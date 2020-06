RASISME: – Vi må også når saken har lagt seg huske at det en gang var en mann som het George Floyd. Og at det ikke bare er hvite politimenn i USA som er problemet. Kanskje det også er deg og meg, skriver Jeanette Næs Løchen. Foto: PRIVAT

Når vi ikke lenger hører om George Floyd

Rasisme og diskriminering handler ikke bare om å utøve vold eller bruke nedsettende og krenkende ord. Det handler også om det vi ikke sier, det vi ikke spør om, det vi ikke helt tror på og det vi ikke gjør noe med.

JEANETTE NÆS LØCHEN, lektor

Det er rørende og sterkt når masser av mennesker verden over engasjerer seg i en så viktig sak som bekjempelse av rasisme og diskriminering. Det er lett å la seg rive med, og det skulle kanskje bare mangle. Likevel kjenner jeg på en viss ambivalens rundt all oppmerksomheten drapet på George Floyd har fått. På den ene siden er det viktig at dette nok en gang blir satt på dagsorden. På den andre siden lurer jeg på om dette engasjementet er med på å tåkelegge kjernen av problemet, nemlig at du og jeg er en del av det.

Et av emnene jeg tok da jeg studerte i USA, het «Race – The American Dilemma». Det ga meg en dyp ripe i lakken på et selvbilde som sa at jeg var en fordomsfri og åpen person. Jeg innså at jeg og mange som meg – hvite, engasjerte, velmenende, gjerne på venstresiden i politikken så vel som på høyresiden, vi som sier at vi er «fargeblinde», at vi ikke ser hudfargen til et menneske, men kvalitetene og egenskapene det mennesket har – vi kan faktisk i mange tilfeller være en del av problemet.

Vi er en del av problemet nettopp fordi vi har de rette holdningene og verdiene, men når det kommer til stykket, så anerkjenner vi ikke hvor omfattende problemet er, og i hvor mange samfunnsstrukturer og situasjoner det gjør seg gjeldende.

Robert Nyheim-Jomisko forteller i en kronikk forrige uke om sine møter med politiet her i Norge. Han forteller om hvordan han siden han var ni år har blitt stoppet av politiet utallige ganger til tross for et stadig rent rulleblad. Det er mange som kan fortelle om liknende erfaringer også på andre arenaer som i jobbsøkingsprosess, i bybildet, på lekeplassen eller på arbeidsplassen.

Dette er erfaringer vi får høre om med jevne mellomrom. Dette er erfaringer jeg som hvit aldri vil få.

Det er uforpliktende å fordømme rasisme og diskriminering på et teoretisk plan. Det er lett å reagere når noen bruker ord som «svarting». Men hjelper det å bli opprørt over dette samtidig som vi avfeier de negative erfaringene til dem som ikke har hvit hud som misforståelser, tilfeldigheter og enkelttilfeller?

«In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends,» sa Martin Luther King. De siste ukene har det på ingen måte vært stille, verken i USA eller i mange andre land i verden, men hva når stormen legger seg? For det kommer den til å gjøre. Det er vel da den virkelige kampen må kjempes? Er det ikke da det gjelder å vise hvor dypt engasjementet stikker og hvor stor forståelsen er?

Det er da vi må lytte til og tro på dem som forteller om hvordan de helt vilkårlig har blitt stoppet av politiet, hvordan de har fått avslag etter avslag på jobbsøknader og husleiekontrakter, eller hvor ubehagelig det er å merke at en butikkansatt holder øye med deg.

Rasisme og diskriminering handler ikke bare om å utøve vold eller bruke nedsettende og krenkende ord. Det handler også om det vi ikke sier, det vi ikke spør om, det vi ikke helt tror på og det vi ikke gjør noe med.

Når det ikke lenger kommer daglige reportasjer fra demonstrasjoner verden over, når vi ikke lenger ser «Black lives matter» og sorte bilder i feeden på Instagram, og når det ikke lenger skrives kronikker om hvordan vi kan bekjempe rasisme og diskriminering, det er da vi må huske at det en gang var en mann som het George Floyd.

Og at det ikke bare er hvite politimenn i USA som er problemet. Kanskje det også er deg og meg.

