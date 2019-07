Foto: Roar Hagen

En potetsekknisse protesterer

Jeg er lei av generaliseringer av hvor mutte, fulle og hjelpeløse nordmenn er i møte med andre mennesker – og på ferie. Og kan jeg ikke bare få lov til å være i fred av og til?

«Som nasjon bør vi her i Norge innlede det nye året med en bred debatt om hvor siviliserte vi egentlig er», skrev Bernt Hagtvet, Yale-utdannet professor i statsvitenskap og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, i en Aftenposten-kronikk i februar.

Blant annet bemerker utlendinger (antall ikke presisert), ifølge professoren, ofte «vår mutte uhøflighet, vår innadvendte tafatthet og manglende evne til smalltalk».

Det ble ikke noe av den brede debatten, men Dagens Næringsliv fulgte forrige helg opp Hagtvets vrede i artikkelen «Reiseråd for nordmenn». I tillegg til professoren ble et «knippe erfarne kvinner og menn» bedt om anekdotisk å fortelle oss fjeldaber hvordan vi oppfører oss på ferie og litt sånn generelt om hvor håpløse vi er også her hjemme.

Her er noen av uttalelsene:

Nesten ingen takker for utvist høflighet. (Høh?)

Å presentere seg blir ansett som en gest fra steinalderen. (I alle dager.)

Vi kler oss som bønder rett fra åkeren. (Det varierer.)

Vi tar feil når vi tror vi kan engelsk. (Prøv en knøttliten søreuropeisk landsby.)

Vi sier ikke «God bless you» til naboen, slik de gjør i New York. (Heldigvis).

Butikkmedarbeidere sier ikke «Hei!». (Jo, det gjør de.)

Vi klumper oss sammen på busstoppet for så å presse oss frem selv om vi ankom sist. (Enig, i alle fall på 37-bussens holdeplass nær VG.)

Vi tar ikke på oss på overkroppen når vi skal inn på strandbar i Spania. (Vet ikke. Så nettopp en portugiser i barings i Lisboa, dog. Og har sett noen avkledde menn i Oslos gater. Ikke bra.)

Vi drikker for mye. (Jepp, men ikke bare vi!)

Generalisering er jo generelt kjedelig. Det blir som å si at briter bare drikker te og er stivt høflige eller at amerikanere alltid elsker å prate med fremmede. Ta en tur på en fotballpub i Manchester eller hopp på T-banen i New York, så får du se. (Her har forresten Thrillist begått en liste over hva du som turist må og ikke må gjøre i Frankrike. De sniker i køen, de skjønner ikke engelsk, de hater small talk. Jaggu.)

Noen nordmenn på tur er oppfører seg dumt. Noen turister som besøker Norge likeså. Ubrukelige klær på fjelltur, tissing på severdigheter og glaning inn folks vinduer for eksempel.

Uansett hvor man ferierer kan man møtes av en lokalbefolkning med sure miner og for den saks skyld veldig mange rare antrekk. Men også alt det motsatte. Akkurat som her hjemme.

Nå vet ikke jeg hvilke nordmenn Hagtvet (som er den som går hardest ut i DN-artikkelen) omgås eller møter på sin vei. Men at vi ikke sier hva vi heter? At vi ikke sier takk? Nei, ærlig talt.

Såpass klarer også vi nisser her på bjerget. Rett nok kan presentasjonen bli litt klumsete, men vi (les: jeg) gjennomfører jo. Det kan til og med skje at jeg bjudar på en «grazie» eller «merci».

Det finnes selvsagt utadvendte nordmenn som er gode på small talk. Men noen av oss har muligens litt å gå på (som i andre land). Vi takker, men kanskje ikke hjertelig nok. Vi sier navnet vårt, men glemmer kanskje hva den andre heter. Og vi drikker helt sikkert for mye.

For øvrig, sånn rent alkohol-anekdotisk: Nordmenn kan faktisk dra på ferie uten å velte seg i barings mens de raper og roper utover barer og restauranter. Og selv jeg som har vokst opp i karskens Trøndelag klarer tidvis å samtale med fremmede uten å drikke.

Den store europeiske samfunnsundersøkelsen har dessuten vist at det er portugisere og briter som oftest er på stupfylla. Og 2018-tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun to prosent av nordmenn drikker så mye at de føler seg tydelig beruset.

«Det er ulikt hvor mye folk drikker. Mens mange tar seg et glass vin eller noen øl på lørdagskvelden, drikker andre langt mer», skriver SSB. Voilá!

Myten om den hjelpeløst tause nordmannen utbroderes jevnlig til det absurde.

Åh, disse kronikkene om det oppsiktsvekkende ved at nordmenn setter seg på ledige tosetere på bussen. Det gjør vi fordi, står det ofte, det er så kaldt her og vi sitter så mye inne.

Blant de ivrigste i VGs spalter er franske Lorelou Desjardins og finske Sanna Sarromaa, begge bosatt i Norge. Kronikkene er sikkert ment som «artig å terge»-humor, men det blir litt for plumpt.

Så kan det selvsagt være at jeg bare er en typisk «humørløs nordmann uten selvironi».

Desjardins har i VG beskrevet nordmenns latter slik: «De ler muligens ikke med et stort «ha ha», men det kan være at de ler inni seg, og smiler flyktig når de synes noe er hysterisk morsomt. Det er bare det at følelser som folk har i dette landet, er gjemt inni dem».

Sarromaa har på kronikkplass i VG ment at vi hverken kan ta imot eller gi komplimenter. Janteloven, sosialismen og protestantismen holder oss nemlig nede.

Hun har dessuten skrevet at det sosialt aksepterte i Norge er å se ut som en potetsekk fra Toten.

I sterk kontrast til de erfarne i DN-artikkelen, har Sarromaa opplyst oss om at nordmenn takker for alt mulig og alltid sier «hyggelig» når vi håndhilser. Hun må også minne seg selv på å «smile, si hei og huske å ønske alle en fin dag, selv om det bare er falskt og irriterende.»

Jeg er forvirret. Men uansett. Kan vi ikke bare få lov til å være i fred av og til, vi som vil det. Jeg orker ikke anstrenge meg hele tiden i tilfelle noen mot formodning skulle ha behov for høflighet.

Kan jeg ikke bare få lov til å unngå perifere bekjente på bussen.

Kan jeg ikke bare få lov til å smile til hunder og hundeeiere, men ikke andre.

Kan jeg ikke bare få lov til å hate small talk.

Kan jeg ikke bare få lov til å slippe å bli velsignet av naboene mine.

Kan jeg ikke bare få lov til å elske de selvbetjente kassene på matbutikken.

Publisert: 24.07.19 kl. 09:13