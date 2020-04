SVARER: – I motsetning til Bergitte Viste, vil vi ta til orde for å heller ta seg en tur på PornHub enn å gå ut og smitte andre. Da får vi alle en positiv opplevelse, skriver Emma Romskoug Teigland og Remi Strand. Foto: privat

«25 under 25»: – Ja til porno og bedre seksualundervisning

I kronikken «Ikke la coronatid bli pornotid» gir Bergitte Viste sterkt utrykk for at porno skader den unge befolkningen. Porno har selvsagt både positive og negative sider, men bildet er ikke like svart / hvitt som det blir fremstilt.

EMMA ROMSKOUG TEIGLAND og REMI STRAND, Oslo Unge Venstre

Porno har flere positive sider. Porno kommer i mange ulike former, blant annet kan porno være filmer, bilder, bøker og kunst. I 2019 var det i følge PornHub over 115 millioner mennesker inne på siden hver dag i gjennomsnitt. Viste argumenterte med at porno skader relasjoner.

Blant annet viser dansk forskning at porno kan forbedre relasjoner. Både kvinner og menn som aktivt ser på porno sa at de har et bedre sexliv og et sunnere forhold til sex og det motsatte kjønn. Viste sier at pornobruk og seksuell vold er “mest sannsynlig” knyttet til hverandre. Dette er hårreisende, både fordi det rett og slett er feil, og at studier har bevist at det ikke er en direkte sammenheng mellom pornobruk og seksuell vold.

Det er ikke pornoen i seg selv som er problemet, det er mangelen på god seksualundervisning. I en slående rapport fra “Sex og samfunn” savner 5 av 10 elever spesifikke temaer som abort, sex generelt, kjønnsidentitet og voldtekt.

Seksualitetsundervisning handler om å bli mer bevisst sin egen seksualitet. Elevene sier også at kun 2 av 10 lærere tar initiativ til å snakke om sex og seksualitet. Hvis man trekker linjer mellom seksualitetsundervisning og porno, ser man at seksualitetsundervisningen kan bidra til mer kunnskap og tryggere rammer rundt porno.

En god seksualitetsundervisning kan endre holdningene til sex og seksualitet. Det er et stort behov for mer undervisning rundt grensesetting. Derfor må bli enda større fokus på at nei betyr nei, at man ikke skal sende dickpics uten samtykke og liknende.

Undervisningen bør også ha fokus på virkeligheten rundt porno, eksempelvis at orgasmen ikke nødvendigvis er ekte eller at sæden ofte bare er en syntetisk væske. Noen av de viktigste punktene i seksualitetsundervisningen bør være holdninger til medmennesker og å gi realistiske forventinger til sex.

Dette kan bare skje hvis man setter av flere timer og mer penger til god seksualitetsundervisning. I tillegg må lærerne få mer skolering, slik at man kan basere undervisningsopplegget på ny og kunnskapsbasert informasjon, slik at også Vigdis (58) kan holde seg oppdatert.

Pornoen må fortsette å leve, samtidig som vi må bedre seksualitetsundervisningen slik at ungdommer blir mer bevisste rundt sex og pornografi. I motsetning til Viste, vil vi ta til orde for å heller ta seg en tur på PornHub enn å gå ut og smitte andre. Da får vi alle en positiv opplevelse.

Publisert: 08.04.20 kl. 15:57

