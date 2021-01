Kommentar

Kort vei fra blomster til blod

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Mens USAs øverste leder hisser til blodig angrep på kongressen, gir norske politikere blomster til hverandre. Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor verdifull – og skjør – den norske tilliten er.

Gjennom Donald Trumps presidentperiode har det ikke alltid vært lett å vite om man skulle le eller gråte. Vi har hørt presidentens økenavn på politiske motstandere, og alle hans beskyldninger om løgn. Stadig mer lik Ringenes Herre-skikkelsen Gollum gjentar han gang på gang at valget «was stolen from us».

De siste dagers hendelser har feid all tvil til side. Dette er ikke morsomt lenger. Både politi og inntrengere ble skadet og drept da kongressen ble stormet av rasende Trump-supportere. Livredde folkevalgte måtte gjemme seg for mobben, og det fløt blod i korridorene. Kontrasten til vår egen fredelige nasjonalforsamling kunne knapt vært større.

Vi snakker mye og ofte om politikere som krangler, men det er slett ikke hele historien. Norske politikere har i all hovedsak en god tone på tvers av partigrensene. Før jul ble politikerne på Stortinget utfordret til å gi en blomst til en politisk motstander. Derfor kunne vi se Ap-leder Jonas Gahr Støre hylle en Høyre-politiker, eller Frp-leder Siv Jensen gi blomster til en SV-er.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik hedret Ap-veteranen Martin Kolberg for å være en av de mest «hjelpsomme, oppriktige og engasjerte» i norsk politikk.

Både politi og inntrengere ble skadet og drept da kongressen ble stormet av rasende Trump-tilhengere. Livredde folkevalgte måtte gjemme seg, og det fløt blod i korridorene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Initiativet som kanskje virker banalt, er en viktig påminnelse om hvor unik den politiske kulturen er. Ikke bare er tilliten høy. Politikerne har også stor respekt for hverandre. Selv om man er uenig i sak, anerkjenner de fleste at motstanderen ønsker det beste.

Det er en kvalitet det er lett å ta for gitt. I USA får vi nå en demonstrasjon av hvor skadelig det er for samfunnet når respekt og gjensidig tillit ikke eksisterer. For selv om Trump er noe for seg selv, er han også et symptom på den tillitskrisen landet lider under.

Der nordmenn jevnt over har stor tillit til storting og regjering, blir statsmakten av mange amerikanere ansett som korrupt og maktmisbrukende. Mange amerikanere ser på staten som grunnleggende dårlig, uten verken gode hensikter eller interesse for fellesskapet.

Kun én av fem stoler på myndighetene. Nesten 90 prosent uttrykker lite tillit til kongressen, USAs fremste tillitsvalgte. Det er et nyttig bakteppe for å forstå hvordan en politiker som Trump har kunnet vokse frem, blitt valgt og nesten gjenvalgt.

Høy tillit er nemlig gull verdt for et samfunn. Det har vi ikke minst fått demonstrert under pandemien. Her hjemme er det smått utrolig hva vi har akseptert av inngripende tiltak, rett og slett fordi vi tror at staten vil oss vel. Smittevern er langt mer krevende i land der flere mistror myndighetene.

Kontrasten til vår egen fredelige nasjonalforsamling kunne knapt vært større. Før jul ga stortingsrepresentantene blomster til politiske motstandere. Foto: Frode Hansen

Selv om USA har et veldig annerledes politisk system, har mistilliten økt kraftig de siste tiårene. Dette har skjedd parallelt med at de økonomiske forskjellene er blitt større, flere har fått det verre og mange har mistet troen på en bedre fremtid.

Dette ses også i sammenheng med den økende politiske polariseringen. Om man er demokrat eller republikaner, splitter land, byer, familier og venner. De demoniserer hverandre, og de stoler ikke på hverandre. Til og med nyheter henter de fra hver sine medier som bekrefter deres verdensbilde.

Nå er ikke alt rosenrødt her hjemme. Vi ser en økende tendens til at tillit henger sammen med utdanningsnivå. Jo mindre utdanning, jo mindre tillit. Det er en klar indikator på at sosiale forskjeller har betydning. Det er også all grunn til å være på vakt mot et ordskifte som hardner til og hvor konspirasjonsteorier får gro.

Derfor bør vi glede oss litt over at KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan gir blomst til SV-politiker Arne Nævra, som igjen hyllet Grøvan for «redelighet og ærlighet». I mange betente verdispørsmål står SV og KrF langt fra hverandre. I mange land ser vi hvor dypt splittende synet på for eksempel abort, bioteknologi og religion er. Det ville nesten vært utenkelig at to motpoler var venner, roste hverandre eller ga hverandre blomster.

Utenkelig trodde vi også det ville være, det vi har vært øyenvitne til i USA de siste ukene. Derfor er det all grunn til å verne mer om den norske tilliten. Veien fra blomster til blod er kortere enn vi liker å tro.