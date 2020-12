INGEN STORHET MER: – De mange grove eksemplene på republikanernes forfall blekner likevel sammenlignet med den kollektive opptreden som politikere i partiledelsen, Kongressen og mange delstatspolitikere har vist etter Trumps nederlag i presidentvalget, skriver kronikkforfatten. Foto: Travis Dove / Pool The New York Times

Debatt

Republikanernes nedtur startet ikke med Trump

Skamløsheten de republikanske politikerne har utvist etter Trumps valgnederlag gjør at de i hvert fall må slutte å kalle sin sammenslutning av ryggesløse uslinger for «The Grand Old Party».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

OLE O. MOEN, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Foto: Berit Roald

Det republikanske partiet (som kaller seg «The Grand Old Party», GOP) ble stiftet i 1854 i Ripon, Wisconsin, som et parti som skulle motarbeide utbredelsen av slaveriet vestover. Abraham Lincoln, senere kjent som «slavenes frigjører» regnes i dag som partiets far.

Etter Borgerkrigen (1861-65) har topartisystemet vært grunnfestet i USA, selv om såkalte «third parties» noen få ganger har gjort seg gjeldende i enkelte valg. I 1912 vant Theodore Roosevelt, ekspresident for republikanerne, 27 prosent av stemmene for The Progressive Party (The Bull Moose Party), og i 1992 vant Ross Perot 19 prosent for The Reform Party. Men topartisystemet har stort sett vært dominerende og stabilt.

les også Republikansk julefest vekker oppsikt

Som seierherrer i Borgerkrigen var republikanerne dominerende i Det hvite hus fram til Franklin D. Roosevelts seier for demokratene i 1932, med unntak av to perioder for Grover Cleveland (1881-85, 1889-93) og Woodrow Wilson (1913-21). FDR vant med en «koalisjon» av velgere – svarte (som nå sviktet «frigjøreren» Lincolns parti i vesentlig grad), katolske innvandrere fra Sør- og Øst-Europa og arbeiderklassen (særlig de fagorganiserte) – et velgerkorps demokratene beholdt fram til 1968, selv om republikanerne vant Det hvite hus, med Dwight Eisenhower (1953-1961) og begge kamre i Kongressen, (1947-49) og (1953-55). Men i hele denne perioden var begge partier «paraplypartier» som begge favnet om velgere over det ganske politiske spektrum, selv om republikanerne var avgjort mer konservative. Unntaket var Sørstatene, som i hundre år etter Borgerkrigen var demokratiske – «the Solid South» – fordi republikanerne hadde vært de regionale motstanderne i denne krigen.

I 1960-valget var de svarte velgerne delt omtrent på midten i støtten til de to partiene, men demokratenes støtte til borgerettskampen på 1960-tallet brakte de svarte over til dem, og siden er de blitt der med en fast tilslutning på over 90 prosent. Republikanernes høyreside hadde siden FDRs første år motarbeidet hans program for en gryende velferdsstat, mens den moderate republikaneren Eisenhower hadde akseptert denne politikken som nødvendig. I 1964 ledet imidlertid Barry Goldwater en erkekonservativ vestlig fraksjon av partiet og stemte imot Lyndon B. Johnsons borgerrettslover i Kongressen, og om han ikke selv var rasist, så brukte han motstanden mot de afrikaner-amerikanernes frigjøring til å rekruttere tilhengere som hadde slike holdninger.

Det første demokratiske medlemmet i Kongressen som skiftet over til republikanerne (1964), var lederen for «The Dixiecrats», Strom Thurmond. Han hadde ledet utmarsjen av sørstatspolitikere fra demokratenes landsmøte i Philadelphia i 1948 etter at Hubert Humphrey holdt sitt strålende innlegg om at partiet måtte komme seg ut av skyggenes dal og ut i frihetens strålende solskinn, og det ble klart at president Truman ville avskaffe raseskillet i forsvaret. Som en konsekvens stilte Thurmond som presidentkandidat for The States’ Rights Party (kjent som «The Dixiecrats») og vant fire delstater i The Deep South. De neste tre tiårene etter Thurmonds overgang skiftet størstedelen av demokratenes sørstatsdelegasjon over til republikanerne, og frigjøringen av afrikaner-amerikanerne var et meget sentralt beveggrunnlag, hvor rasismen spilte en ikke uvesentlig rolle. Nixons kyniske «sørstatsstrategi» med å motarbeide reformarbeidet, ikke minst med å utnevne reaksjonære føderale dommere som var negative til reformer for den svarte befolkningen, bidro vesentlig til denne faneflukten.

PARTIETS FAR: Abraham Lincoln Foto: J. Scott Applewhite / AP

les også Trump signerer fortsatt ikke krisepakke: – Han er et såret vesen

Etter mellomspillet med demokraten Jimmy Carter i Det hvite hus (1977-81), innledet GOP sin storhetsperiode i moderne tid med Ronald Reagan og George H. W. Bush (1981-93). Reagan startet kampen for å fjerne den gryende velferdsstaten, arven fra FDR, The New Deal, og LBJs Great Society. Hans slagord var: «The government cannot solve the problem, because the government is the problem». Dermed gjorde angrep på offentlig styring «stuerent» som et hovedmotto for GOP.

I motsetning til populær oppfatning hadde Reagans retorikk et sterkt innslag av dårlig skjult rasisme. Og dereguleringen av næringsliv og offentlig virksomhet startet undergravingen av den økonomiske utjevningen som hadde skjedd i «Gullalderen», fra New Deal til slutten av 1970-årene. Men like avgjørende var det at Reagan slapp det kristne høyre inn i politikken, som startet politiseringen av religionen og kampen mot vitenskap og fakta for alvor i GOP.

Etter at republikanerne vant begge kamrene i Kongressen ved mellomvalget 1994, videreførte Newt Gingrich denne deregulerings-politikken, men også kampen mot kunnskap og vitenskap. Hans første handling var å avskaffe den tverrpolitiske vaktbikkja for fakta og objektivitet i den nasjonale lovgivningen, The Office of Technology Assessment (OTA), i Representantenes hus. Det bidro til å privatisere forskningen til bruk i lovgivningen og fristille den fra føderal kontroll. Videre var han en drivkraft for å få opphevet FDRs Glass-Steagall Act (på Bill Clintons «vakt»!), som hadde skilt kommersielle banker fra investeringsbanker og forbudt banker å selge «securities», og som hadde gjort sentralbanken, Federal Reserve Board, til en frittstående, uavhengig institusjon. Bortfallet av denne reguleringen var med å skape en vill spekulasjonsbølge på boligmarkedet og bidro i høy grad til boligkrisen i 2007-08.

les også Trump raser mot sine egne: – Dette vil jeg aldri glemme

George W. Bush fortsatte privatiseringen og forsøkte i tillegg å skape et «faith-based» føderalt system ved å opprette såkalte «trosbaserte» kontorer i sju departementer og bidro til slike i mange delstater, alt i strid med det 1. Grunnlovstillegget. Han tilsatte politiske tjenestemenn i faste byråkratstillinger (med fast tilsetting og stillingsvern) helt ned til 5. nivå i flere departementer, deriblant svært mange som manglet faglig bakgrunn, men hadde den rette tro (mange benektet Darwins utviklingslære). Dette bidro ytterligere til hva mange forskere kaller «GOPs krig mot vitenskap og fakta».

Tea Party-bevegelsen – som hadde sin rot i milliardærbrødrene David og Charles Kochs framstøt for å påvirke GOP i liberalistisk retning etter at deres aktivitet i The Libertarian Party på 1970-tallet hadde slått feil – kom inn i partiet etter mellomvalget i 2010 da GOP vant en brakseier i Representantenes hus. (Kritikere kaller Tea Party «astroturf» (kunstgress), ikke «grassroots», som de selv ynder å kalle seg). Ved partiets såkalte «obduksjonsmøte» etter Romneys valgnederlasg i 2012, medvirket Tea Party-fraksjonen sterkt til å styre partiet bort fra «Big Tent»-linjen—åpne partiet for nye grupper i et «stortelt»-parti—og i stedet satse på hvite velgere og begrense adgangen til valgurneene for minoritetsgrupper. Dette var gjennombruddet for den udemokratiske linjen som partiet nå slo inn på med manipulering av valgkretsgrensene («gerrymandering») som de effektivt utførte i mange stater med flertall i 40 prosent av kommisjonene som formet de nye kretsene etter folketellingen i 2010. Rasisme var en ikke uvesentlig faktor i denne prosessen.

Det kristne høyres dominerende posisjon i republikanske administrasjoner, med tvil om utviklingslæren og krav om å innføre bibelens kreasjonslære i skolen som en motvekt, har bidratt til den stadig tydeligere «fordummingslinjen» i GOP, mener mange forskere. En interessant serie med meningsmålinger blant velgere i begge partier foretatt årlig 2010-17, av det solide forskningsbyrået Pew Research Center i Washington D.C. synes på en grafisk måte å bekrefte denne trenden. Det enkle spørsmålet som PRC stilte, var: «Har college og universitet en positiv eller negativ virkning på samfunnsutviklingen?» I 2010 svarte 58 prosent av republikanerne at effekten var positiv, mens 32 prosent svarte negativt. I 2017 var tallene snudd, 58 prosent negative og 36 prosent positive.

Til sammenligning svarte 65 prosent av demokratiske velgere positivt i 2010, et tall som økte til 72 prosent i 2017, mens det negative på 22 prosent i 2010 minket til 19 prosent i 2017. Så det er en klar holdningsforskjell til verdien av høyere utdanning i de to partiene, men utdanning som et viktig redskap i «den amerikanske drømmen» om sosial framgang har da også alltid stått sterkt hos demokratene. Framveksten av Tea Party-bevegelsen forsterket denne kampen mot ekspertise og objektive fakta, hvilket Trump utnyttet i fullt monn i 2016 med nye begreper som «fake news» og «alternative facts».

les også Trump med 26 nye benådninger

Vi kan ikke tilskrive denne utviklingen Donald Trump; den var der nok før han ble innsatt i presidentvervet, for den sterke økningen i antall radio- og TV-kanaler drevet av ganske ekstreme høyregrupper, med mange prominente, nærmest rabiate programverter som utviser et totalt fravær av respekt for fakta og sannhet, har så avgjort bidratt i vesentlig grad.

Den nær totale splittingen av mediebildet, hvor lytter- og seergrupper sitter avsondret i sine bobler hvor holdninger og fordommer bekreftes—og skifte mellom kanaler er svært lite utbredt—har videre bestyrket denne politiske forskjell i holdning til fakta og kunnskap, må avgjort tas med når en vurderer det grimme totalbildet. Fox New Network, opprettet av Nixons håndlanger Roger Ailes i 1992 har vært en vesentlig bidragsyter til denne polarisering av nyhetsbildet og til skrinleggingen av kravet om balansert framstilling av nyhetene. En av underdirektørene i Fox News sa det i klartekst i 2005: «Vi har en stor fordel framfor de liberale media, for de mener de må gi begge sider av en sak». Den nær totale dominans av ekstreme høyregrupper i mange sosiale media har ytterligere befestet denne trenden.

GOP – Abraham Lincolns parti – har en ærerik fortid: De avskaffet slaveriet og ga de forhenværende slavene politiske rettigheter i etterkrigstiden, «The Reconstruction Era», 1865-76, og begrenset de store økonomiske sammenslutningene, trustene, under Theodore Roosevelt, 1901-09). Det var også moderate republikanske medlemmer av Kongressen, med minoritetsleder i Senatet, Everett Dirksen, i spissen, som hjalp Lyndon B. Johnsons progressive borgerettslover gjennom Kongressen på 1960-tallet, med strid motstand fra demokratiske Dixiecrats fra sørstatene. Etter framveksten av Tea Party-bevegelsen finnes ikke lenger slike moderate republikanere i Kongressen. Det store skiftet i Kongressen kom i 2012 da moderate republikanere ble skjøvet ut i primærvalgene av et stort innrykk av ihuga Tea Party-folk i et i valg med dårlig frammøte av regulære republikanere.

GOP-ledere og politikere på alle plan må bære ansvaret for denne utviklingen. Da Trump tok over nominasjonsprosessen i 2016, tok ikke medkonkurrentene ham alvorlig, og da han begynte å vinne, regnet de med at han ville «brenne ut» som den særingen han var. Da han vant, så et stort flertall seg mest tjent med å klatre om bord i dette «tivolitoget» han førte. En viktig grunn var at de innerst inne var enig i mye av den retorikken han førte, om ikke dens vulgære form. (Beslutningen i begge Kongresskamre blant GOP-delegater, om ikke å samarbeide med den nye presidenten, uken etter at Barack Obama var valgt, var begynnelsen på GOPs treneringspolitikk: En kunne ikke la en demokrat lykkes, i hvert fall ikke en svart president.)

Utviklingen av denne enøyde partilinjen ble stadig verre etter at GOP vant flertallet i Senatet i 2014. Det toppet seg i sabotasjen av Obamas nominasjoner av føderale dommere, mest grotesk i treneringen av utnevnelsen av Merrick Garland til Høyesterett, en dommer som tidligere var blitt godkjent med solid flertall til den prestisjerike US Court of Appeals i hovedstaden, og ikke minst GOPs flertall i Riksrettssaken, hvor de opptrådte som heiagjeng for en klart skyldig president.

Disse grove eksemplene blekner likevel sammenlignet med den kollektive opptreden som GOP-politikere i partiledelsen, Kongressen og mange delstatspolitikere har vist etter Trumps nederlag i presidentvalget: Bare 27 medlemmer i Kongressen aksepterte Bidens seier, 126 medlemmer av Kongressen støttet en parodi på en appell til Høyesterett satt i scene av justisministeren i Texas (selv under gransking for bedragerier), og et fåtall GOP-ere har påtalt Trumps uhyrlige sabotasje av prosedyrer omkring skiftet av administrasjon, hvilket sannsynligvis har kostet mange menneskeliv på grunn av treneringen av overgangsprosessen, og som kanskje også har satt nasjonens sikkerhet i fare.

Det verste er likevel hvordan denne unnfallenheten har undergravd folks tillit til hele det demokratiske fundamentet som nasjonen hviler på. Den skamløshet GOP-politikerne har utvist gjør at de i hvert fall må slutte å kalle sin sammenslutning av ryggesløse uslinger for «The Grand Old Party».