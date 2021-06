UDEMOKRATISK? – Når makthavere slipper å stilles til ansvar kan konsekvensene bli fatale. Dette blir en tung del av Erna Solbergs politiske arv, skriver Rødt-leder Moxnes. Foto: Tore Kristiansen

Den solbergske antiparlamentarismen

Høyre har bygget ned viktige deler av Stortingets kontrollfunksjoner bit for bit, og etterlater et svekket demokrati. Til høsten begynner gjenoppbyggingen.

BJØRNAR MOXNES, stortingsrepresentant og leder for Rødt

Nylig skrev VGs kommentator Hans Petter Sjøli at Rødt så visst ikke vil «avskaffe demokratiet, rettsstaten og ytringsfriheten», men samtidig at vi «sleper på en udemokratisk arv». Statsminister Erna Solberg uttalte i den samme debatten at «Rødt har en historie bygget på forakt for parlamentarisk demokrati».

La det ikke være tvil: Rødt er et krystallklart demokratisk parti, med en politikk som står milevis unna AKP (m-l)s støtte til Maos Kina og ettpartistat. Vi tar avstand fra maktkonsentrasjon hos eliter enten de kaller seg kommunister eller kapitalister. For Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme.

Høyres egen historie når det kommer til det parlamentariske demokratiet er derimot velkjent: De var mot å innføre det. De ville beholde makten hos konge og embetsmenn. Men la historiedebatten ligge. For minst like viktig, men mindre kjent, er det at Høyre i dag driver en høyst levende kamp for å innskrenke det norske demokratiet.

I et parlamentarisk demokrati er en av hovedoppgavene til Stortinget å kontrollere den utøvende makt, regjeringa. Til det har Stortinget kontrollorganer, som bistår de folkevalgte og befolkningen med å se regjeringa i kortene. Høyre og Solberg-regjeringa svekker nå disse kontrollorganene ett for ett med nærmest kirurgisk presisjon.

Rødt fikk i fjor flertall for at et tverrpolitisk stortingsutvalg (det såkalte Harberg-utvalget) skulle komme med tiltak for å styrke den demokratiske kontrollen med regjeringa på flere felter. Utvalget hadde en politisk bredde fra undertegnede til Carl I. Hagen, og samlet seg på viktige punkter for mer innsyn og demokratisk kontroll. Men ved å svinge regjeringspisken over egne partigrupper bak lukkede dører, har regjeringa fått høyrepartiene til å trumfe gjennom lover og hemmelighold som bryter tvert med utvalgets anbefalinger.

Sivilombudet er «folkets advokat», og skal etter grunnloven kontrollere den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte borger. Stikk i strid med Harberg-utvalgets innstilling ble sivilombudet nylig fratatt innsyn i regjeringsdokumenter og i praksis vingeklippet. Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget) er overkjørt og påført munnkurv for første gang i utvalgets 25 år lange historie. De folkevalgte måtte derfor nylig behandle EOS-rapporten om Frode Berg-saken i en hemmelig innstilling med hemmelige forslag med hemmelig resultat i en hemmelig debatt med hemmelig referat, til tross for at EOS-utvalget mente sammendraget av rapporten kunne vært offentliggjort.

Dette er historiske tilbakeskritt, og selv Aftenpostens sindige Harald Stanghelle roper nå varsku på vegne av Norges parlamentariske demokrati, og skriver at Solberg-regjeringa har styrket sin stilling «på bekostning av et folkevalgt Storting, gjennom ny lovgivning, insisterende hemmelighold, brudd på sedvane og overkjøring av Stortingets kontrollorganer».

I Rødts prinsipprogram fastslår vi at det «representative demokratiet må forsvares mot ytterligere forskyvning av makt oppover», at «Parlamentet må sikres kontroll over regjeringa» og at det trengs «betydelig mer åpenhet og aktiv demokratisk deltagelse». Dette er et forsvar for vårt parlamentariske demokrati, mot nettopp den negative utviklingen som Høyre driver fram.

Den autoritære koronaloven, som kunne satt Stortinget ut av spill hvis den ikke ble stoppet, er nok et eksempel på regjeringas forakt for det parlamentariske demokratiet.

Samtidig er Høyre er pådrivere for å flytte makt over det norske arbeidsliv, jernbanen, kraftpolitikken og andre sentrale samfunnsområder til byråkrater i Brussel, selv om den norske befolkningen flere ganger har sagt nei til Høyres ønske om norsk EU-medlemskap. Høyre står for et demokratisyn hvor pengeseddelen veier tyngre enn stemmeseddelen.

I Frps regjeringstid oppsto begrepet «den solbergske parlamentarismen», om hyppig dobbeltkommunikasjon fra regjeringas ulike partier. Enda farligere er «den solbergske antiparlamentarismen».

Når makthavere slipper å stilles til ansvar kan konsekvensene bli fatale. Dette blir en tung del av Erna Solbergs politiske arv. Til høsten begynner gjenoppbyggingen av det regjeringen har revet ned. Rødt vil gå i spissen med konkrete tiltak for mer demokrati og mer åpenhet.