SPANSK VALG I DAG: – Verken de politiske, økonomiske, konstitusjonelle eller sosiale krisene – eller den raskt økende fascismen – har blitt valgkampsaker. I stedet handler alt om Catalonia, skriver kronikkforfatteren. Foto: Gisle Oddstad

Spanias skjebnesvangre valg

Dagens valg i Spania handler først og fremst om å stoppe høyreekstremismen før det er for sent.

ASTRID TOBIESON MENASANCH, svensk-spansk skribent og regissør

I dag er det valg i Spania igjen. Det fjerde på fire år. Uken før valget, når jeg skal booke flybilletter for å stemme i mitt hjemland, kjenner jeg på en tvil mens jeg legger inn betalingsinformasjonen: Er det virkelig verdt det – å fly ned for å stemme enda en gang?

Min far spøker ikke lenger med at jeg burde vente til å komme nedover til vi kanskje har et femte valg på gang. – Å stemme har aldri vært viktigere. Lav valgdeltakelse betyr i praksis at fascistene vil fordoble sin representasjon i parlamentet, sier han nå.

Min venn Natalie, som flytter fra Spania neste år for å kunne forsørge seg selv, sier: – Jeg har ikke noe fremtidshåp. Det eneste som får meg til å stemme er at jeg vet at fascistene ikke lar være å stemme.

Astrid Tobieson Menasanch. Foto: Per Kristiansen

Samme kveld som jeg skriver dette avholdes den eneste TV-sendte valgdebatten. Alt kretser rundt de siste ukenes demonstrasjoner i Catalonia etter dommen mot de ni selvstendighetspolitikerne, der de til sammen ble idømt 100 års fengsel for «oppvigleri». De katalanske protestene mot dommene har vært massive, og sentralmaktens svar har vært å sende 4500 ekstra politifolk til regionen før valget går av stabelen.

I sluttdebatten tar venstrepartiet Podemos til orde for dialog med katalanerne. Sosialdemokratene, de liberale, høyresiden og fascistene krever enda sterkere lut i kampen mot selvstendighetsforkjemperne.

Min tante Maria, som bor i Barcelona, vil ikke lenger prate med folk om politikk. – Hvis jeg ikke vet hvilken side vedkommende står på, så holder jeg munn, sier hun. – Jeg spiller heller dum og prater om vær og vind. Men jeg skal stemme.

Det er smått rørende å høre at min politisk interesserte bekjentskapskrets si at «i dag må vi ta vårt borgeransvar på alvor, siden politikerne ikke har lyktes med sitt».

De er politisk deprimerte og frustrerte etter fire år med politisk kjekling, der viktige saksspørsmål er forskjøvet helt i bakgrunnen. Til tross for dette aner jeg en stemning av akutt iver: Dette valget handler først og fremst om å stoppe høyreekstremismen før det er for sent.

For Spania har aldri tatt et ordentlig oppgjør med fascismen. Gater og torg har fortsatt navn etter Franco og generalene hans. Politisjefer som torturerte og drepte folk under diktaturet bærer honorære medaljer og hever solide pensjoner. «Foreningen Francisco Franco» har mottatt statlige midler i mange år. Spania er fortsatt det landet i verden etter Kambodsja med flest uåpnede massegraver. Og i så sent som i år har vi altså opplevd fascistmarsjer i Madrids gater med opp mot 20.000 deltakere.

VOX, som i mine øyne er å regne som et fascistparti, ser ut til å kunne fordoble antallet plasser i nasjonalforsamlingen, fra 24 til 48.

Francos levninger ble endelig etter mange års giftige diskusjoner flyttet fra det enorme mausoleet i «De falnes dal», der diktatoren tvangsbegravde 34.000 spaniere ved sin side. Monumentet ble bygget av straffanger og ble finanisert med statlige midler. Det som i utgangspunktet skulle være en diskret forflytning, ble som kjent i stedet direktesendt på statlig TV, filmet fra 22 forskjellige vinkler. Justisministeren deltok, og opptrinnet lignet til forveksling en statsbegravelse.

Samtidig som sosialdemokratene og Podemos tar tydelig avstand fra fascisttiden, har de liberale og høyresiden sittet i flere regionregjeringer med VOX som støtteparti.

Jeg og mine spanske venner tilhører generasjonen som i Spania kalles for «den økonomiske generasjonen», som vokste opp i årene etter diktaturets fall og som nøt godt av både økonomisk oppblomstring, demokrati og ytringsfrihet. Men siden 2008, da finanskrisen rammet hele vestverdenen, har Spania befunnet seg i en politisk og sosial krise. 870 korrupsjonsmilliarder forsvinner årlig ut av statskassen. Spania har dobbelt så høy arbeidsledighet som EU-snittet, og arbeidsretten er uthulet: Ni av ti arbeidskontrakter i fjor var korttidskontrakter, hvorav hver tredje varte mindre enn én måned. Halvparten av midlertidig ansatte i 2017 var oppsagte i 2018.

Hver tredje voksen under 30 er uten arbeid, hver tredje person som tok universitetseksamen i 2014 hadde i fjor ennå ikke fått jobb innenfor sine sektorer. Halvparten av unge voksne bor hjemme hos foreldrene sine.

I etterdønningene av krisen ble de såkalte munnkurvlovene klubbet gjennom – en serie lover som innskrenker demonstrasjons- og ytringsfriheten. Det er straffbart ikke å ha gyldige identifikasjonspapirer på seg til enhver tid, det straffbart å samles foran kongressen og andre statlige bygg, og det er straffbart å publisere bilder eller videoopptak som ikke er autorisert av politiet. Å vise «lite samarbeidsvilje» med politiet fører til bøter på størrelse med det som for halve landets befolkning tilsvarer mellom én og 30 månedslønner.

Sammen med Hellas er Spania det europeiske landet med flest fattige i arbeidsfør alder. Nesten halvparten av spanierne tjener under 1000 euro i månede, og hver femte arbeider tjener under fattigdomsgrensen. Siden krisen har strømprisene steget med 70 prosent. Da jeg i vinter besøkte min tante, som etter spanske forhold har det bra, sov vi med tredoble tepper over oss fordi hun ikke hadde råd til oppvarming. Min venn Pablo, som er valgmedarbeider, sier: – Husker dere da politikk pleide å kjede oss? Sånn er det ikke lenger. Engasjementet blant mine venner er framtvunget av den miserable tilstanden i landet. Min generasjon kalles på folkemunne for den «tapte generasjonen».

Den spanske krisen har til og med sine vinnere. Antallet multimillionærer har tredoblet seg, utenlandske investorer på den spanske boligmarkedet har blitt fordoblet og multinasjonale selskaper som Netflix betaler mindre skatt på ett år enn det en lavinntektsperson gjør. Ifølge økonomene står landet overfor en ny lavkonjunktur. Men verken de politiske, økonomiske, konstitusjonelle eller sosiale krisene – eller den raskt økende fascismen – har blitt valgkampsaker.

I stedet handler alt om Catalonia. Verken den sosialdemokratiske regjeringen eller høyresiden viser interesse for å forhandle med den katalanske selvstendighetsbevegelsen, hvis jakkemerke lyder: «Spain, sit and talk.»

Siden dommen mot selvstendighetspolitikerne i midten av oktober, har Barcelona og andre katalanske byer vært fylt opp av opprørspoliti, tåregass, vannkanoner, brennende bilder, opphakkede gater, stengte motorveier, blokkerte innganger foran universitetene og demonstranter som overnatter på torgene. I den første uken ble 600 skadd, fire blindet av gummikuler, og flere hundre arrestert.

Samme uke som dommen falt, kjørte en politibil opp på siden av min kusine Paula, tante Marias datter. Hun var på vei til universitetet, der hun studerer grafisk design. Politimannen beordret henne om å vise frem identifikasjonspapirer, mens en annen gikk gjennom alt innholdet i vesken hennes. Han fant en liten tapetkniv i pennalet hennes, noe som førte til at politiet tvang henne til å la dem gå gjennom alle hennes sosiale medier-kontoer i jakt på noe «oppviglersk». Rett før de forlot henne, konfiskerte de tapetkniven: «Så du ikke bruker den som våpen.»

Samme kveld ringte Maria meg: – Gjenferdene fra fortiden har våknet. Jeg har aldri vært for katalansk selvstendighet, men når jeg nå ser hvordan sentralmakten håndterer det katalanske spørsmålet, så vil jeg gi slipp på Spania. Å bli stoppet på gaten av politiet var noe jeg opplevde som ung borger under diktaturet. Jeg vil jo ikke at slikt skal hende min datter nå?

Publisert: 10.11.19 kl. 10:22







