REDSEL: – For oss som går, blir alternativet enten å begrense bruken av det offentlige rommet i byen, fordi situasjonen oppleves som for utrygg, eller å emigrere, skriver Petter Bauck. Foto: Fredrik Solstad

Fotgjengere er fritt vilt!

Jeg trodde fortauet var et forholdsvis trygt sted å gå. Ikke lengre. Gang- og sykkelveier er ikke mye bedre. Som fotgjenger bør du utstyre deg med speil for å se bakover og en solid avviser, gjerne med metallspiss, for å sikre en viss avstand.

PETTER BAUCK, Oslo

De kommer ofte bakfra, de elektriske sparkesyklene, på fortauet, i en hastighet som ligger nærmere 20 enn seks km/t eller beregnet ganghastighet. De kjører slalåm mellom de gående. Det kommer en mor eller far med en av sine håpefulle på 8-9 år sammen på en elektrisk doning. To glade ungdommer på en sykkel. De bor jo sammen. Eller en godt voksen med dokumentmappen på styret. Andre snakker i mobilen, alt mens hastigheten er alt annet enn forsvarlig.

Så kommer en godt voksen, for ikke å si aldrende kvinne eller mann, i god fart på fortauet, på elektrisk sykkel. Igjen slalåm mellom de forgjengerne som dessverre har forvillet seg ut på det jeg trodde var et fristed for de gående. Alt for folkehelsen. Med elektrisk sykkel kan også bestemor og bestefar greie bakkene i god stil og med god fart.

På de kombinerte gang- og sykkelveiene, som vi dessverre har mange av, blandet trafikk, konkurrerer syklistene og sparkesyklistene om plassen. For de gående er det lite plass og trygghet igjen.

Endelig skal vi få regler som skal regulere bruken av de elektriske syklene og sparkesyklene. Seks km/t når det er fotgjengere. Kun en person på en sykkel. Kroner 3000 i bot om det er to. HENSYNSFULL FERDSEL. Fagre ord. Men hvem skal håndheve reglene? Politiet? Jeg tviler på at de har kapasitet. Trafikkbetjentene? Har de noen mulighet? Så får vi kanskje regler, hilsen Hareide, som skal bøte på lekestunden til hans forgjengere fra Frp, som alle vil henvise til, men ingen vil håndheve.

For oss som går, blir alternativet enten å begrense bruken av det offentlige rommet i byen, fordi situasjonen oppleves som for utrygg, eller å emigrere til steder hvor disse elektriske doningene ikke har fått innpass og hvor HENSYNSFULLHET fortsatt er et ord med innhold.