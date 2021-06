Kommentar

Lissepasning til pampene

Av Leif Welhaven

Liverpool og Manchester United var blant klubbene som var med i superligaprosjektet. Foto: DAVE THOMPSON / POOL

Historien om superligafiaskoen er blitt en forenklet variant av «de slemme mot de snille». Slik hadde det kanskje ikke behøvd å bli.

Hvorfor skal det være en selvfølge at de tradisjonelle sportsorganisasjonene har enerett på å arrangere idrettskonkurranser?

Det temaet dukker stadig opp i ulike sammenhenger, og monopolistene har stadig større problemer med å forsvare dette privilegiet. Konkurranserettslig er det interessant.

I fotballens verden sitter FIFA, UEFA og nasjonale forbund på kontrollen over enorme verdier, både økonomisk og hva gjelder interessen rundt den største idrettsgrenen på kloden.

Men er det skrevet i stein at denne organisasjonsformen for alltid er den beste for fotballen?

Med så mange interesser i spill, er det egentlig ikke så rart at det etablerte utfordres av andre tanker om hvordan fotballen kan være. Slik sett er det ikke overraskende at de største klubbene i Europa utredet en annen måte å innrette seg på.

Det snodige er at de gjorde det på en så elendig måte - og valgte et konsept som aldri kunne bli levedyktig.

Sett i etterkant av hvordan ideen om en superliga for de beste krasjlandet så det suste, er det interessant å tenke litt over hvorfor det gikk så fryktelig galt.

Fallitten har nok mye med måten et mytteri ble planlagt på - og sider ved hva det inneholdt. Det ga etablissementet ekstremt lett spill i offentligheten.

Aller størst var nok feilen ved å legge opp til en liga der de store skulle være vernet mot nedrykk. Hadde den komponenten vært fjernet, slik at det var sportslig mulig å spille seg inn og ut, ville kanskje totalinntrykket vært et annet. Slik sett ble klubbene ofre for egen grådighet og kontrollbehov.

Nå ser vi at de aller fleste superligaklubbene står skolerette som angrende syndere. I England skal bøter og trusler om poengtrekk dersom noe lignende skulle skje igjen, sikre systemet mot at noen forsøker seg ved en annen korsvei.

Storklubbene står i skammekroken, beina ligger trygt på bordet på fotballrektors kontor.

Tanken om en utbryterliga kunne for øyeblikket ikke vært stort med død og begravet, selv om det finnes et par standhaftige klubbpresidenter på kontinentet.

Noe av det som både er snodig og temmelig trist, er hvordan pampene som styrer internasjonal fotball fikk en pr-messig gave servert. At superligakonseptet viste seg uspiselig, er jo ikke synonymt med at UEFA og FIFA er så fine og flotte. Ståle Solbakken sa det presist da han kalte det en prestasjon å få disse til å fremstå som mor Theresa.

For det er disse organisasjonene virkelig ikke. I en tid der den indignasjonen mot superligaklubbene var så stor, fortsetter FIFA å ignorere det moralske havariet som et VM i Qatar innebærer.

UEFA tildelte nylig despotregimet i Hviterussland et mesterskap, til tross for hvordan idrettsutøvere blir behandlet i diktaturet.

Og når det gjelder jakten på mer makt og penger, for eksempel ved å skru til turneringsformater, er det ikke særlig mindre grådighet hos de som sitter i posisjon enn hos dem som tenkte annerledes. At den mektige presidenten i Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi fra Qatar, kunne benyttet situasjonen til å posisjonere seg skikkelig, sier mye om hvor paradoksal det hele egentlig er.

Det etterlatte inntrykket i offentligheten er at dette kun handlet om grådige egoister som utfordret fotballfelleskapet. Det er riktig at toppklubbene både var egosentriske og i overkant pengefikserte - men vinnerne i maktkampen har ikke akkurat englevinger, de heller.

Selv om de fikk en pasning de ikke hadde fortjent.