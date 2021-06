Leder

Takk for innsatsen

Gjennom hele krisen har det ordinære arbeidet i Stortinget vært holdt oppe. Aldri har det vært fremmet flere representantforslag og levert flere innstillinger enn i inneværende år. Foto: Tore Kristiansen, VG

Fredag var siste dag Stortinget var samlet i denne spesielle perioden. I krisetider blir vi minnet om hvor mye ansvar som hviler på de folkevalgte.

Mange representanter går nå ut i en lang og annerledes valgkamp. Andre har holdt innlegg fra Stortingets talerstol for aller siste gang. Noen slutter etter eget ønske, andre har tapt etter tøffe nominasjonsprosesser i sitt fylke.

Noen stortingsrepresentanter har naturlig nok satt mer preg på norsk politikk enn andre.

Liv Signe Navarsete (Sp), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF) har alle vært gjennom mange tøffe runder i sin tid som partileder. Partiveteranene Martin Kolberg (Ap), Dag Terje Andersen (Ap) og Kari Kjønaas Kjos (Frp) har satt markante spor etter seg, både på Stortinget og i eget parti.

Dersom Høyre taper valget, er helseminister Bent Høie (H) en annen som forsvinner ut etter mange år i rikspolitikken.

Men selv om ikke alle de 165 representantene får like mye oppmerksomhet, er de viktige brikker i demokratiet. Hver dag utvikles det politikk på små og store saker.

Det å forankre beslutninger, lage kompromisser og lytte til de mange synspunktene er en viktig, men ikke like synlig del av jobben.

Mange av representantene som litt nedlatende blir kalt backbenchere, gjør en uvurderlig innsats i sitt parti.

Bare det siste året har Stortinget holdt 391 møter og stilt 2845 spørsmål til regjeringen. Aldri har det vært fremmet flere representantforslag og levert flere innstillinger enn i inneværende år. Gjennom hele krisen har det ordinære arbeidet i Stortinget vært holdt oppe.

Den rollen våre folkevalgte har som ombud for sine valgkretser, kan heller ikke overvurderes. I et år hvor reise- og møtevirksomhet ikke har vært mulig, har vi fått se hvor mye det betyr å treffe folk, bedrifter og organisasjoner.

Deltagelse i lag og foreninger har fått en knekk under pandemien. Politikere fra alle partier har vært bekymret for det politiske engasjementet. Det er vanskeligere å forankre og utvikle politikk over en skjerm. Faren for at flere beslutninger blir toppstyrt, er til stede. Selv om digitale møter er et viktig supplement, er det ikke et fullgodt alternativ til å treffes fysisk. Alle håper nå at valgkampen blir mest mulig normal.

Likevel er det grunn til å tro at valgkampen blir annerledes. Alle partiene planlegger også for en valgkamp hvor dørbank, folkemøter , reising og utdeling av valgmateriell ikke er en selvfølge. Hvordan det vil påvirke velgerne og det politiske engasjementet, vet vi lite om.