Ut mot Radioresepsjonens Tore Sagen: – Rasisme er ikke humor!

Folk har spurt meg om hvorfor jeg er så sint for tiden. Jeg svarer at jeg ikke er sint. Jeg er bare veldig veldig skuffet. Og dritt lei av å måtte «educate» folk. Og nå, denne gang; vår kjære statskanal som du og jeg støtter økonomisk, NRK. Og deres eminente podcast Radioresepsjonen.

NASTARAN MARIE KOWKABI, Samfunnsdebattant, innholdsprodusent og en del av Snapkollektivet

I Radioresepsjonen 29.10 leser Tore Sagen opp et notat han har skrevet om klima og rase. Et notat som han har skrevet, fordi «dette mener han og dette står han for». Notatet er kun skrevet for han selv, men hans kone er helt enig i det han har skrevet. Notatet er ikke skrevet for å publiseres eller leses høyt, eller deles med andre, men nå gjør han det - i Flauhetskonkurransen i Radioresepsjonen.

Han leser det. Høyt. Han deler sine meninger. Det han har tenkt på, og det han mener innerst inne. Ikke bare deler han det med Bjarte Paul Tjøstheim og Steinar Sagen, men han deler det med alle lytterne til Radioresepsjonen. Og resten av landet. Tore bruker noen få setninger på klima om at Greta Thunberg har aspergers og bør beskyttes fra seg selv. Om du trodde det var ille, så vent til meningene hans om rase:

«Jeg mener at *** er dårligere mennesker enn hvite fordi det var ikke så lenge siden de var jegere og sankere på savannen i Afrika - en tilværelse i det moderne vesten krever komplekse kognitive evner enn å jakte ned en gnu. Derfor klarer *** seg dårligere. *** ligner mer fysisk på aper enn de hvite gjør noe som skulle tyde på at *** og aper er mer like enn oss på andre måter. Nesten all kriminalitet som foregår her i Norge begås av *** særlig voldsforbrytelser som ran, drap, voldtekt osv....når **** bryter loven burde de sendes tilbake til Bongoland der de kommer fra. Haaaaaadet bra ****. Vi har ikke bruk for dere her. Norge for nordmenn!»

Etterfulgt av masse apekattlyder, bare for å sette prikken over i'en.

Kjære Tore Sagen, Radioresepsjonen, NRK, og andre som synes dette er morsomt eller en anelse greit: Jeg skjønner at dette er Norge og at vi er forkjempere for ytringsfrihet. Jeg skjønner at Radioresepsjonen er et humorprogram, og kanskje til og med at dette kanskje muligens kan være satire (?) - men rasisme er ikke humor. Rasisme er ikke morsomt.

I et land der vi i moderne tid har hatt to terrorhandlinger, utført av hvite menn med disse holdningene. I et land der innvandrere føler seg mer ekskludert enn noensinne. I et land der rasisme både er en realitet, og et voksende problem, er ikke dette greit. Det er så jævlig ikke greit!

Dette bygger opp under holdninger som allerede murrer i samfunnet. Det gir flere bekreftelse på at det mange føler og tenker er greit - for Tore Sagen mener jo det samme?

Tore Sagen er en hvit privilegert mann. Høyest på rangstigen. Tore og resten av Radioresepsjonen slipper å tenke på konsekvensene av dette. De har aldri følt på hvordan det er å oppleve hverdagsrasisme, dag etter dag i et land man er oppvokst i - eller nylig har ankommet.

De har aldri følt på hvordan det er å ikke få en jobb fordi man er mørk, eller har et «rartklingende» navn. De har aldri følt på hvordan det er å be til Gud hver natt som barn, i håp om å våkne opp blond og blåøyd. Å bli spyttet på, på gaten. Å bli sett rart på. At folk flytter seg når du setter deg ved dem på bussen.

Så neste gang du lurer på hvorfor jeg er sint; ikke spør. Se rundt deg. Verden er ikke svart/ hvit, men noen ganger virker det som at folks holdninger er det.

