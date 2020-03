SENK SKULDRENE: – Aldri før har vi mottatt så mange invitasjoner til samlingsstunder, dans, yoga, konserter og omvisninger, og alt strømmes online. Det er inspirerende, men også overveldende, skriver Solveig Ryland Bergum, her med barna Nikoline og Oskar. Foto: PRIVAT

Digitalt prestasjonspress for de unge

Det er bra med alle mulige slags aktivitetstips og live-sendinger, men du trenger ikke å følge dem. Trekk pusten dypt og tenk over hva som gir deg og din familie gode dager.

SOLVEIG RYLAND BERGUM, barnehagelærer og småbarnsmamma

For foreldre med barn i barnehagealder har unntakstilstanden ført til et økt jag etter å skape meningsfulle, morsomme og lærerike opplevelser. Da det ble kjent at skoler og barnehager landet rundt skulle stenges, grep vi fast i aktiviteter og dagsplaner for barna våre. Nettsider og sosiale medier bugner over av kreative tips og ideer til aktiviteter vi kan gjennomføre med dem. Aldri før har vi mottatt så mange invitasjoner til sammenkomster. Samlingsstunder, dans, yoga, konserter og omvisninger, alt strømmes online.

Som mamma og barnehagelærer syns jeg alt dette er inspirerende, men også overveldende. Det økte jaget etter å tilrettelegge gode aktiviteter, struktur og være kreativ, samtidig som man skal mestre en arbeidshverdag i stor endring provoserer meg. Jeg er redd dette fører til at mange foreldre ikke føler seg god nok, og blir stresset av å gå glipp av noe av alt det kule som strømmes live.

Solveig Ryland Bergum. Foto: PRIVAT

Da er det godt å vite at barna ikke er opptatt av et stort og flott opplegg. De syns det er gøy med aktiviteter og de trenger struktur, men hvert øyeblikk kan bli magisk og meningsfullt for dem. Blir vi for opptatte av alt vi skal få til? Eller klarer vi å dele fokus med barna våre på de små tingene de undrer seg over, da er det ikke sikkert det trengs så mye mer.

Jeg ønsker derfor å løfte frem noen holdepunkter som kan hjelpe deg som foreldre til å senke skuldrene. Du trenger ikke å kjenne på dårlig samvittighet for at du ikke følger alle de velmenende tipsene til hvordan disse dagene hjemme skal være.

Ta et skritt tilbake å tenk over hva barnet ditt setter pris på, og hva du selv liker å gjøre eller trenger å få gjort. Du som forelder er den viktigste for ditt barn og barna dine elsker å være sammen med deg. I denne unntakstilstanden vi er i nå, vil de fleste barn ha tettere voksenkontakt enn hva de har i barnehagen. En naturlig konsekvens, er at vi prater mere til og med barna våre. Jeg er ikke i tvil om at det vil være positivt for barnas språkutvikling. Alle hverdagssituasjoner er flotte arenaer for samtaler, der vi naturlig navngir ord og begreper.

Du trenger ikke å ha en full dagsplan. Sett av tid til å bare være. La barna få tid og rom til å leke, både på egenhånd, med søsken, og med deg. Barna i barnehagealder er ofte glad i å leke i samme rom som foreldrene. Det gir de trygghet. Da er det også lettere for oss å gripe inn og være en støtte om barna trenger det. En enkel måte å legge til rette for lek, kan være å ha noen lekekasser i stua. Disse kan du bytte ut med noen andre til neste dag, om du ser at barnet ditt trenger noen nye impulser. Det å ha ulike materialer og leker tilgjengelig vil gjøre det enklere for barna å igangsette eller uttrykke ønske om ulik lek eller aktiviteter selv. Leken er enormt betydningsfull for barn i barnehagealder.

Alle er vi en del av den pågående dugnaden, vi holder oss mest mulig hjemme, da er det godt med en tur ut. Å være utendørs gir oss utallige muligheter for lek og utforsking sammen med barna. På tur i skogen, på en strand eller på fotballbanen, kan vi fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling. Ta utgangspunkt i det de viser interesse for. Plutselig har dere felles fokus på den fine hestehoven som forteller at det er vår.

Det er bra med alle mulige slags aktivitetstips og live-sendinger, men du trenger ikke å følge dem. Trekk pusten dypt og tenk over hva som gir deg og din familie gode dager. Jeg heier på alle foreldre som gjør sitt beste for å sjonglere alt denne unntakstilstanden byr på av endringer. Det er deilig å minne seg på at barn i barnehagealder er veldig takknemlige for å få mer tid sammen med sine nærmeste omsorgsgivere, foreldrene.

