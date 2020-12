ØKTE FORSKJELLER: – Corona ga oss mulighet til å gjøre noe med de økende forskjellene i samfunnet vårt og til å vise at når krisen rammer, stiller fellesskapet likt opp for alle. Den muligheten benytter ikke regjeringen og Frp seg av, skriver Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen

Hva er rettferdighet i krisetid?

Også i krisetid plasserer høyreregjeringen de mest ressurssterke forrest i køen.

JONAS GAHR STØRE, leder i Arbeiderpartiet

I disse dager starter vaksineringen mot coronaviruset. Fordelingen av vaksinen skjer i en rekkefølge som starter med de mest sårbare. Det er rettferdig.

Det er annerledes med fordelingen av de økonomiske konsekvensene av smitte-tiltakene. Ved årsskiftet står nærmere 200 000 helt eller delvis uten jobb. 1 av 7 bedrifter frykter konkurs. Mange lever på redusert inntekt, med stor usikkerhet for fremtiden. De har ikke gjort noen dårlig jobb, men mistet jobben fordi det politisk ble bestemt å stenge ned.

Så har samfunnet stilt opp med store midler for å dempe effekten av krisen. Morgendagen vil fortelle oss om hvor treffsikre tiltakene var. Men jeg er redd for at historien om Norges møtte med corona, også vil handle om at de med mest fra før kom først i køen.

Et samlet storting har vært enige om at det har vært viktig og riktig å redde bedriftene under krisen. I vår var Arbeiderpartiet og opposisjonen med på å gjøre ordningene mer rettferdige og mer inkluderende for utsatte bedrifter. Vi har i høst foreslått ekstra støtteordninger for mindre bedrifter som er rammet spesielt hardt av lokale smitteverntiltak. Mange sier nå fra om at den nye kompensasjonsordningen som ble vedtatt i høst, ikke treffer dem.

Det oppleves naturlig nok som urimelig. Spesielt når vi får avdekket at andre har fått svært store kontantoverføringer fra fellesskapet nærmest uten forbehold. Kontrasten blir stor når vi vet at servitører, resepsjonister, treningsinstruktører, kokker og andre folk over hele landet frykter for arbeidsplassen sin og for hvordan de skal klare å betale regninger og forsørge familien sin. Mange av disse har vært permittert både én og to ganger. Nå får de vite at de i tillegg mister retten til feriepenger til sommeren. Noe som ikke bare rammer dem, men også ungene deres. Det er urettferdig.

I helgen kunne vi lese i Klassekampen at 13000 selskaper som betaler null i skatt, nyter godt av felleskapets koronastøtte. NHH-forsker Ole-Andreas Næss har pekt på fem selskaper som til sammen har mottatt én milliard kroner – like mye som 27 000 småbedrifter. Disse fem selskapene har også til felles at de ikke har betalt så mye skatt til Norge de siste fem årene. Jeg forstår at mange kan oppleve det som urimelig.

Det er krevende å skille mellom bedrifter som skal få hjelp og ikke når krisen står på. Det er viktig å handle raskt, og da kan det gå ut over treffsikkerheten, det tror jeg alle forstår. Men vi kunne sikret mer rettferdighet om regjeringen hadde stilt flere krav til bedriftene som fikk hjelp fra fellesskapet. I stedet har Erna Solberg og Jan Tore Sanner valgt å sosialisere tap – fellesskapet tar en stor regning, og privatisere gevinst, noen få sitter igjen med mye.

Dette kunne vært unngått. Arbeiderpartiet tok sammen med de rødgrønne partiene allerede i mars til ordet for at det måtte innføres begrensninger på utbytte, bonuser og lederlønninger for selskapene som ba om hjelp fra fellesskapet. Vi har også stemt for at så lenge man mottar støtte fra fellesskapet, skal det ikke være anledning til å si opp ansatte.

Regjeringen og Frp avviste disse rettferdighetskravene. Budskapet var at man ikke trengte å vedta slike begrensninger, det var nok å forvente at bedriftene viste moderasjon. Den samme rause tilliten gjaldt ikke andre grupper. Permitterte måtte vente lenge før de fikk godkjent sin koronastøtte og utbetalt penger fra NAV.

Når Stortinget nå rett før jul behandlet nye pakker rettet mot næringslivet i den andre koronabølgen, er situasjonen den samme. Sanner og regjeringen vil fremdeles ikke innføre utbyttestopp eller hindre bedrifter som mottar støtte, å si opp sine ansatte i samme periode, slik Arbeiderpartiet har foreslått. Samtidig kommer nyheten om at selskaper som meldte om krise i vår, betaler ut de utsatte utbyttene allerede i høst. Det oppfattes som urimelig og i strid med hva man kunne forvente.

Det hjelper ikke på urettferdigheten at NHO-sjefen går ut i Klassekampen og er bekymret for sosial uro og situasjonen for de med lav inntekt. For fortsatt er NHOs krav nummer én, på innpust og utpust, at formueskatten må settes ned. NHO får gehør. Formueskatten ble satt ned i vår, og på ny i budsjettet for 21, til tross for at nasjonale og internasjonale rapporter igjen og igjen sår tvil om det skaper jobbene regjeringen hardnakket påstår det gjør.

På kinesisk består ordet krise av to tegn: Det ene står for fare og det andre for muligheter, det sa en gang John F. Kennedy. Det var ikke helt korrekt, men han hadde et poeng. Corona ga oss mulighet til å gjøre noe med de økende forskjellene i samfunnet vårt og til å vise at når krisen rammer, stiller fellesskapet likt opp for alle. Den muligheten benytter ikke regjeringen og Frp seg av.

Forhåpentligvis har vi de høyeste smittetallene bak oss i Norge. Men konsekvensene av pandemien ligger foran oss. Skal vi handle i dag for å begrense skadene i morgen, er vi nødt til å la det bli vanlige folks tur. Det er rettferdig.