KRITISK: – For en ung politiker føles det som om de voksne har stukket av med kredittkortet mitt og gått på en skikkelig shopping-spree, skriver Stine Bentzen i dette innlegget, i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privar

Debatt

«25 under 25»: Vi unge blir budsjettapere i fremtiden

Dersom vi ikke tør å snakke om å kutte i statsbudsjettet, blir dagens unge budsjettaperne.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

STINE BENTZEN (16), leder av Vestre Aker Unge Høyre

Fremleggelsen av statsbudsjettet er en konkurranse i fornøyde smil fra statsråder som har håvet inn penger, og organisasjoner og opposisjonspolitikere som er misfornøyde med at de ikke fikk nok.

For en ung politiker føles det som om de voksne har stukket av med kredittkortet mitt og gått på en skikkelig shopping-spree. Hver eneste av de over tusen milliarder kronene kunne kommet oss unge til gode.

For vi vet allerede at fremtiden blir dyr. Vi kommer til å møte en eldrebølge som tvinger oss til å jobbe lenger for å fortsatt kunne ha en velferdsstat. Vi vet at vi står overfor en klimakrise som kan føre til store ødeleggelser, i tillegg til at oljen blir mindre verdt. Coronakrisen vist oss at store og dyre utfordringer kan dukke opp.

Da står vi kanskje der, om 40 år, i pengeknipe, og drømmer tilbake til da politikerne kunne legge milliardene på bordet for å skaffe stemmer til neste valg. Det er alltid lurt å ha en bufferkonto, og husholdningen Norgesen står i fare for å bruke opp sin før de virkelig store krisene egentlig har rukket å inntreffe.

les også «25 under 25»: Kjære mann 40+, ta deg sammen!

Derfor er det provoserende å se hvor få som argumenterer for å bruke mindre penger. Det er selvfølgelig mye lettere å åpne pengesekken for all verdens gode formål nå, og sende regningen videre til oss som kommer etterpå, enn det er å være streng og si nei. Det er mye hyggeligere å fortelle organisasjoner at de får mer enn mindre støtte.

Det er ganske forståelig at det er kjipt å være den som flagges ut som "budsjettaper" på forsiden av landets aviser dagen etterpå. Men hver eneste gang vi ikke tør å prioritere pengene våre, er det vi unge som blir budsjettaperene i fremtiden.

Vi må slutte å bare fokusere på hvem som får mest penger, og heller se på hvor vi kan bruke mindre. Jeg mener for eksempel at det er fornuftig å kutte i alt fra kontantstøtte til partistøtten. Uansett hva man mener om akkurat disse forslagene, må vi klare å ta debatten om hvor vi skal kutte i statsbudsjettet. Hilsen en av de som får regningen videresendt til 2040

Publisert: 16.10.20 kl. 11:21

Les også