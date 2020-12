Partiet, det er meg

Kommentar

Det er en dødssynd for en politiker å tro at man selv er større enn partiet. Selv om gresset kan virke grønnere på utsiden, er det som regel bare en ørken.

Men det er så lett å tro det. Når rosende ord og støtteerklæringer hagler inn. Responsen i kommentarfelt og sosiale medier gjør at man lett kan havne i villfarelsen at man selv er viktigere enn partiet. Når man står i en storm, får man gjerne mye tilbakemeldinger. Da er det fort gjort å overvurdere både støtte og egen posisjon.

Men som regel er det en dødlinje.

De siste ukers tumulter i Oslo Frp har igjen fått noen til å leke med tanken om et nytt parti til høyre for Fremskrittspartiet. Nå er det den ekskluderte fylkeslederen Geir Ugland Jacobsen som lanserte ideen om et nasjonalkonservativt parti.

Ideen er slett ikke ny.

Tidligere partileder Carl I. Hagen flørtet i sin tid med tanken om et nytt «opprørsparti».

– Det er åpenbart marked for et nytt parti. Fremskrittspartiet blir nå av mange sett på som et etablert parti, som er en del av makten, uttalte han til VG i 2016.

Samme år ble ekteparet Christian og Ingvill Tybring-Gjedde kalt inn på teppet etter at de skulle ha deltatt på et møte om etablering av det nye partiet «Alliansen». Begge skal ha forlatt møtet da det nye partiet ble et tema.

Etter at Carl I. Hagen ekskluderte partikolleger i stor stil, dannet Vidar Kleppe partiet Demokratene, som har vært en slags nødhavn for blant annet ekskluderte og frustrerte Frp-ere. Men det er kun i Kleppes hjemfylke Vest-Agder at partiet kan vise til gjennomslag. Ved stortingsvalg har partiet fått 0,1 prosent oppslutning. Et godt stykke opp til den magiske sperregrensen, med andre ord.

Gresset virker ofte grønnere utenfor partiet, men det mest effektive er nok likevel å bite seg fast. Likevel lever troen på at et nytt parti er det landet trenger i beste velgående. Det er alltid den draumen de bærer på, at akkurat deres parti skal lykkes.

Men å etablere et nytt parti i Norge, er krevende. Det har tatt Miljøpartiet De Grønne 40 år, enda de hadde en europeisk bevegelse i ryggen og sakseierskap til vår tids viktigste sak i lomma.

I dag finnes det flere partier som ingen har hørt om, og som neppe mange kommer til å høre om. Helsepartiet, Industripartiet og Liberalistene, for å nevne noen. Mange av dem står helt sikkert for gode saker, men skal likevel slite tungt med å lokke til seg massene.

En som har troen er kjendisadvokat og tidligere Ap-politiker Geir Lippestad. Sammen med utmeldte KrF-ere dannet han i høst partiet Sentrum. Partiet skal jobbe for et inkluderende samfunn, og bygge på FNs bærekraftsmål.

Det mange gjerne glemmer, er at det er som medlem av et etablert parti man er interessant. Stemmen blir raskt mindre viktig når man ikke lenger har direkte innflytelse.

Hvis man kritiserer et parti innenfra, er det interessant. Men hvis man melder seg ut, mister man raskt nyhetens interesse. Rett og slett fordi din mening ikke er relevant lengre. Derfor kan nok den fyldige og behørig omtalte sjangeren «tidligere og nåværende KrF-ere som er kritisk til KrF», bli betydelig redusert.

Ikke er det noen dans på roser å få et parti til å holde sammen heller. Det er en grunn til at Frp-leder Siv Jensen virker noe plaget om dagen, og at Trine Skei Grande så oppriktig lettet ut da hun takket for seg som Venstre-leder i vår.

Et parti som har fått merke det, er kometen fra sist valg, Folkeaksjonen nei til mer bompenger. De gjorde et brakvalg i mange kommuner, og var på enkelte målinger Bergens største parti. Nå synes de knapt på målingene, og rives i stykker av internt bråk. Allerede før partiet hadde avholdt sitt første landsmøte, snakket man om at dette var begynnelsen på slutten for et parti som var «pill råttent fra innsiden».

Det toppet seg med at partiets store valgsuksess, Trym Aafløy i Bergen, meldte seg ut forrige uke. – Vi kan gjøre en like god jobb uten et parti, sa han.

Og akkurat det kan godt være unntaket som bekrefter regelen.

Du aner ikke hva du snakker om, tenker du kanskje? Å joda. Vi i mediene er sannsynligvis best, eller snarere verst, i klassen på å tro at vi selv er større og viktigere enn mediet vi jobber i. Ikke få profilerte programledere har sluttet for å få en heller anonym tilværelse på utsiden.

Det er best å innse det først som sist. Plattformen er viktigere enn oss, om det er partiet eller mediehuset.