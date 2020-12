KRITISK: – Vi må slutte å rope ​«krenkefest» og gå til angrep når noen anklager språkbruk, handlinger eller tradisjoner for å være rasistiske, skriver Rauand Ismail i dag. Foto: MDG

Debatt

«25 under 25»: Slutt å rope «krenkefest»

I stormen rundt «blackface», Diplom-is, ytringsfrihet og «krenkefest» har vi sluttet å lytte til hverandre. Vi trenger noen kjøreregler for rasismedebatten.



Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

RAUAND ISMAIL (21), bystyrepresentant i Oslo (MDG)

I debatten vi nå har om «blackface», krenkefest og ytringsfrihet snakker vi forbi hverandre. Jeg tror mange er oppgitt over at vi har en kulturdebatt som havner i det samme sporet som alltid.

Skal vi tro mange av dem som har kritisert Dplays avgjørelse om å fjerne en TV-serie, og Diplom-Is sin avgjørelse om å endre logo, er ytringsfriheten trua, og det er knapt lov å tulle med noen lenger.

I gapet mellom denne skyttergraven, og motpartens skyttergrav, mister vi en viktig diskusjon om hvordan vi skal bekjempe rasisme i fremtiden. Så her kommer fire oppfordringer til rasismedebatten:

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

1. Vi må lytte til hverandre.

Mads Hansen må lytte til Rawdah Mohamed når ​hun sier at blackface er støtende​ - og at hans overdrevne og karikerende bruk av spraytan er det. Jeg må lytte når en norsk-somalier kritiserer «blackface» eller påpeker at noe er «blackface».

Det betyr ikke at jeg ikke kan delta i en debatt om «blackface», eller at Mads Hansen ikke kan det. Det betyr bare at Mads Hansen og jeg ikke kan kjenne hvor støtende «blackface» er på kroppen, og det krever at vi lytter ekstra godt, istedenfor å umiddelbart angripe tilbake.

Jeg tror vi alle blir klokere hvis vi utviser en dose mer ydmykhet og lytter med begge ører når noen peker på et problem som ikke nødvendigvis rammer oss selv.

les også Avpubliserer «Nissene over skog og hei» etter kritikk for «blackface»-karakter

2. Vi må slutte å rope ​«krenkefest», slik tidligere AUF-leder Mani Hussaini har gjort, og slutte å gå til angrep når noen anklager språkbruk, handlinger eller tradisjoner for å være rasistiske.

Det gjør vondt å bli kritisert. Men hvordan du velger å reagere når noen kritiserer deg, sier mye om deg som person. Forsøker du å forstå, eller avfeier du det blankt?

Jeg opplever at flere har landa på det siste heller enn det første de siste dagene. Da har vi gått fra å debattere saken til å kjekle om hvem som er mest hårsåre og lettkrenka.

3. Vi må slutte å fordumme debatten om ytringsfrihet.

Man kan mene hva man vil om Dplays avgjørelse om å trekke «Nissene over skog og hei» og Diplom-Is sin avgjørelse om å endre logo. Men du har ikke fått ytringsfriheten din redusert på grunn av disse avgjørelsene.

Tvert imot: Dplay og Diplom-Is har brukt sin ytringsfrihet, og bestemt seg for å endre noe. Da kan vi i ettertid være enige eller uenige i om det var riktig å gjøre. Det er dette som er ytringsfrihet.

4. Vi må lære noe av disse debattene og diskutere innholdet i dem, istedenfor å avspore dem.

For eksempel kan det hende at sporene av «blackface» i norsk tv-historie ikke bør utslettes, men at TV-produsenter skal tilstrebe å endre praksisen fremover. Hva hvis humor-programmer som spiller på stereotypier om en melaninrik, lar en melaninrik komiker spille rollen, slik flere og flere gjør?

Det blir krevende å saumfare TV-historien, og utslette alle tidligere produksjoner som har vært kvinnediskriminerende, homofobe og rasistiske, men kanskje vi kan endre måten vi lager TV på i framtida?

Det er disse diskusjonene vi burde ha hatt. I stedet har vi gått inn i det samme gamle sporet om ytringsfrihet og krenkefest.

Vi klarer så mye bedre hvis vi prøver å lytte, være ydmyke, holder tunga rett i munn, og diskuterer det som er verdt å diskutere.

Publisert: 11.12.20 kl. 11:58

