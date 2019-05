Foto: Roar Hagen

Kommentar

Frihet under hardt press

Det er inspirerende å høre engasjerte aktivister fortelle om sin kamp for menneskerettigheter. Det er forstemmende å hvor lite verdens mektigste bryr seg.

Et av mange eksempler er Nord-Korea. For første gang har en amerikansk president, to ganger, møtt landets leder ansikt til ansikt. Menneskerettigheter er ikke et tema, til tross for at Nord-Korea har et verdens mest undertrykkende regimer.

Det er ikke bare et svik mot 25 millioner nordkoreanere, men også mot idealene om frihet og demokrati.

Oslo Freedom Forum er et møtested for menneskerettighetsaktivister, opposisjonelle og andre som gjør en forskjell i sine samfunn ved sitt gode eksempel. Det er oppmuntrende å lytte til mennesker som ikke tåler urettferdighet, og som handler selv om de må betale en høy pris.

Frivillige organisasjoner, internasjonale bevegelser og enkeltmennesker gjør en uvurderlig innsats. De bidrar til større kunnskap og åpenhet om alt det som verdens totalitære regimer, krigsherrer og diktatorer gjør sitt beste for å skjule, de grove og systematiske bruddene på grunnleggende menneskerettigheter.

Ingen skal undervurdere den kraften individer og grupper utgjør for endring. Men skal trenden i retning av større ufrihet i verden stanses kreves det politisk handling.

I årsrapporten fra Freedom House for 2019 fremgår det at det blir mindre frihet i verden, for 13 år for rad. Demokratiene er igjen på retrett, etter å vunnet store seire på 1990-tallet.

Friheten er under press selv i veletablerte demokratier som USA, ifølge den uavhengige amerikanske organisasjonen. Flere sentraleuropeiske land styres av illiberale partier. I autoritære stormakter som Russland og Kina strammes det ytterligere til.

EU og noen likesinnede land bryr seg. Demokrati og menneskerettigheter må være en viktig del av utenrikspolitikken. Det gjelder åpenbart ikke for Trump-administrasjonen. Da USA og Nord-Korea kom på talefot sluttet Trump å snakke om menneskerettigheter.

Oslo Freedom Forum har hørt gripende beretninger fra mennesker som klarte å flykte fra det nordkoreanske diktaturer, fra aktivister som sprer informasjon til et lukket land og fra avhoppere som tilhørte regimets elite.

Den høytstående diplomaten Thae Yong-ho representerte Nord-Korea i flere europeiske land før han hoppet av i 2016. Han arbeider nå for demokratisering og gjenforening på den koreanske halvøy. Hvis noen undrer seg over hvorfor ikke folket gjør opprør mot diktaturet har han svaret:

Hjernevask starter i barnehagen der barna må bøye seg for bildet av Kim Jong-un. Tenåringene sendes på tvangsarbeid. Innbyggerne blir systematisk og detaljert overvåket. De som bryter reglene blir pågrepet. I beste fall blir de sendt til en arbeidsleir, i verste fall til fangeleire og tortur. De som forsøker å flykte fra arbeiderparadiset blir regnet som forrædere og straffet særlig hardt. En liten partielite i Nord-Korea lever godt. Alle de andre er fattige og mange er underernært. De har ingen av de personlige rettigheter vi tar som en selvfølge.

I 2017 sa president Donald Trump at Nord-Korea var et grusomt diktatur der “mennesker lider i fangeleire, sliter i tvangsarbeid og konstant utsettes for tortur, sult voldtekt og drap”. Det var en presis beskrivelse.

Men det var før han møtte Kim i Singapore og, med egne ord, “ble forelsket”. Trump sa at Kim var en sterk leder og en svært talentfull mann. Til Fox sa presidenten at når Kim taler “retter hans folk seg opp”. Slik ønsker Trump at det skal være i USA når han taler.

Senere sa Trump at det var en spøk. Det er ingen spøk for nordkoreanerne som ikke har annet valg enn å bøye seg for diktatoren. Og hyllesten av Kim føyer seg inn i rekken av Trumps anerkjennelse av såkalte sterke menn verden over.

Sist helg var Trump på besøk i Japan. Han kalte Kim en svært smart mann. Han sa seg enig med diktatorens påstand om at presidentkandidat og tidligere visepresident Joe Biden har lav IQ.

Og det plager ikke Trump at Kim fortsetter å prøveskyte raketter, som både hans nærmeste medarbeidere og allierte mener er et klart brudd på FN-resolusjoner.

Freedom House skriver at truslene mot frihet i verden krever at USA styrker sin allianse med andre demokratiske land og tydelig forplikter seg til å etterleve felles idealer. Menneskerettighetene er universelle, ikke forbeholdt vestlige land. Bare når demokratiske land står sammen blir det mulig å snu utviklingen mot det autoritære og illiberale. Det er dessverre ikke det som skjer i dag.

Menneskerettigheter kan ikke løsrives, eller feies under teppet, i forhandlinger med autoritære regimer.

Publisert: 31.05.19 kl. 09:42