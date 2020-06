VED LIVETS SLUTT: – Det er vanskelig å forstå at det ikke gis penger til systematiske tilbud til familier som skal gjennom det aller verste livet har å by på, skriver kronikkforfatteren. June Wallum fikk heldigvis beholde datteren sin Eva Natali lenger enn hun trodde. Så lenge at døden kunne planlegges. Eva Natali døde for fire uker siden, tolv år gammel. Foto: Trond Solberg

Om å bære et døende barn

Det er så vondt å få vite at barnet ditt skal dø. Det hadde hjulpet så mye å ikke måtte bære det alene.

CATHARINA DØRUMSGÅRD, på vegne av June Wallum, Eline Grelland Røkholt og resten av Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité

I en artikkel jeg skrev for Sykepleien tidligere i år, fortalte jeg om de ulike oppgavene det forventes at foreldre skal utføre når barnet deres blir sykt. Det jeg ikke orket å skrive om, var hva som ble forventet av meg da sønnen min Oscar skulle dø.

Jeg trodde jeg var alene om disse opplevelsene, at jeg var pysete og pinglete, sær og kranglete. Så ble jeg kjent med June. Hun er mammaen til den vakre Sommerfuglprinsessen som mange av dere fulgte på Instagram. Lille Eva Natali som døde for fire uker siden, tolv år gammel. June er modig og sterk, og hun har båret datteren sin langs nøyaktig samme vei som jeg bar Oscar.

Det var derfor en slags lettelse i å oppdage at også June hadde følt seg ensom og maktesløs i møtet med et system uten organisert hjelp til barn som skal dø. Et system som baserer seg på idealistisk helsepersonell som ikke får midler til å lage gode team rundt familier som våre.

Da June fant seg selv sendt hjem fra sykehuset med morfinspray i hånda og beskjed om at Eva Natali nå var i nest siste fase av livet sitt, valgte hun å flytte. Det var forventet at hun skulle pleie datteren sin gjennom terminal fase uten noen fagpersoner rundt seg.

Catharina Dørumsgård. Foto: PRIVAT

Heldigvis hadde hun et sted å flytte til, heldigvis flyttet hun til et av de få stedene i Norge hvor engasjementet og det systematiserte arbeidet omkring barnepalliasjon er stort. Og hun fikk beholde datteren sin lenger enn hun trodde. Så lenge at døden kunne planlegges. Hver måned fikk hun møte teamet sitt. Sykepleierne som jobbet på den lokale barneavdelingen kom hjem til Eva Natali og lærte henne og June å kjenne i det miljøet de hørte til.

Hjemme i prinsessesengen, under lyktene og ballongene, i sjøkanten, sammen med deres eget personale, ble Sommerfuglprinsessens palliasjon forberedt grundig og verdig. June sto ikke lenger alene med ansvaret.

Det er vanskelig å forstå at det ikke gis penger til systematiske tilbud til familier som skal gjennom det aller verste livet har å by på. Og at et privat barnehospice i Kristiansand får tildelt 30 millioner årlig gjennom revidert statsbudsjett.

Min Oscar fikk flott oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Men vi hadde ikke noe tilbud på hans lokale barneavdeling. Det fantes ikke noe barnepalliativt team der vi hørte til. Det var ingen som kunne komme hjem til oss, ingen som kunne hjelpe oss å ordinere medisinene som var riktige for hvert enkelt symptom som dukker opp når noen nærmer seg døden.

Det stresset meg mer enn jeg kan beskrive da vi skjønte at kreftene hans begynte å ta slutt og vi måtte forsøke enda en tur til sykehuset.

Oscar var helt utslitt allerede før den timelange turen innover. De ansatte var engstelige. Alt i oss ropte at Oscar ikke orket mer. Han holdt meg så hardt i hånda under den siste ambulanseturen at knokene hvitnet. Det var tortur for ham å reise, til tross for spesialmadrass på båra og så mye intravenøs morfin pumpa ville tillate oss å gi ham.

Krampene i muskulaturen, i tarm og urinveier, de fire stomiene, vi kan ikke forestille oss hvor vondt han hadde. Vi leste, sang og masserte, men gråten hans da vi endelig var fremme, skjærer fortsatt i ørene mine.

Tenk om noen hadde kunnet komme hjem til oss i stedet? Tenk om noen hadde kunnet hjelpe oss der vi var?

Jeg skulle så gjerne ha brukt kreftene hans på noe annet enn å ligge fastspent på en båre inne i en sykebil. Tenk om han hadde fått tilbringe de siste ukene i sjøkanten mens vi drysset varm sand over føttene hans? Tenk om vi hadde kunnet kile og tulle og le i stedet for å sove i morfinrus og aldri orke å gå ut av senga igjen?

Tenk om vi hadde fått være hjemme?

Det hadde vi fått om det fantes barnepalliative, døgnbemannede team. Noen som hadde fulgt oss fra vi fikk den aller første umulige beskjeden. Noen som kunne gått veien sammen med oss og jobbet profesjonelt og systematisk med alle Oscars hjelpere. Da hadde Oscar lekt med vann og blåst såpebobler i stedet for å hulke på en båre.

Vi var heldige og fikk hjelp av et voksenpalliativt team da vi kom hjem fra sykehuset. Det ble en verdig død, fire uker etter den siste ambulanseturen. Oscar sto aldri opp av senga igjen.

Elines sønn, Andreas, døde derimot brått og uventet på en kirurgisk avdeling hvor han hadde vært utallige ganger i sitt liv. Avdelingen var ikke vant til at barn døde hos dem, og hans forverring kom helt uventet. Foreldrene måtte selv si: «Det vi ønsker nå er at han skal få være trygg og uredd i de siste timene».

Heldigvis tok den vesle guttens egen nattevakt styringen som dørvakt, sykepleier, reddende engel og støtte. Det var hun som hadde kompetanse til å ta mor i armene og si varsomt: «Det er nå, det er nå han kommer til å dø». Det var hun som var teamet familien trengte.

Så kjære dere alle som tror at barnehospice blir et supplement og sikrer valgfrihet:

Bare i vår lille Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité har vi fire historier til om å bli overlatt til seg selv, om et system som ikke finnes, om umulige forventninger til hva foreldre skal stå i.

Vi har og hadde ikke noe annet valg enn å bære de døende barna våre selv. For de som kan barnepalliasjon får ikke penger til å lage systemer som kan hjelpe oss.

