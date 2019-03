Leder

Ja til evig sommertid

På søndag skal vi stille klokken én time frem. Det bør vi slutte med.

I gamle dager var det fire minutter forskjell mellom Drammen og Oslo. Mellom Bergen og Oslo var tidsforskjellen 22 minutter. Slik var det helt frem til slutten av 1800-tallet, da vi fikk én felles tidssone i Norge. Forskjellen mellom Sognefjorden og Vardø, det østligste og vestligste punktet, kunne være helt opp til en time og 47 minutter.

Det varte frem til endringen kom i 1894 og vi fikk en felles tid for hele landet. En stor fordel, blant annet for folk som reiste. Nå slapp de å stille klokken mange ganger om dagen.

BØR FØLGE EU: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marthe Småkasin Lien

For i dag stiller vi klokken bare to ganger i året. Og nå blir det slutt på det, og. Tirsdag opphevet EU -parlamentet vekslingen mellom sommertid og vintertid.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at han synes det høres greit ut. Og det bør han vel helst synes. Som EØS-land følger vi EUs direktiver på feltet.

Det er imidlertid opp til hvert enkelt land hvilken tidssone vi velger. Det er flere hensyn å ta her, både til handelspartnere, naboland, dagslys og søvn.

Norge strekker seg fra øst til vest, og egentlig over mer enn en tidssone. Om A-mennesker i Finnmark får bestemme, vil nok de ønske seg sommertid hele året, slik at de ikke sover bort det lille dagslyset de får på vinteren. Spør man B-mennesker på Utsira, derimot, vil de kanskje foretrekke vintertid.

Dette er opp til politikerne å bestemme. Beholder vi det vi i dag kaller vintertid, trenger vi bare å endre forskriften for å oppheve klokkestillingen. Vil vi ha sommertid hele året, må Stortinget endre loven.

Folk flest kommer til å merke dette, uansett om det er vinter- eller sommertid som blir den nye normalen.

Går vi for evig sommertid, betyr det at det blir mørkt enn time senere på kvelden, på bekostning av dagslyset som kommer en time senere.

Det viktigste her er å få koordinert med naboland og handelspartnere, slik at vi ikke ender opp med å måtte stille klokka bare vi tar en tur over svenskegrensen. Og med EU-parlamentets utsettelse av saken frem til 2021, har vi litt tid på oss.

Det beste er at vi ikke lenger skal trenge å stille klokken. Norge synkroniserte ordningen med EU i 1996. Det må vi gjøre denne gangen også.

