SNAKKET FOR FØRSTE GANG: Frode Berg møtte norsk presse på Gardemoen tre døgn etter at han ble sluppet ut av russisk fangenskap. Foto: Hallgeir Vagenes

Kommentar

En fullstendig mislykket operasjon

Frode Bergs fortelling handler om en norsk e-tjeneste som møtte sine overmenn. Norge ble lurt trill rundt. Og Berg var offeret.

Det kanskje mest overraskende da Frode Berg endelig fikk begynne å fortelle sin versjon, var hvor mye han sa.

Det Berg beskriver, en helt usedvanlig mislykket norsk etteretningsoperasjon. Og om historien faktisk er slik Berg tror, har Norge altså i årevis - via Berg - sendt brev til en russisk spion som e-tjenesten trodde de hadde vervet.

Men det hadde de ikke. Norge var lurt av en dobbeltagent. Informasjonen spionen ga dem, var doktorert av FSB. E-tjenesten møtte sine overmenn. Russerne hadde kontroll på det hele. Og på toppen av det hele ble kureren vår tatt på fersken og kastet i fengsel. Slik ser det ut nå.

Det er en svært alvorlig sak, mest av alt for Berg selv og hans familie, men også for norsk E-tjeneste.

Samtidig er det som tatt ut av «Byrået», spionserien på NRK. I serien holder de ulike landenes etterretningstjenester hverandre i arbeid. Den virkelige verden har de ikke tid til. De spionerer stort sett på hverandre.

Og slik er det også i Bergs historie.

Den pensjonerte grenseinspektøren sier han ble oppsøkt av en E-tjenestemann i sitt eget miljø i Kirkenes som han hadde tillit til. Berg sa ja til å gjøre ham en tjeneste neste gang han skulle til Russland, nærmest som en vennetjeneste. Han så ikke på dette som en verving, det var ingen agentvirksomhet, han fikk aldri betalt, men han fortalte at han sendte reiseregninger til E-tjenesten.

Da han skjønte mer av risikoen, og begynte å stille spørsmål om hva han var med på, ville han trekke seg ut. Men han ble etter eget utsagn overtalt til å fortsette helt til han ble arrestert.

Berg ble ikke informert om risikoen sa han, ei heller hva han skulle gjøre om ting gikk galt. E-tjenesten hadde smigret ham med at han gjorde en viktig jobb som «god nordmann». Han klarte ikke å si nei til et oppdrag til.

Og hele tiden, altså, ifølge Frode Berg, fulgte russerne med.

Berg er bitter, skuffet og sterkt kritisk til norsk E-tjeneste som vervet ham og presset ham.

Og om dette stemmer, er det forståelig, selv om mange sikkert også vil savne mer selvkritikk fra Berg. At han var med på et etterretningsoppdrag skjønte han nok i alle fall etter hvert.

Men det er det er det ikke i seg selv noe galt i. At folk i hjemtraktene er skuffet, kan man forstå,fordi de frykter for forholdet til russerne.

Samtidig er etterretning viktig, ikke minst i nord. Og Norge trenger folk som er villige til å ta slike oppdrag.

Men ikke tulleoppdrag. Berg utelukker ikke erstatningskrav. Han fortalte om sitt møte med en ydmyk statsminister Erna Solberg, og et godt møte med E-tjenestens sjef.

Det er ikke stort annet de kan gjøre enn å håpe at det går seg til.

Men vi må ha i mente at ei heller Frode Berg kjenner hele denne historien. Mye informasjon har han fra russerne. Og både russisk og norsk etterretningstjeneste forteller ham det de vil han skal vite.

Fasiten blir nok ikke helt komplett. For her har vi minst to parter som ikke kommer til å snakke åpent om operasjonen de var sentrale i.

Uansett er det på det rene at det gikk helt galt. Frode Berg har sittet to år i fengsel. Og det ser ut til å ha vært for ingenting.

Norge kan altså ha kastet bort sin tid og sine beste folk på en etterretningsoperasjon som bare var tull. Men bare Frode Berg havnet i fengsel for det.

Publisert: 19.11.19 kl. 22:14

