Åpne opp, ikke lukke

Helseminister Bent Høie må sørge for at offentligheten får nødvendig informasjon etter ulykker og andre alvorlige hendelser. Foto: helge

Blant norske sykehus sprer seg en uheldig kultur, der det handler om å stenge offentligheten mest mulig ute. Nå følger også deler av politiet opp. Dette må ta slutt.

Flere sykehus har sluttet å gi ut informasjon om tilstanden til pasienter etter ulykker eller andre dramatiske hendelser. Det begynte med Helse Vest i 2019. Oslo Universitetssykehus fulgte opp samme år. Senere har også Helse Sør endret sin tidligere praksis.

Etter dette sluttet politiet i Agder å gi ut informasjon de selv sitter på etter ulykker. De ønsker ikke å gå på tvers av sykehusets praksis. Dette innebærer at publikum ikke får vite hva som har skjedd etter alvorlige hendelser i dette området av landet, hverken fra politiet eller fra helsevesenet.

Behov for informasjon

Hva så, vil noen kanskje si. Skal offentligheten ha innsyn i tilstanden til pasienter ved norske sykehus? Har vi som publikum krav på å få vite hvor hardt skadd en person er etter en ulykke? Eller om situasjonen for offeret for en knivstikking er kritisk?

Ja, vi har faktisk det. Etter en alvorlig ulykke eller hendelse oppstår det naturlig et behov for informasjon. Folk bryr seg om hverandre i landet vårt. Vi blir berørt når det skjer noe med menneskene rundt oss. Vi snakker om det, føler med dem som er rammet - også når vi ikke kjenner dem. Fordi vi er del av et større fellesskap.

Vi trenger mer åpenhet, ikke mindre. Derfor er det uheldig at flere norske sykehus går motsatt vei. Foto: Frode Hansen

Offentlige institusjoner som lukker seg, bidrar ikke til dette fellesskapet. Tvert om. I en tid der konspirasjonsteorier florerer, og rykter sprer seg gjennom sosiale medier med stor fart, trenger vi mer åpenhet. Ikke mindre. Fakta er den beste medisinen mot spekulasjoner. Hverken de skadde etter en ulykke, eller forgiftede ungdommer etter en grottefest, er tjent med ville og usanne fortellinger om hva som har skjedd.

Se myndighetene i kortene

Selvsagt skal ikke pressen unødig publisere informasjon som kan identifisere de skadde, eller røpe personlige forhold som ikke har noe i offentligheten å gjøre. I de aller fleste tilfeller vil opplysningene som pressen viderebringer i denne typen saker, være i anonymisert form.

I det store bildet handler dette også om pressens mulighet til å se myndighetene i kortene. For eksempel kan en kartlegging av voldsofres alder og kjønn ulike steder i landet, eller alvorlighetsgraden av skader etter ulykker på en bestemt veistrekning, fortelle mye samfunnet vi lever i.

Handler om politikk

Pressen har lang erfaring i å håndtere følsomme personopplysninger. Noen av de sakene som krever de grundigste overveielsene i en redaksjon er nettopp de som handler om å avveie personvern opp mot offentlig interesse. Vi har opplevd at samarbeidet med både politi og helsevesenet på dette området har vært godt. Det har vært en gjensidig forståelse for den andre partens rolle. Og en gjensidig tillit.

De store helseforetakene har brutt med dette, gjennom sine feilaktige tolkninger av hvor langt deres taushetsplikt gjelder. De får dessverre støtte for sitt syn fra statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

Det vil være uheldig dersom disse spørsmålene må avgjøres i retten. For dette handler til syvende og sist om politikk. Helseminister Bent Høie bør skjære gjennom, både overfor sykehusene, og overfor sin egen statssekretær. Dette er tiden for å åpne opp. Ikke lukke igjen.