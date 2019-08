VED DEM RYGGEN: – Ser du en nynazist i gatene dine? Vis ryggen til dem du også, og vis dem hva som virkelig er norsk kultur, skriver forfatteren. Foto: UiB

Debatt

Kampen mot nynazismen er ikke over

Forrige søndag ble noen jeg er glad i angrepet og slått på åpen gate av en nynazist. I Kristiansund, på høylys dag, midt i sentrum.

MAGNUS HOEM IVERSEN, medieviter

Hun var på ferie i byen, og satt og ventet på et busstopp da noen fra «den nordiske motstandsbevegelsen» dukket opp med løpesedler.

«Den nordiske motstandsbevegelsen» er en nynazistisk organisasjon, som dukket opp i PST sine trusselvurderinger for første gang i 2018. Den gang uttalte PST at de ser på DNM som en alvorlig utfordring, og at «De har et stort voldspotensial og har selv evne til å begå voldshandlinger»

Hun jeg er glad i hadde sett løpesedlene henge rundt i byen tidligere. De hadde en stor logo, og formuleringer som at «Dette området erklæres herved en nasjonalsosialistisk sone» og at organisasjonen vil «erstatte det nåværende liberale demokratiet med en sterkere, sunnere og mer naturlig nasjonalsosialistisk styreform», i tillegg til en rekke andre kulepunkter i samme gate.

Da hun i ble tilbudt løpeseddelen, sa hun at hun ikke ville ha slik rasistdritt.

Han ble sint. Ropte og kalte henne feministfitte. Så dyttet han henne inn i skuret før han gikk bort og slo til henne. Skikkelig hardt. Han sto over henne inne i busskuret og skrek om og om igjen at han skulle slå igjen.

Hun ropte på hjelp, det kom folk til. Noen ringte til politiet. De fikk tak i ham noe senere.

Etter episoden sitter hun igjen med noe skyldfølelse. Kanskje hun kunne sagt noe annet? Kanskje hun hadde vært provoserende?

Men hvis folk ikke kan fortelle nazister at vi ikke vil ha dritten deres, hvis vi legger bånd på oss her, eller blir redde, så taper vi. Og vi mister noe veldig viktig.

Vi har som nasjon vist ryggen til nynazisme før. Vi husker Benjamin Hermansen. Nå må vi ta tak igjen, før det går så langt.

Etterspillet etter episoden i Kristiansund har vært både positivt og negativt. To hundre mennesker som møter opp i støttemarkering i byen er fantastisk, og viser hvem det er som virkelig er mange og sterke. Hundrevis av støtteerklæringer på sosiale medier viser også det samme.

Samtidig er det motbydelig å se hvordan nynazistene mobiliserer på nett, for å fremstå som større og sterkere enn de er. De kaster seg inn i kommentarfelt, med løgn, sjikane og rykter for å svekke troverdigheten til hun som ble utsatt for vold. De sprer sine egne alternative og falske historier på sine egne nettsider.

Jeg er glad for at folk tar avstand og viser avsky for slike holdninger og handlinger. Men jeg er også sint. Og jeg vil gjerne at flere blir sinte sammen med meg. Sånn kan vi ikke ha det i gatene våre. Sånn kan vi ikke ha det, punktum.

Nå må vi vise hvem som er mange, og hvem som er sterke.

Ser du en nynazist i gatene dine? Vis ryggen til dem du også. Eller vis dem fingeren, om du vil. Riv ned plakatene deres, kast løpesedlene deres og skrap bort klistremerkene deres.

Ikke godta bortforklaringer om at disse folka «ikke er farlige». De er farlige. Og nå er det vår plikt å vise dem hva som virkelig er norsk kultur.

Publisert: 06.08.19 kl. 10:52

