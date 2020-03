MISFORSTÅTT: – Endrer folkets alkoholvaner seg fordi de ikke får se en logo på et tappetårn, eller en tomflaske i en Michelinrestaurant? Selvsagt ikke, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Skjenkekontroll i molboland

Oslo Kommunes skjenkekontroll brukte vinterferien til å kontrollere. Vinbarer måtte fjerne tomme vinflasker i lokalet. Barmatter med logo må bare brukes der gjestene ikke ser dem.

Nå nettopp

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det er heller ikke lov å annonsere for arrangementer og events i sosiale medier, der man inviterer til mat- og vinkvelder på en synlig måte. Den som finner opp usynlig vin vil gjøre det stort framover.

I byens beste velrenommerte restauranter har det samme skjedd: Statholdergaarden, med Michelinstjerne, måtte fjerne Kunstnervin som sto i en trappenedgang, og har nå erstattet dem med vannflasker. Dette var vin med etiketter skapt for 14 forskjellige årganger av kunstnere som Kjell Nupen, Fritz Røed og Inger Sitter – på initiativ av Vinmonopolets daværende direktør Einar Joys. På Engebret, byens eldste restaurant, måtte de fjerne tomflasker (blant annet en spektakulær seksliter) i trappenedgangen til toalettene.

Ideen er altså at disse flaskene kan inspirere til drikkelyst. Engebrets Kay Johnsen uttaler: «Det er jo ikke slik at vi higer etter gjester som får lyst på vin bare de ser en tomflaske.»

Dagfinn Nordbø.

les også Fotball og øl-debatten: – Skål for fornuften!

Nettopp. Jeg har heller aldri hørt om gjester som opphisset løper opp til kelneren og bestiller en seksliter etter å ha vært nede på do. Så hva blir det neste? Kanskje Johnsen må dekke til de fargerike kunstnervåpenskjoldene som pryder veggene, fordi man vet det fins kunstnere som liker et glass vin? Engebret hadde også et gammelt tappetårn med bryggerilogo. Det er visstnok ulovlig. Siden tappetårn bare brukes til alkoholholdige drikker som øl og cider, bør vel de også totalforbys og erstattes med flasker uten etikett? Den som kjenner byens uteliv, vet at det finnes et utall restauranter med rikt ølutvalg, ofte mer enn ti sorter, der alle tappetårn har bryggerilogo. Skal de i så fall dekkes til, eller fjernes?

De som jobber i skjenkekontrollen er helt sikkert bra mennesker. Problemet ligger ikke i at de har en kontrollerende natur. Det er regelverket som er molbo. Selv har jeg sittet en årrekke i organisasjoners styre, og det er en ting man alltid må passe på: Er disse vedtektene up to date? Hva har skjedd i virkelighetens verden som gjør at disse vedtektene til enhver tid må vedlikeholdes og oppdateres? Hva er urimelig?

les også Se alle tilsynene restaurantsjefen får

I dagens Norge er det Kristelig Folkeparti, ofte i samspill med Arbeiderpartiet, som har stått for en restriktiv alkoholpolitikk. Foreløpig har ikke Bibelen blitt sensurert, historien om bryllupet i Kanaan der Jesus gjorde vann til vin, er jo klart i strid med KrFs alkoholsyn! Men, politiske hestehandler har blitt gjennomført slik at puritanerne hele tiden har hatt en hånd på rattet.

Men har dette ført til bedring? Endrer folkets alkoholvaner seg fordi de ikke får se en logo på et tappetårn, eller en tomflaske i en Michelinrestaurant? Selvsagt ikke. I de vinproduserende middelhavslandene anses vin naturlig nok som et landbruksprodukt, og der omgis man av merkevarer og logoer overalt. Man er stolt av sine produkter. De lever av dem, og med dem.

De tåler fint at det står Ricard på vannkaraffelen til pernoden, eller Martini på serveringsbrettet. Og det er betydelig mindre hoiing. Hvis folk løper remjende rundt en fredagskveld og pisser på gatehjørnet, er det ikke fordi de er eksponert for øl- eller vin-logoer på etiketter, men fordi skjenkekontrollen bruker sine ressurser feil. Derfor må lovverket vårt endres. Det stammer fra en tid da nordmenn hadde to øltyper og ikke visste noe som helst om vin.

les også Engler i sjøen

Mange vil mene at dette ikke er viktig, men det blir det samme som å si at næringslivet ikke er viktig. Det får følger for en liten kjøpmann når han må bruke 10.000 på en gardin som dekker til ølboksene hans etter klokken 18 på lørdager. Det får følger for små vinbarer som overhodet ikke kan fortelle om produktene de lever av å servere. Skjenkekontrollen må gå etter eksessene, ikke bagatellene. De må slå ned på overskjenking, diskriminering og ulovligheter, og steder med svart omsetning. Med dagens praksis oppstår bare forakt for myndighetene, både fra næringsdrivende og menige folk som liker å ta et glass vin eller to på byen.

Og det er sannsynligvis ikke hensikten.

Publisert: 01.03.20 kl. 07:40

Mer om Vin Øl Restaurant

Fra andre aviser