal komme og at norske kommuner drømmer om å bli Monaco. Det gjenstår å se. Vi er ikke innstilt på å betale for at Bjørn Dæhlie skal spare noen millioner med formuesskatt i Nord-Norge.

For vi er generelt imot skatteparadiser. Når de i tillegg må subsidieres av norske oljepenger, er det verre en verst.

Publisert: 12.12.20 kl. 08:38