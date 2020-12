TI ÅR ER GÅTT: Titusener demonstrerte mot det gamle regimet i Egypt i 2011, og president Mubarak ble tvunget til å gå av. – Men hvorfor klarer ikke demokratiet å slå rot i den muslimske verden, spør kronikkforfatteren. Foto: MISAM SALEH / AFP

Ti år etter den arabiske våren: − Lengselen etter frihet har ikke stilnet

Arabiske demokrater kjemper en tofrontskrig: Mot autoritære regimer og opposisjonelle islamister. Vi kan og bør hjelpe dem.

SYLO TARAKU, statsviter, forfatter og rådgiver i tankesmien Agenda

Vi husker det alle. Hvordan unge frihetssøkende folk tok seg til gatene i Tahrir-plassen i Kairo og andre arabiske byer med krav om demokrati. Den arabiske våren for ti år siden kom overraskende på mange, men tente et håp. Den viste verden at det finnes progressive krefter i arabiske land som makter å mobilisere massene mot ufrihet, sosial urettferdighet og korrupsjon. Men det håpet ble fort slukket igjen. Tunisia - der alt startet - klarte overgangen til demokrati i Tunisia og ble et lyspunkt i regionen, men resultatet ble ellers enten militærdiktatur, som i Egypt, eller kaos som i Syria, Jemen og Libya.

«Vi beveger oss ikke med verden. Hvert tiende år kan vi se tilbake og konstatere at det står verre til nå.» Dette sa den pakistanske intellektuelle, Mubarak Haider. Uttalelsen illustrerer den dype sorgen mange muslimer bærer over den muslimske sivilisasjonens bedrøvelige tilstand.

I 2014 erklærte IS sitt kalifat i deler av Syria og Irak. Et skrekkregime som sjokkerte verden med massedrap, sexslaveri med jentebarn, halshugginger og omfattende tortur. Et verre resultat av den arabiske våren kunne man neppe forestilt seg. IS var et symptom på et dypere problem i den arabiske verden. Under overskriften «The Barbarians Within Our Gates» beskrev Hisham Melhem fra mediehuset Al Arabiya hvordan jihadistene hadde klatret ut av ruinene til en fullstendig kollapset sivilisasjon. «Jihadistene i Den islamske staten kom ikke fra ingensteds. De klatret ut av en ødelagt sivilisasjon [...] En sivilisasjon som ikke vil komme seg til hektene igjen i min levetid,».

Hvorfor klarer ikke demokratiet å slå rot i den muslimske verden, og hva skal til for at også muslimske samfunn «beveger seg med verden»?

Spørsmålet er ikke nytt, men ble stilt også på begynnelsen av 1800-tallet da det ble tydelig at det osmanske riket ikke lenger kunne holde tritt med den vestlige verden. En av grunnleggerne av «Unge ottomanere», demokratiforkjemperen og journalisten Namik Kemal, kom med en original idé. I avisen Tasvir-i Efkar beskrev han i 1867 måten muslimene behandlet sine kvinner på: «Våre kvinner», skrev han, «anses ikke å tjene noe annet formål enn å føde barn. De anses kun å stå i nytelsens tjeneste, som musikkinstrumenter eller smykker.» Et samfunn hvor kvinners potensial ikke ble utnyttet var ifølge ham som en kropp som er paralysert på den ene siden.

Den albanskættede journalistens analyse står seg fortsatt. I Arab Human Development-rapportene som kom ut i FN-regi på 2000-tallet blir det påpekt at diskriminering av kvinner er en av de viktigste årsakene til stagnasjonen i de arabiske landene. Det er mange eksempler på fremgang på likestillingsfronten i muslimske land, men kvinnediskriminering er fortsatt sterkt forankret i religion, kultur, tradisjoner og institusjoner.

Et annet område hvor særlig arabiske land ikke «henger med verden» er kvaliteten på utdanningen. Det gjør dem lite konkurransedyktige i en verden som utvikler seg med raske skritt. Den tidligere nevnte Haider spør: «Til tross for all oljerikdommen i den arabiske verden de siste 80 årene: Vis meg én forskningsinstitusjon med renommé i den muslimske verden. De beste blant oss blir fengslet eller drept. Vi dreper alle heltene våre.»

Det største hinderet mot modernisering og demokratisering er likevel mangelen på ytringsfrihet. Uten ytringsfrihet, ingen uavhengig presse, ingen akademisk frihet og intet levende sivilt samfunn som er avgjørende for demokratisering.

Det er et sørgelig faktum at de som representerer opposisjonen i den den arabiske verden ofte er grupper av reaksjonære og militante islamister. Et argument autoritære regimer bruker for å legitimere sin makt. Noe som møter en viss forståelse her i Vesten ettersom islamister i regelen er antivestlige. De progressive kreftene er dermed i en skvis, og må kjempe en tofrontskrig mot både autoritære regimer på den ene siden og mot islamistene på den andre siden. Begge autoritære og fiender av ytringsfriheten.

«Muslimsk eksepsjonalisme» er et begrep som brukes i den akademiske debatten om hvorfor den islamske verden ikke har omfavnet demokratiet. Det er fort gjort å trekke frem islam som fellesnevneren her og dermed også forklaringen på manglende demokrati. Men Tunisia er et godt eksempel på at islam og demokrati lar seg kombinere. Der har islamistpartiet Ennahda omfavnet sekularismen og demokratiet, og inngått avgjørende kompromisser med tunisiske sekularister som opprinnelig var dypt skeptiske. Problemet er de autoritære islamistene som tror at svaret på den muslimske sivilisasjonens krise, er å kreve en mer radikal form for islam. Med sharialover og blasfemilover, som legitimerer diskriminering av både kvinner og minoriteter.

Den gode nyheten er at holdningsundersøkelser viser at muslimer flest vil ha demokrati. Problemet er veien dit. Det er ikke Vesten som kan skape demokrati i den muslimske verden - det er innbyggere i muslimske land selv som må ta skjebnen i sine hender. For 10 år siden tok de modige skritt, men dessverre uten å lyktes. I dag blir de forfulgt, og mange sitter i langvarige fengsler. Dette må vi ikke akseptere. Det er ikke vi i Vesten som må la seg presse på ytringsfrihetsfronten fra autoritære regimer. Presset må gå den andre veien. Vestlige land må – i samarbeid med muslimske eksilmiljøer - kreve at ytringsfriheten respekteres og at forfølgelsen av demokratiforkjempere opphører. Vi bør også støtte reformer innen utdanningssystemet, for eksempel gjennom akademisk samarbeid. Å tillate kritisk tenkning og nytenkning er igjen en forutsetning for det.

Det er lite som tyder på at vi kommer til å se en demokratibølge i muslimske land i neste ti år. Men lengselen etter frihet har ikke stilnet. Det var kanskje naivt å tro at demokratiske revolusjoner er mulige alle steder som i Tunisia, men demokratiske reformer er mulige. Håpet er at pessimister som Mubarak Haider som jeg nevnte innledningsvis tar feil. At man i 2031 kan se tilbake og si at det har skjedd betydelige fremskritt i retning demokratisering i den muslimske verden.