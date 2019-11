Lars Jacob Hiim. Foto: KMD

Åpent, grønt og trygt regjeringskvartal

Etter mange års utredninger og diskusjoner er et nytt regjeringskvartal klart for bygging. Det bør ikke stoppes av nye omkamper.

LARS JACOB HIIM, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H)

I en lederartikkel fredag 6. november går VG inn for å bevare Y-blokken. Det er selvsagt et greit standpunkt, men det virker som om VG baserer sin snuoperasjon på et sviktende grunnlag. Avisen mener det har oppstått en «ny situasjon» fordi «Statsministerens kontor likevel ikke skal flytte inn i det nye regjeringskvartalet».

Her har nok VG fulgt litt dårlig med i timen. Selvsagt skal Statsministerens kontor inn i det nye regjeringskvartalet, de som planlagt flytte inn som del av byggetrinn 1. Det nye er at statsministerens kontor ikke skal inn i Høyblokken.

VG mener også det er usikkerhet om hvor Utenriksdepartementet (UD) skal ha kontorer. Det er det ikke, UD skal flytte inn i bygg D, som skal stå ferdig samtidig som Høyblokken og de to første byggene i det nye kvartalet.

Nedskaleringen av det nye kvartalet skyldes ikke at færre departementer skal flytte inn, men at støttefunksjoner i stedet legges i nærheten, og at denne regjeringen har stoppet veksten i antall departementsansatte.

Beslutningen om å ta vare på Høyblokken og rive Y-blokken har fått tilslutning fra Stortinget og Oslo bystyre. Et viktig argument har vært at et regjeringskvartal uten Y-blokken gjør det mulig å få til et åpnere, tryggere og grønnere regjeringskvartal enn vi hadde før 22. juli 2011.

Det har altså ikke oppstått noen ny situasjon om Y-blokken. Å bevare den vil ikke gi noen økonomiske besparelser eller gjøre prosjektet mer kompakt. Derimot vil det sette prosessen tilbake i tid, gjøre det nødvendig å omprosjektere og dermed øke kostnadene for å bygge et nytt regjeringskvartal. Det er vi ikke tjent med som samfunn.

Publisert: 10.11.19 kl. 18:25







