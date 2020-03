STORSEIER: Joe Biden holder sin seierstale i Columbia i Sør-Carolina lørdag kveld amerikansk tid. Foto: JIM URQUHART / Reuters

Bidens største (og første) seier

NEW YORK (VG)Tidligere visepresident Joe Biden har prøvd seg som presidentkandidat tre ganger. I natt vant han sitt første primærvalg.

Biden gjorde et kjempebyks fremover under primærvalget i South Carolina i natt, og har nå gått forbi Pete Buttigieg i antall delegater. Og om han ikke har passert favoritt Bernie Sanders ennå, har han over natten etablert seg som en reell trussel og den sterkeste sentrumskandidaten mot den mer radikale, selverklærte sosialisten Sanders

Da han gikk på scenen litt før klokken 03:00 i dag norsk tid til tonene av Curtis Mayfields «Move On Up» var nærmere halvparten av stemmene talt opp, og han hadde så vidt over halvparten av stemmene.

Det er Bidens appell blant svarte og eldre velgere som første og fremst ga han brakseieren. Men han gjorde det også best blant de mest liberale velgere. Han manglet bare et par prosentpoeng på å ta storeslem – om Sanders hadde havnet under 15 prosent ville alle delegatene ha gått til Biden og han ville ha tatt ledelsen i hele racet.

Selv om Sanders-kampanjen må ha vært forberedt på at de kunne tape, var nattens resultater en ubehagelig kalddusj. Den understreker mange eksperter og analytikernes påstand om at appellen hans er atskillig mindre i de folkerike sørstatene. Og at han sliter like mye med de afrikansk-amerikanske velgerne som han gjorde for fire år siden, da han måtte se seg slått av Hillary Clinton.

Nå vil antagelig presset øke mot Elizabeth Warren for å få henne til å trekke seg slik at de progressive kreftene kan samle seg bak Sanders.

Den største nesestyveren går imidlertid til en kandidat som ikke engang har stilt opp i primærvalgene så langt. New York Citys tidligere ordfører, mange milliardæren Mike Bloomberg hadde satset alt på å at Joe Biden skulle fortsette å gjøre det dårlig, og at han selv skal kaste seg inn i kampen på Super-Tirsdag som det sterkeste sentrumsalternativet til radikaleren Sanders.

I natt begynte kommentatorene å snakke om at det kan være over for Bloomberg allerede før han kom i gang. Bloomberg har brukt store summer av egne midler på å reklamere for sitt eget kandidatur. Han skal gjøre det eksepsjonelt bra på tirsdag for å kunne si at investeringen har vært verdt det.

Noen sterk kandidat er imidlertid Joe Biden fortsatt ikke. De dårlige resultatene i de første statene og den menneskelige, men litt fomlete talen han holdt i natt understreker at den et år eldre Sanders på 78 år, fremdeles har mer energi og retning i fremførelse og budskap.

Det spørs om det er nok til å slå en bulldozer som Donald Trump.

