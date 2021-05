Kommentar

Urimelig mot Liverpool

Av Leif Welhaven

Manchester United-fans stormet Old Trafford i helgen. Oppgjørert mot Liverpool ble utsatt. Foto: CARL RECINE / X03807

Mange har stor forståelse for Manchester United-fansens opprør mot griske eiere. Men en underkommunisert side ved saken er hvilke konsekvenser dramaet kan få for erkerivalen.

Noen problemstillinger er enkle i fotballdiskusjoner. Enten lander du på det ene eller andre standpunktet, i en verden som lett kan fremstilles svart-hvitt. Stormingen av Old Trafford er ikke en sak av denne typen.

Måten supportermakt ble utvist på, med den konsekvens at storkampen mellom Manchester United og Liverpool ble utsatt, har mange og tildels motstridende sider.

Så langt har veldig mye handlet om en fotballverden som med god grunn forstår supporternes frustrasjon. Noe er på ville veier i en hyperkommersiell utsuging av fotballen. Det er ikke rart at involveringen i superligaprosjektet trigget Manchester United-fans til å foreta seg noe, etter et 16 år langt ulykkelig ekteskap med amerikanske eiere. Men hva med ringvirkningene av virkemidlene?

Hvilke følger det kan og bør det få for forskjellige parter at kampavviklingen ble sabotert.

Både det engelske fotballforbundet (FA) og Premier League har relevante regelverk. Det er i skrivende stund mye som er i det blå om hvordan det hele ender. Manchester United har et sikkerhetsansvar som arrangør av kampen, og en vid meny av sanksjoner mot klubben kan bli aktuelle, som bøter og poengtrekk.

Et sentralt spørsmål: Hvor strengt det er rimelig å straffe klubben for en gruppe tilhengeres atferd?

Her er det en side av saken som har merkverdig lite fremme i ordskiftet så langt. Dette er jo ikke bare noe mellom United-fans og klubbenes eierfamilie.

Det valgt å aksjonere mot en kamp som ville maksimere oppmerksomhet, men som samtidig kan få temmelig store følger for en klubb som er uforvarende trukket inn i dette.

Det er ikke Liverpools feil at det er bråk innad i Manchester United. Men på et helt avgjørende øyeblikk, får Merseyside-klubben ytterligere hodebry i en sesong der det visst aldri er slutt på hvor mange grå hår Jürgen Klopp skal få.

I skrivende stund er fjorårets suverene seriemester syv poeng bak fjerdeplassen. Liverpool har én kamp mindre spilt enn Chelsea. Mellom disse på tabellen befinner både Tottenham og overraskelseslaget West Ham seg.

Alle vet hvor stor forskjellen er på å kvalifisere seg til Champions League og å falle utenfor dette selskapet.

Da er det selvsagt forstyrrende at Liverpool får sesonginnspurten forstyrret.

Dette blir enda verre av usikkerheten det medfører at det tar så lang tid å løse resten av oppsettet. Hvis det blir kamp om CL-plassen helt til døren, og marginer kan bli forskjellen på lettelse eller sorg, må det oppleves surt for klubben og fansen at dette blir en ekstrabyrde.

Samtidig kompliseres bildet av at også Liverpool har en eier som var med på det famøse superligaprosjektet.

Det kan føre til at deler av tilhengerne vil oppleve noe de ikke er vant med – å føle sympati og solidaritet med dem som holder med en så rivaliserende klubb som det Manchester United er.

Andre vil muligens mene at Liverpool burde tilkjennes seieren, som en konsekvens av at forhold på rivalens banehalvdel første til at kampen ikke kunne bli spilt.

Så langt ser det ut til at vi får en ny dato, det er bare ikke så lett å vite når den skal bli. Timeplanen er litt av et lappeteppe.

Igjen er det primært premisser på Manchester Uniteds side som legger føringene. Ole Gunnar Solskjærs menn skal spille returkamp mot Roma i Europa League i morgen, med en mulig finale 26. mai.

Frem til det er én eller begge klubbene oppsatt med kamp 8., 9., 12., 16., 19. og 23. mai.

Det gjør at det ikke renner over av muligheter, og andre klubber kan få sine planer forstyrret når de siste kortene eventuelt må legges på nytt.

Det er også et tema hvordan kunnskap om utfallet av andre kamper kan spille inn på hvilke forutsetninger som gjelder, avhengig av hvor i rekken Manchester United-Liverpool til slutt blir plassert.

Det var heftige scener i Manchester søndag. Foto: OLI SCARFF / AFP

Det kan også bli relevant om kampen spilles etter nøkkeldatoen for innslipp av fans, og om det i tilfelle skal tillates eller ikke?

I skrivende stund er spørsmålene flere enn svarene, i en sak det er lov til å ha høyst sprikende oppfatninger om. Men akkurat nå er det uansett grunn til å føle litt med Liverpool.