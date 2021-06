Kommentar

Pandemien er over på Stovner

Av Shazia Majid

KLARTE SEG: Bydel Stovner nord i Oslo har vært i begivenhetenes sentrum i 3. bølge av pandemien. Nå avblåses krisen. Foto: Helge Mikalsen

STOVNER (VG): Stovner var episenteret for coronasmitte. Nå er situasjonen snudd på hodet.

Livet og livsgleden er tilbake på Stovner – bydelen i Oslo som hadde høyest andel smittede i Norge i midten av mars.

Innerst inne har ledelsen i bydelen visst det siden 17. mai. At det er over.

For Stovner sin del er pandemien slik vi kjenner den ferdig. Og det kan en forstå, når andel beskyttede, både vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 utgjør til sammen minst 60 prosent av voksne innbyggere. Og over 96 prosent har takket ja til vaksine.

De siste par ukene har man sett ingen eller et par nye smittede hver dag.

Nå skinner solen

Ute steker solen, inne på Stovner senter er det folksomt, men svalt. Her går skravla. På så mange språk. Det er ikke lett å forstå alle, men det er lett å lese kroppsspråket. Det viser lettelse.

Det smiles og gestikuleres over en kaffe, eller en kebab fra Kebabkompaniet – eller i kassen på den asiatiske butikken som antagelig har byens største sortiment av chili crisp på glass. Hos Karachi streetfood er de travelt opptatt med å fikse taklamper mens pakistanske håndholdte vifter flagrer i vinden fra døren som åpner mot Stovner videregående skole.

Det er ingen russebusser å se ute på gaten. Her har de ikke råd til russebusser. Kanskje skåner det russen for smitteutbrudd. De har ikke begynt å vaksinere russen. Men det skjer ganske snart.

Slaget sto her

Det er vanskelig å forstå at det er her slaget sto for nøyaktig tre måneder siden. Men det gjorde det.

Og den verste dagen var 15. mars, da det ble det registrert 61 nye smittede på ett døgn. Dagen etter var det nye 61 smittede. Grafene som viste smitte i bydelen, var sprengt.

Akkurat da fikk bydelsdirektør, Alv Sørland, en beskjed fra sitt smittesporingsteam han aldri kommer til å glemme.

«Dette klarer vi».

Det er det sterkeste, fineste øyeblikket han husker fra pandemien. For det betydde at apparatet fungerte. Alt det de hadde kjempet for med nebb og klør i et drøyt år var verdt det.

Den kvelden ringte han i tillegg til bydelene Nordstrand og St. Hanshaugen. «Vi trenger flere smittesporere. Jeg må ha svar om ti minutter». De svarte. Han sto ikke alene.

Når pandemien var på sitt verste, viste menneskene seg fra sitt beste.

Kom til å bli stygt

Det verste øyeblikket, det kom da ledelsen en gang i februar sto i møterommet, så på hverandre og forsto at den tredje bølgen er kommet.

De visste at det kom til å bli stygt.

Det visste de allerede i april 2020, da de oppdaget at smitten ikke var generell. Den hadde oppstått i konkrete delbydeler og på enkeltadresser – der de fattigste, sykeste og mest trangbodde bor.

Tidlig startet bydelen en omfattende jakt på dataene. Arbeidet ga unik innsikt, og bydelsledelsen begynte å mase overfor helseetaten om å få utføre utbredt testing.

Løsningen lå her, i testing, smittesporing og karantener – ikke i omfattende generelle restriksjoner. Hytteforbud og skjenkestopp hadde null å si på Stovner.

UTFLUKT: Bydelsadministrasjonen på Stovner mener byråkratiet var tregt. Men sier å ha fått full støtte fra Raymond Johansen og Robert Steen. Her er sistnevnt på tur 1. mars. Rett før smittetallene eksploderte. Foto: Fredrik Solstad

Det seige byråkratiet

Det skulle gå måneder før sentrale myndigheter skjønte tegningen. Da hadde bydelsdirektøren truet med å «gjøre det selv». Altså opprette en egen drop-in teststasjon på Stovner senter.

«Hva er problemet, teststasjonen er jo bare 700 meter unna» var svaret han fikk.

Problemet var ikke den fysiske avstanden. Problemet var hindringer det var umulig for mange av Stovner-beboere å hoppe over. For det første, det man fikk opp på toppen når man googlet «coronatest» var private aktører. Fattige trodde at det kostet penger. Dernest var mange ikke fortrolig med BankID. De hadde ikke gode nok IT-ferdigheter, og de hadde ikke godt nok språk. Mange hadde heller ikke tillit til FHI. Hvem var FHI? De stolte mer på bydelen og legen og rektoren.

Kunne vært verre

Først 2. desember sto det en mobil teststasjon utenfor Stovner senter. Og da bølgen kom var apparatet klart. Andel av innbyggere som testet seg skjøt i været. Den lå sågar høyest i hele byen.

12–13 prosent av alle de som testet seg var smittet. Mye mer av smitten ble oppdaget.

Det betyr at selv om det var ille, kunne det vært verre.

Om ikke bydelen hadde innhentet livsviktig kunnskap, mast seg til drop-in-testing og mobilisert flere titalls corona-verter som har delt ut munnbind på senteret i månedsvis.

For ikke å snakke om alle dør til dør-aksjonene hvor man har gitt informasjon, særlig i de hardest rammede områdene. Og lasset av brosjyrer som er produsert og delt ut.

Et bilde av pandemien

På tross av den enorme innsatsen har nærmere 3 300 personer, eller minst én av ti gjennomgått covid-19 på Stovner.

Frem til 1. mai har nærmere hundre blitt så alvorlig syke at de har vært innlagt på sykehus.

Det er langt flere enn nabobydelen Alna som har nær dobbelt så mange innbyggere.

Stovner er blitt selve bildet på pandemiens herjinger. Her er det data og dokumentasjon som vil oppta forskere i lang tid fremover. Mye av svarene og løsningen på tilsvarende fremtidige kriser finnes i dette materialet.

Den tøffeste jobben

Men en ting vil bydelsledelsen ikke høre snakk om, nemlig at smitteeksplosjonen skyldes etniske minoriteter som ikke ville etterleve smittevernregler.

Har bydelsledelsen blindsoner? Klarer de ikke å innrømme at «kultur» også har spilt en rolle? De nekter for det. Det de har sett er hvordan «levekårsutfordringer» er den største fellesnevneren.

Den største dugnaden, den har skjedd her, sier de.

Dugnaden var viktig. Men det er nok vaksineringen som har stanset pandemien på Stovner.

Og den tøffeste jobben den starter nå.

Å endre forholdene som satte Stovner i den vanskelige situasjonen i utgangspunktet: Arbeidsledighet, diabetes, overvekt, fattigdom, språkproblemer, storfamilier – og trangboddhet.