Ut mot statsråd Linda Helleland: – Med jug skal oljeindustrien fremmes!

Statsråd Linda Hofstad Helleland påstår, på ramme alvor, at intet mindre enn titusenvis av distriktsarbeidsplasser vil forsvinne med et varig vern mot petroleumsvirksomheten i LoVeSe. Det er drøyt og feilaktig.

SILJE A. LUNDBERG, leder i Naturvernforbundet

Dersom havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gis varig beskyttes mot petroleumsvirksomhet kan vår nye distriktsminister fortelle oss at det vil føre til «at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet». Intet mindre.

Dette er så drøyt, og så feilaktig, at jeg veit ikke helt hvor jeg skal gjøre av meg. Etter mer enn 30 år med debatt om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, trodde jeg vi var kommet lenger enn dette. Men jeg tok visst feil.

I helga hadde en rekke fylkeslag i Høyre spørsmålet om varig vern mot petroleumsvirksomheten oppe til debatt på sine fylkesårsmøter, og fylkeslag etter fylkeslag vedtok at de fortsatt ønsker letevirksomhet i torsken fødestue. Det er rimelig oppsiktsvekkende å skulle tviholde på et standpunkt om Lofoten, Vesterålen og Senja som Høyre vet aldri kommer til å bli gjennomført, og som politisk har vært umulig siden 2001, men det er likevel helt legitimt.

Likevel forventer jeg som et minimum at Høyre i sin iver etter olje i dette området i det minste klarer å forholde seg til fakta. Det er tydeligvis for mye å forlange fra distriktsminister Hofstad Helleland.

Hun påstår, på ramme alvor, at intet mindre enn titusenvis av distriktsarbeidsplasser vil forsvinne med et varig vern mot petroleumsvirksomheten i dette området. Og det som gjør det enda drøyere er at dette utsagnet ikke bare er en sleivete feilformulering som har kommet fra talestolen eller i et langt intervju. Nei, dette er en formulering som Linda Hofstad Helleland har sendt skriftlig til NTB, og som dermed har kommet på trykk i samtlige nasjonale aviser, deriblant VG. Men det gjør det ikke til en sann formulering.

Hofstad Helleland ser ut til å ha vendt tilbake til oljedebatten i 2009. Da var det nemlig ikke måte på hvor dårlig det ville gå med Lofoten, Nord-Norge og landet som helhet om ikke havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble åpnet for petroleumsvirksomhet. Og det var heller ikke grenser for hvor fenomenal sysselsettingsvekst oljevirksomhet her ville gi. Daværende sjef i LoVe Petro, Ørjan Robertsen, kunne proklamere at «uten olje vil Lofoten forvitre», og Statoil reiste på frierferd i området og lovet 2000 arbeidsplasser, bare i Lofoten.

Historien har vist oss at dommedagsprofetiene ble gjort til skamme, og at løftene som oljeselskapene kommer med om vekst og arbeidsplasser heller ikke stemmer. Det siste er utbyggingen av Johan Castberg et eksemplarisk bevis på. Her lovet Equinor, daværende Statoil, ilandføring og en mengde arbeidsplasser på land for å få velsignelsen til lokalpolitikerne, før de skrotet de samme planene da tillatelsen var gitt.

Påstanden til Helleland er ikke bare misvisende, den er direkte jug. Det er 20 år siden det sist ble gjennomført en leteboring i dette området. Siden da har områdene vært stengt for petroleumsvirksomhet. De siste seks og et halvt årene er det jo nettopp Helleland sin regjering som har sørget for det midlertidige vernet.

Om vi skal følge logikken til distriksministeren, har regjeringens politikk sørget for at titusenvis av arbeidsplasser er forsvunnet ut av landet. Eller er det først når man vedtar varig vern, og ikke bare har et midlertidig vern som stadig blir forlenga, at de forsvinner?

Nettopp fordi dette bare er oppspinn, blir jeg enda mer oppgitt. Hvordan i alle dager kan en statsråd få seg til å drive jug og fanteri på denne måten? Vi har krangla om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i mer enn 30 år. Har vi virkelig ikke kommet lenger?

Høyre må gjerne beholde sitt bakstreverske vedtak om at de ønsker oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men vi må kunne forvente at det basere på fakta, og ikke oppspinn.

Det er enda godt Helleland ikke er kunnskapsminister, men med denne typen uttalelser kan hun vanskelig sies å representere det såkalte kunnskapspartiet Høyre på en god måte.

Publisert: 10.02.20 kl. 15:59

