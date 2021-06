SLÅR TILBAKE: – Kjøret mot Lan Marie Berg handler lite om parlamentarisk kontroll av makten, og mye om å ydmyke en politisk rival, mener Bergs partifelle Rasmus Hansson. Bildet er fra 2015. Foto: Harald Henden

Debatt

Vær ydmyk, kvinne!

For andre gang på et år retter opposisjonen i Oslo kanonene mot MDG-byråd Lan Marie Berg og vil kaste henne med et mistillitsforslag. Både forrige gang og nå er kravet: Berg må vise mer ydmykhet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

RASMUS HANSSON, MDG-politiker

De siste årene har pressen avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i privat og offentlig sektor. I Oslo kommune ble det funnet 250 000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven. De fleste var i helsesektoren. 15 000 var i ansvarsområdet til Lan Marie Berg, som hadde arvet jobben med å rydde i Høyres søppelkaos «Veireno-skandalen».

Seks prosent av bruddene i Oslo kommune var altså i Bergs etater. Likevel var det Berg nesten all kritikk ble rettet mot, både politisk og i media. Talløse oppslag med hennes ansikt i kombinasjon med «250 000 brudd» skapte inntrykk i store deler av befolkningens av en politiker som brøt loven hundretusenvis av ganger. Fortsatt gjentar i kommentarfeltene anklagen om at Berg er kriminell og bør i fengsel.

Dette grovt feilaktige inntrykket ble skapt av media og opposisjonen i Oslo bystyre. De fokuserte alt på en miljøbyråd med ansvar for under seks prosent av bruddene på arbeidsmiljøloven. At Berg snudde den skandaliserte Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten til et forbilde for overholdelse av arbeidsmiljøloven, interesserte dem ikke. Berg skulle være ydmyk.

les også Lan Marie Berg trues med mistillit – tok selvkritikk i møte

Hvis du vil se et sterkt eksempel på skjev mediedekning i Norge, så sammenlign mediestormen mot Berg med dekningen av de stadige bruddene på arbeidsmiljøloven i helseforetakene. De er Helseministerens ansvar. Bent Høie står ansvarlig for rundt 500 000 brudd på arbeidsmiljøloven. Hvert år. Dobbelt så mye som i Oslo totalt gjennom mange år, eller 33 ganger mer enn Lan Marie Berg ble truet med mistillit for. Trues Høie med mistillit? Nei. Blir han framstilt som en notorisk kriminell? Naturligvis ikke. Han er jo ikke den typen politiker.

Nå er det varslet en kostnadssprekk på vannforsyningsprosjektet i Oslo kommune. Det skyldes, enkelt forklart, at blant annet bruk av tunnelboremaskiner er blitt mye dyrere. Det rammer utbygginger i hele landet. Kostnadssprekkene er mange. InterCity Moss – Sjåstad sprekker med sju milliarder, Follobanen med åtte milliarder. Fører det til medieslakt og mistillit mot samferdselsminister Hareide? Nei, kostnadssprekker er jo vanlig. Men når Lan Marie Bergs prosjekt sprekker, mener høyresiden og media det er politisk krise.

Knepet som brukes mot Berg, er å fokusere på alt annet enn saken. Ingen betviler prisøkningen, ingen betviler årsakene, ingen har realistiske forslag om å kutte kostnadene. Dette kjempeprosjektet er livsviktig for Oslo, pålagt av staten og haster voldsomt. Derfor har opposisjon og media fokusert på prosess og informasjonsflyten fra byrådet til bystyret.

Det er helt greit at bystyrets opposisjon mener de burde fått informasjon tidligere. Lan Marie Berg har selv påpekt at hun forstår at saken kom brått på bystyret, og anerkjent at det kunne vært mulig å holde et lukket møte om saken noen uker før den kom, om ikke annet, så for å gi dem et varsko.

Men Berg gjorde sin plikt, nøyaktig. Hun skaffet korrekt og kvalitetssikret informasjon til bystyret så raskt som mulig. Hun kunne varslet kostnadssprekken før, men da ville informasjonen vært usikker og ufullstendig. Ville høyresiden vært mindre kritiske da?

les også Drama i Oslo-politikken: – Mistillit mot Lan er mistillit mot byrådet

I bystyredebatten kritiserte Høyre også hardt hvordan Berg tok imot det første prosjektanbudet i mars 2020. Høyres gruppeleder Anne Rygg mente Berg burde ha tatt affære. Da var riktignok Berg i foreldrepermisjon. Men selv når hun gikk hjemme og nøt babylykken, var Berg en for dårlig byråd for Høyre.

Lan Marie Berg har fulgt boka. Men det holder ikke når det er henne. Hun burde gjort mer. Ikke minst så burde hun «vært ydmyk». Det virker åpenbart at Berg måles etter en annen målestokk enn middelaldrende hvite menn fra Høyre. Opposisjonen med FrP i spissen har innført et annet sett med spilleregler for henne. Media har, i en kombinasjon av sensasjonslyst og dårlig innsikt i sakene, danset fornøyd etter.

Også da de borgerlige partiene reiste mistillit mot byråd Berg i fjor, var deres viktigste argument at hun ikke hadde vært ydmyk nok. Målet er tydeligvis ikke først og fremst å holde en byråd ansvarlig for sine parlamentariske plikter, men å ydmyke en modig, frittalende og annerledes politiker.

les også Oslo Ap om Lan-mistillit: Kun Raymond kan ofre byrådet

Berg har gjort mange fordommer til skamme. Ingen hadde trodd at hun, som kom ut av ingenting, kunne bli en av Oslos mest handlekraftige og populære politikere. Det liker ikke Bergs motstandere. Derfor krever de ydmykhet. Derfor får hun igjen et mistillitsforslag mot seg før valget der hun selv stiller til Stortinget.

Mistillitsforslaget og kjøret mot Lan Marie Berg handler lite om parlamentarisk kontroll av makten, og mye om å ydmyke en politisk rival.

Jeg skulle ønske Oslo-politikken hevet seg over sånt.