Kommentar

Prisgaloppens vonde regning

Av Leif Welhaven

Prisen for å følge engelsk fotball blir stadig stivere. Foto: ROAR HAGEN

Hvordan skal internasjonal fotball hevde seg i kampen om unge menneskers oppmerksomhet dersom prisen for å se de mest attraktive klubbkampene fortsetter å galoppere?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Over 80 prosent av dem som følger fotballsendinger på norske kanaler er mer enn 29 år gamle, og mer enn halvparten har passert femti. Det kan ha mange årsaker, men noe kan ha sammenheng med hvordan betalingsprodukter er priset.

Neste sesong skyter blir det for eksempel enda dyrere å følge engelsk fotball. Det er ikke nødvendigvis en søknad om økt ungdommelig engasjement. Ikke alle har mulighet til å betale opptil 10.000 kroner for fotballpakken til TV 2.

TV2-kunder kunne i helgens se Liverpools dramatiske seier mot West Bromwich. Foto: Rui Vieira / Pool AP

Det ser ut til å bli årskostnaden, basert på den veiledende prisen ut til distributører av tv-bilder. Det er noe billigere å kjøpe pakken rett fra kanalen, men også her øker prisen markant.

Tv-avtaler er blitt jetmotoren i den galopperende fotballøkonomien. Når tv-selskapene byr «fantasillioner» for rettighetene på makroplan, er det summen av mikroøkonomier som får kostnaden for investeringen.

Enklere forklart: Folk som elsker fotball melkes mest mulig - og det kan mange i den yngre garde kjenne hardest på kroppen.

Hver gang vi sukker litt tungt over prisøkninger, men velger å abonnere videre, bidrar hver og en av oss til at unge menn har millioner i ukelønn for å sparke ball.

På eiersiden har vi fått inn blant annet oligarker og sjeiker i den globale merkevaren, som har Asia som et av de fremste kommersielle tyngdepunktene.

Det er interessant å tenke på hvor langt fotballen har reist fra utgangspunktet.

Den profesjonelle engelske fotballen stammer fra arbeiderklassen. På slutten av 1800-tallet ville mange i Sør-England spille som amatører.

Men for mindre bemidlede nordover var det ikke så lett å ha råd til fotball som fritidsgeskjeft.

I 1885 kom klarsignalet for profesjonalisering fra det engelske fotballforbundet (FA).

Blant de 12 oppstartsklubbene i «the Football League» finner vi Aston Villa, Everton, Wolverhampton, West Bromwich Albion og Burnley, som alle spiller i Premier League denne sesongen.

Også storklubber som Manchester United, Manchester City og Liverpool har base i britiske arbeiderklassebyer. Ellers er det lite eller ingenting som minner om fotballens røtter, i det som er blitt en gjennomkommersialisert næringskjede.

Nederst på den er alle som betaler stadig mer for å se.

Denne gangen er kronargumentet for prisboomen til TV 2 at det dreier seg om «et helt nytt produkt».

Det skyldes at du får tilgang til mer i pakken. Premier League er slått sammen med Champions League og spanske La Liga.

For noen vil en slik maksimeringsløsning være helt topp.

Men fra forbrukerperspektivet er problemet at det er alt eller ingenting. Da kan du miste mange unge.

Om vi vender tilbake til de nevnte klubbene som var med på å starte det hele, så er ingen av disse i Champions League neste sesong.

Under coronaen har abonnenter kunnet se alle Premier League-kampene. Dersom det opphører, er det fort nettopp klubbene bak de beste som blir skadelidende.

Det er gjerne også de gjeveste som får mest kjærlighet i studiosendinger og reportasjer.

Om du for eksempel er en svoren fan av Burnley, begynner det å bli svimlende mye du må betale, sammenholdt med hva du får igjen om og med favorittlaget.

Det er mange grunner til at det hele har løpt løpsk. Men en av de fremste er hvordan betalingsviljen tynes til det ekstreme.

Det dreier seg ikke bare om tv-bilder. Om du skal kjøpe en offisiell fotballdrakt til en 10-åring, kan prisen ligge i åttehundrekronersklassen. Og skal du ha et navn og et nummer bakpå barneryggen, er vi fort oppe i et firesifret beløp.

Men det er altså medierettighetene som virkelig er rosinen i pølsen.

Rettigheter kommer og rettighet går, mens grådigheten hos dem som profitterer på karusellen til de grader består. Det gjelder ikke bare fotball.

Hele det olympiske økosystemet er bygget opp rundt salg av tv-rettighetene. Det er hovedgrunnen til at det fremstår utenkelig å avlyse OL denne sommeren, selv om Japans coronakrise blir verre og verre.

TV 2 har en sesong igjen av kontrakten med Premier League, før det skal bli interessant å se hvordan arvtageren i Viasat-universet priser produktet.

Til gjengjeld får TV2 tilbake norsk fotball fra Discovery i 2023 - sammen med NRK - mens deler av vinterrettighetene snart forsvinner fra statskanalen.

I tillegg har både riks- og lokalaviser begynt å interessere seg for rettighetsmarkedet, slik at ingenting tyder på at runddansen vil avta fremover.

Heldigvis går mye sport fortsatt på åpne kanaler. Men det er et spørsmål hvilke konsekvenser den lukkede delen av markedet kan få, ikke minst hva gjelder hvem som har råd til å kjøpe pakkene. Og i hvilken aldersgruppe de befinner seg.

Fotballfans feiret da planen om en superliga ble stoppet. Men det er ikke mye nøkternhet i dag, heller.

Hvis du lurer på hva som gjør at hyperkommersiell internasjonal fotball fjerner seg fra folket, bør du ta en ekstra titt på fakturaen kommende sesong.