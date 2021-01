Kommentar

Blod. Kaos. Og lovløshet

Av Anders Giæver

Foto: Roar Hagen

Slik ender de mørkeste fire årene i det amerikanske demokratiets historie: I blod, kaos og lovløshet, initiert av den sittende presidenten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er som slutten på et drama av Shakespeare. En etter en av hans mest lojale menn har vendt tyrannen ryggen. Mitch McConnell har talt ham midt imot. Mike Pence nekter å følge hans befaling.

Han sitter alene i borgen sin og ser utover hovedstaden som hjemsøkes av barbarer og opptøyer. Alt han selv hevdet å være et vern mot; anarki. lovløshet og barbari, er sluppet inn gjennom byporten.

Føler han i nederlagets time en viss triumf? Det er han som har bedt dem komme. Det er han som har åpne portene. Hvis ikke folket vil følge ham, velger han seg et nytt folk for en stakket stund. De som tapte valget. De som tror på alle de vanvittige løgnene hans om valgfusk og maskiner som har omgjort stemmene.

les også Trump-supportere har tatt seg inn i Kongress-bygningen

Fra Det hvite hus kan han høre bråket. Gjør han som Keiser Nero, går opp på taket og deklamerer et dikt om Trojas brann? Nei, han sender noen blodfattige tweeter om å respektere lov og orden.

Men han ber dem ikke gå hjem. Han ber dem ikke respektere valgresultatet. Han lar dem holde på. Vern av liv og eiendom som han var så opptatt av for noen måneder siden under Black Lives Matter-demonstrasjonene, betyr ikke noe lenger.

Vet han at det er nytteløst?

Antagelig. Om to uker blir Joe Biden tatt i ed, og det hele er over. Rutene som knuses i det amerikanske demokratiets viktigste bygning, kan fikses. De verste bråkmakerne kan stilles for retten og dømmes.

les også Sterke reaksjoner på USA-dramaet: – Trump har ansvaret for å stoppe dette

Men Trump har ødelagt noe langt mer verdifullt. Han har gjort ubotelig skade på det amerikanske demokratiet, et demokrati som har vært et forbilde for alle land i verden. Avskydd av totalitære bevegelser og totalitære stater, fordi de gang på gang demonstrerte det aller viktigste prinsippet i et demokrati:

Fredelig overføring av makt. En militær supermakt hvor øverstkommanderende for de væpnede styrker, frivillig ga fra seg sin posisjon etter et valg.

Slik har det vært i snart 250 år. Det har fungert under en borgerkrig og to verdenskriger. Men det holdt på å knekke under en eiendomsmagnat og realitystjerne fra New York.

Det vil ta lang tid å reparere. Men det vil skje. For den demokratiske ideen er sterkere enn en enkelt mann.