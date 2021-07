100-åring med total kontroll

Kommentar

Hva kan 1,4 milliarder kinesere gi en 100 åring som har alt? Lydighet. Absolutt lydighet.

Det er 100 år siden kommunistpartiet ble stiftet av en liten gruppe mennesker på et hemmelig møte i Shanghai. En ung Mao Zedong og hans meningsfeller var inspirert av den russiske revolusjonen fire år tidligere. De revolusjonære ville styrte kapitalismen, opprette proletariatets diktatur og danne det klasseløse samfunn.

100 år senere har kineserne rå kapitalisme. Partiet er allmektig. Partileder og president Xi Jinping er blitt den mektigste leder siden Mao. Han sitter på ubestemt tid.

For partiet handler alt om å ha fullstendig kontroll. Tidligere var oppgaven overlatt til partiets voktere i nabolag og landsbyer. I dag kan partiet kontrollere innbyggerne gjennom en digital overvåkning som langt overgår George Orwells mørke fiksjon “1984”. Storebror ser deg. I Kina er storebror partiet.

I 1921 hadde partiet 51 medlemmer. I dag er 92 millioner kinesere medlemmer. Det kunne vært langt flere om alle som søker ble opptatt. Det lønner seg å være medlem. Det er karrierefremmende. Det kinesiske kommunistpartiet er blitt verdens nest største politiske bevegelse. Bare regjeringspartiet BJP i India har flere medlemmer.

På denne 100 års dagen kommer jeg til å tenke på noen minner fra reportasjereiser til Kina. De forteller meg noe om hva som har endret seg i Folkerepublikken. Og om hva som ligger fast:

For noen år siden besøkte jeg Mao Zedongs fødeby, Shaoshan i Hunan-provinsen. Hver dag kommer skoleklasser og flere tusen besøkende for å se gården der Mao vokste opp. -Allerede i sin barndom viste han stor kjærlighet for fysisk arbeid og arbeiderklassen, står det på en plakett.

I landsbyen er det oppført en diger statue av formannen. Besøkende tok av seg hatten, bukket dypt tre ganger og la ned blomster og røkelse. Det utviklet seg en persondyrkelse av Mao. For mange er det et sterkt følelsesmessig øyeblikk å stå ved Maos minnesmerke. I en gudløs stat er det fortsatt mange som dyrker ham. En mann proklamerte et dikt han hadde skrevet om Mao:

Du tilegnet hele ditt liv for å rive ned det gamle tankesettet.

Du forandret historien.

Du bygget et nytt Kina.

Mao var en av de viktigste skikkelsene i det 20. århundre. Jung Chang og Jon Halliday, som skrev biografien “Mao-The Unknown Story” skriver i forordet at Mao var ansvarlig for over 70 millioner dødsfall i fredstid, mer enn noen annen leder i det forrige århundre. En av de viktigste årsakene var hungersnød, utløst av katastrofale politiske feilgrep.

-Mennesker som meg har bare ansvar overfor oss selv. Vi har intet ansvar overfor andre, skrev Mao i sin ungdom.

Selv kommunistpartiet har i ettertid vedgått at Mao ikke var ufeilbarlig. Studenter ble forklart at han tok “30 prosent feil”. Men partiet har aldri tillatt en grundig selvransakelse, eller foretatt en dypere analyse, av alle feilgrep og ugjerninger som er begått gjennom 100 år.

Mao proklamerte Folkerepublikken i 1949 foran flere hundre tusen på Tiananmen-plassen i Beijing, etter at Den røde arme hadde vunnet borgerkrigen mot nasjonalistene. Tiananmen, eller Den himmelske freds plass, har vært åsted for mange dramatiske og historiske hendelser.

I 1989 knuste kommunistpartiet de omfattende studentdemonstrasjonene med å bruke dødelig makt. Det var et sjeldent øyeblikk da partiet sto i fare for å miste kontroll. Ingen i Kina vil snakke om det i dag. I partiet var lærdommen at alt måtte gjøres for å unngå en gjentagelse.

For mange år siden var jeg i Beijing i forbindelse med en partikongress. Ved inngangen til Den forbudte by spurte jeg tilfeldig forbipasserende om deres forventninger til møtet. Etter et minutt kom den første politimannen, deretter mange. Etter en grundig sjekk fikk jeg gå, fulgt bort av sivilkledd politi. Spør for all del ikke folket i Folkerepublikken om deres syn. I hvert fall ikke på Den himmelske freds plass.

Etter Maos død i 1976 ble det plass for pragmatiske partiledere som Deng Xiaoping. Deng siterte ordtaket om at det ikke spiller noen rolle om katten er svart eller hvit, så lenge den fanger mus. Derfor ble det gjennomført omfattende markedsøkonomiske reformer. Det ble et ideal å bli rik. Det store spranget, Kulturrevolusjonen og andre ulykker hadde satt Kina langt tilbake, i forhold til Taiwan, Sør-Korea og andre i regionen.

Kina er fylt av kontraster. Økonomisk vekst har løftet flere hundre millioner kinesere ut av dyp fattigdom. Da Mao tok all makt i 1949 var forventet levealder i Kina 35 år. I dag er den 77 år. Men utviklingen har også skapt nye klasseskiller og store forskjeller. Jeg har møtt velstående kinesere på visninger i et opphetet boligmarked og på verdens største marked for nye biler. Men jeg også møtt dagarbeidere i de store byene i hardt arbeid for å brødfø sine familier på landsbygda. Jeg har vært i Kinas kulldistrikt og sett noen av verdens mest forurensede byer.

Kinas økonomiske makt er verdensomspennende. Kina er blitt en global stormakt som truer USAs hegemoni. I Vesten trodde mange at når kineserne fikk økonomisk frihet ville de også få politisk frihet. Det har partiet grundig motbevist. I stedet trappes forfølgelsen opp av dissidenter og minoriteter.

De gamle kommunistiske læresetningen gjentas som religiøse dogmer. Men de har ikke lenger noe innhold. For partiet handler alt om det samme som før, å beholde full kontroll. I dag skjer det ved hjelp av nasjonalistisk propaganda og ved å levere økonomisk vekst.

Kina har erobret verdensmarkedet med sine produkter. Men sensur, ensretting og politisk diktat er ikke etterspurte eksportartikler. Kina prøver å selge en politisk modell som ingen frivillig velger.