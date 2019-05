Foto: Roar Hagen

Leder

Krise uten sidestykke

Det som en gang var et av Latin-Amerikas rikeste land er i dag et konkursbo, både økonomisk og politisk. Det haster med å finne en løsning på den bunnløse krisen i Venezuela.

Ifølge offisielle tall er inflasjonen i Venezuela på ubegripelige 130 000 prosent. Bare i løpet av ett kvartal i fjor krympet økonomien med 22,5 prosent. Verdien av oljeeksporten, landets eneste store inntektskilde, falt fra 85,6 milliarder dollar i 2013 til 30 milliarder dollar i fjor. Det internasjonale pengefondet (IMF) mener situasjonen er enda verre enn det sentralbanken i Venezuela offentliggjør. IMF anslår at den reelle prisstigningen er ti ganger høyere enn det myndighetene oppgir.

Det er nesten fire år siden sentralbanken sist presenterte et slikt tallmateriale. Vanlige venezuelanere trenger imidlertid ikke offentlig statistikk for å fortelle dem at de er i en dyp krise. Det kjenner de på kroppen. Det er akutt mangel på mat og medisiner. De som fortsatt er sysselsatt ser at inflasjonen spiser opp lønnsinntekten. Den desperate økonomiske situasjonen har ført mer enn tre millioner venezuelanere på flukt til en usikker skjebne i nabolandene.

Venstreradikale i Norge og andre land beundret Hugo Chávez og hans etterfølger Nicolás Maduro. Særlig Chávez ble oppfattet som et revolusjonært forbilde. Ytre venstre hyllet en økonomisk plan som skulle komme de fattige til gode. I stedet ble alle fattige, bortsett fra en liten elite. Venstreradikale anti-kapitalister i alle land bør innse at deres gamle modell hører hjemme på historiens skraphaug.

Det er prisverdig at den norske regjeringen legger til rette for politiske forhandlinger mellom myndigheter og opposisjon. Representanter fra Venezuela er nå i Norge for nye samtaler i et forsøk på å finne en politisk løsning på krisen. Maduro-regimet bør imidlertid ikke bruke forhandlingene som en uthalingstaktikk. For hver dag som går blir krisen større. Det eneste som kan redde Venezuela nå er et fritt og rettferdig valg. Det vil gi landet en politisk ledelse med demokratisk legitimitet og internasjonal anerkjennelse. Da kan Venezuela starte på veien mot politisk forsoning og økonomisk gjenoppbygging.

Publisert: 30.05.19 kl. 18:02