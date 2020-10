Kommentar

Det hvite sykehus

Av Yngve Kvistad

Foto: MORTEN MØRLAND

Donald Trump er ikke den første president som har forsøkt å skjule sine helseproblemer. Epikrisehåndtering tilhører stillingsbeskrivelsen.

Dette er en kommentar.

Fra corona til kreft, via hjerteinfarkt og slag, til dysenteri, depresjoner, diabetes, dobbeltsyn, demens, malaria, lammelser, gul feber, insomnia, migrene, magesår, matintoleranse, nervøse sammenbrudd, binyresvikt, autoimmunitet, kronisk tarmbetennelse, polio, forstoppelse, blødende cyster, hypertyreose (høyt stoffskifte), lungesykdom, blodforgiftning, alkoholisme, pilleavhengighet, samt tap av syn og hørsel.

Alt dette er diagnoser som er blitt dekket over eller ubetydeliggjort av sittende presidenter gjennom embetets 231-årige historie.

Dels fordi presidentens fravær har konstitusjonelle konsekvenser. Dels fordi sykdom indikerer svekkelse, noe mannen (!) i verdens mektigste embete for all del ikke må vise.

Men av og til har virkeligheten grepet inn og synliggjort at også presidenter kan rammes av menneskelige lidelser. Gjerne akutt. Aldri var vel det tydeligere enn da George Bush sr. under et statsbesøk i Tokyo i 1992 kastet opp i fanget på Japans statsminister Kiichi Miyazawa.

I dag sies det gjerne – kan man skjønne hvorfor, mon tro – at de amerikanske Founding Fathers allerede i 1787 strikket et sikkerhetsnett som skulle gjøre det umulig for en sinnsforvirret, syk eller klinisk bevisstløs president å opprettholde reell makt: Idet øyeblikk det virkelig klikker for POTUS, eller helst litt før, har konstitusjonen og dens institusjoner vingeklippet ham.

Men grunnlovsfedrene forutsatte en innforståtthet tuftet på et rasjonale; at en indisponert president – med nasjonens beste i mente – automatisk ville søke å overføre statsoverhodets myndighet til visepresidenten.

Først 170 år senere, med erfaring fra opptil flere presidenter som hadde klamret seg til embetet fra sykesengen, ble det vedtatt klare overgangsordninger. Da som en konkret konsekvens av forløp knyttet til Dwight D. Eisenhower og etterfølgeren John F. Kennedy.

Ved Kennedys død i 1963 var det ikke opplagt at visepresident Lyndon B. Johnson uten videre skulle overta alle fullmakter. Derfor vedtok kongressen i 1967 et grunnlovstillegg som definerte visepresidentens rolle når presidenten ikke er «i stand til å utøve embetets makt og myndighet».

Under Eisenhower ekspanderte USA økonomisk og militært. TV-reklamene iscenesatte usårlige «Ike» som den potente krigshelten han vitterlig var. Knapt noen så problemet i at han røykte fire pakker sigaretter om dagen og levde på en hamburger-dominert Elvis-diett, samtidig som han led av den alvorlige mage-/tarmsykdommen Crohns.

Eisenhowers første hjerteinfarkt i 1955 ble dysset ned. Da journalister begynte å stille spørsmål om hvem som faktisk passet atomknappen, måtte det likevel innrømmes. To infarkt og et hjerneslag senere gikk ryktene på Capitol Hill om at «Ike» ville nekte å overlate tømmene til visepresident Nixon. Det innledet forarbeidet til det 25. tillegget.

Av de åtte amerikanske presidenter som har falt på post, er fire blitt skutt. Fire gikk bort etter sykdom. (Strengt tatt fem, fordi James Garfield i 1881 teknisk sett døde av kirurgens usterile skalpell og fingre da han rotet rundt i presidentens kropp for å finne kulen han var blitt truffet av.)

USAs første president, George Washington (1789-97), kunne også blitt den første til å dø midt i sin embetsgjerning. Allerede to måneder etter innsettelsen ble han operert for å fjerne en svulst. I hans andre år fikk han en infeksjon som svekket syn og hørsel. Han overlevde gul feber, difteri, tuberkulose, kopper, malaria, men døde av en kraftig betennelse i halsen et par år etter sin avgang.

Den syvende, Andrew Jackson, slet med psykiske problemer og store følelsesmessige svingninger hele livet; i tillegg til kronisk hodepine, sviktende syn og tenner som råtnet på rot, led han av indre infeksjoner og blødninger i lungene som følge av skuddskader etter to dueller. Flere ganger holdt han på å drukne i eget blod.

William H. Harrison ble innsatt som USAs niende president 4. mars 1841 og døde 4. april. Men mannen med kortest tid i Det hvite hus avleverte også den lengste innvielsestalen. Barhodet og uten ytterjakke holdt han det gående i nesten to timer den bitkalde torsdagsmorgenen. Det ble antatt at han her frøs på seg lungebetennelsen han døde av 31 dagere senere. Men i 2014 avdekket en studie at dødsårsaken var tyfoidfeber, via smitte i drikkevannet.

I 1893 måtte Grover Cleveland fjerne en kreftsvulst i munnen. For å unngå oppmerksomhet i pressen ble inngrepet foretatt på en yacht, og omtalt som «fisketur med en venn». Operasjonen kostet USAs 22. president flere tenner og venstre del av kjevebenet. En journalist i Philadelphia Press som beskrev hendelsen ble utsatt for en massiv svertekampanje fra Det hvite hus og kalt «løgner» og «en skam». Historien gjentar seg som farse, sies det jo.

24 år senere kom sannheten for dagen da det gjenlevende legeteamet innrømmet alt.

Hjertesyke William Taft var sterkt overvektig og led av ekstremt høyt blodtrykk og søvnvansker. USAs 27. president (1900–13) var tidvis så sliten under regjeringsmøter at han enten sovnet eller ikke fikk med seg det som ble sagt.

Under fredsforhandlingene i Paris i 1919 ble Woodrow Wilson (1913–21) smittet av spanskesyken og holdt på å dø av pandemien. Han ble samme år tildelt Nobels fredspris, men var for svak til å komme til Oslo for å motta hederen.

Det ingen visste var at USAs 28. president hadde fått det første av en serie invalidiserende hjerneslag, og han sluttet i praksis å fungere i embetet. Lammet på høyre side, blind på det ene øyet og ute av stand til både å skrive og lese (på grunn av sterke hodesmerter) ble han holdt isolert i Det hvite hus. Ingen fikk treffe ham, og det er fortsatt uklart hvem som faktisk signerte dokumentene i Det ovale kontor det siste halvannet året av presidentperioden.

I skjul for det amerikanske folk styrte hans kone landet sammen med presidentens sekretær og hans lege. Edith Wilson kalles derfor «USAs første kvinnelige president».

Etterfølgeren, Warren Harding, hadde flere nervøse sammenbrudd og det ble hemmeligholdt at han hadde vært innlagt på sanatorium. Under omstendigheter det fortsatt skrives konspirative bøker om, gikk han brått bort etter bare to og et halvt år i Det hvite hus.

Da USAs lengstsittende president, Franklin D. Roosevelt døde av hjerneblødning i 1945 hadde han nettopp tatt fatt på sin fjerde periode. På det tidspunkt var det ukjent for den jevne amerikaner at landets 32. president hadde fått polio i voksen alder og var lammet fra livet og ned.

Ved hjelp av jernskinner kunne han stå og gå korte strekninger, men når han viste seg offentlig var det gjerne iscenesatt ved at folk «tilfeldig» sto tett ved og støttet ham opp. Pressen kjente godt til Roosevelts situasjon, men for et land som gikk gjennom både depresjon og krig var det viktig å opprettholde bildet av en viril og handlekraftig president.

Menigmann kjente heller ikke til John F. Kennedys ryggplager, binyresvikt eller at hans «sunne», solbrune ansikt var en effekt av hard medisinering.

Interne rykter om Ronald Reagans begynnende demens ble også lagt lokk på. USAs 40. president ble diagnostisert med Alzheimer i 1994, knappe fem år etter han forlot Det hvite hus. Ifølge hans yngste sønn, Ron, forsto familien allerede tidlig i første periode at faren var i ferd med å bli dement. Trolig skjønte han det også selv, har Ron jr. fortalt, fordi han hadde opplevd på nært hold hvordan hans egen mor ble rammet. Sønnen mener det var den gamle skuespillerens forråd av one-liners og avvæpnende replikker som gjorde at de færrste fattet mistanke til presidentens faktiske helsetilstand.

Amerikanske presidenter kan være populære eller upopulære, men de opptrer sjeldent så aktivt splittende som den nåværende. Reagan var også kontroversiell, på sitt vis. Likevel samlet nasjonen seg i sympati da han ble forsøkt drept i 1981, slik som ved Kennedy-attentatet to tiår tidligere.

Omgitt av legeteamet på vei inn til operasjonsstuen lød det umiskjennelig kvikt fra den sårede 70-åringen: «Jeg håper dere er republikanere».

Kirurgen, en kjent demokrat, la hånden på hjertet og repliserte: «I dag, Mr. President, er vi alle republikanere».

Publisert: 11.10.20 kl. 12:07

