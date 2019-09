KLAR TALE: Bompengemotstanderne Cecilie Lyngby og Britt Fossum i aksjon foran Stortinget. Foto: Espen Rasmussen / VG

Protestropet som ble hørt

Bompengeopprøret steg opp fra folkedypet, satte norsk politikk på hodet og var farlig nær å felle regjeringen.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Men hvem er de egentlig, folka som har gjort folkelig protest mot bompenger til den tydeligste politiske bevegelsen i 2019?

Barnslige sutrekopper? Bortskjemte grinebitere fra det norske rustbeltet? Folk uten noen høyere himmel i livet enn bompenger? Mens kloden koker og skolebarna streiker mot klimanedringene, lissom.

Fordommene mot bompengemotstanderne ligger tykt utenpå her innenfor ring 3. Når man lever det urbane liv, omringet av trikker, elsparkesykler og velutdannede mennesker, er det ikke så lett å forstå sinnet mot å betale noen tiere i bomringen.

Men bompengeopprørerne er både unge kvinner og eldre menn. De er innvandrere og nyutdannede leger. Noen har dårlig råd, andre synes bare bompengene er irriterende og urimelige.

De er 28.000 bergensere, skal vi måle etter de som sa de ville stemme på «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» i august.

Det er et mer broket bilde enn man kanskje tror.

For mange er det befriende å rope ut sin hjertens mening mot bompenger, uten nødvendigvis å kjøpe hele Frp-pakka. Tradisjonelt har det bare vært Frp og Rødt som har vært mot bompenger. I Oslo er eksempelvis mange av bompengekritikerne innvandrere. De bor gjerne utenfor sentrum, kjører mye bil og forstår lite og ingenting av dette med å betale bompenger.

Det er også noe med den måten det kreves inn penger på. Hver gang man kjører gjennom en bom, er det en påminnelse om å åpne lommeboka. Det er mye mer irriterende enn pengene som automatisk trekkes fra kontoen.

PROTEST: Alexandra Eva Lind demonstrerer for et bomfritt Rogland. Foto: Espen Rasmussen

Bompengeopprøret tok hele det politiske establishment på senga. Ingen, hverken Frp eller Senterpartiet, som vanligvis er i god stand til å fange opp folkelig misnøye, så dette komme.

Over år har bompengebelastningen økt i hele landet. Men det er de såkalte bymiljøpakkene som var dråpen som fikk begeret til å renne over for folk.

Ved at bompenger finansierer kollektivtrafikk og andre bymiljøtiltak, har man brutt den gamle kontrakten mellom staten og bilistene:

Man betaler bompenger og får noe tilbake: Ny vei, tunnel eller bro. Når veien er betalt, tas bommen ned.

I bypakkene er det ikke en like tydelig sammenheng mellom hvem som betaler og hvem som får noe igjen. I tillegg risikerer man at bommen blir stående der til evig tid.

Bompengemotstanderne har ikke bare ropt i skogen. Svaret fra politikerne har ikke latt vente på seg. Bompengene har ført til unntakstilstand i norsk politikk. Lokalpolitikere rundt omkring i landet har snudd og vendt tommelen ned til prosjekter det tidligere har vært enighet om.

Nå snakker alle om behovet for å gjøre noe med måten vi betaler veier på her til lands. Finansieringsmodellen vil sannsynligvis bli endret.

Mange snakker om veiprising som en mer rettferdig modell. Etter at regjeringen i tolvte time ble enige om et bompengeforlik, er det nå klart at byene får mer penger til kollektivtrafikk og at bompengene blir satt ned. Iallefall litt.

Om det er nok til å stagge bompengeopprøret, gjenstår å se. I fremtiden vil man se med et langt mer kritisk blikk på veibygging, men også på andre prosjekter det brukes penger på.

I flere av de store byene kan bompengepartiene havne på vippen og bestemme hvem som skal styre. De stjeler velgere fra alle partier, men aller mest fra Høyre, Arbeiderpartiet og Frp.

Det eneste partiet som så langt har vunnet på at bompenger er blitt et tema, er Miljøpartiet De Grønne. De mobiliserer på en slags motreaksjon.

Det er lett å glemme at det er mange, særlig i de store byene, som mener bompenger er bra. Bompengedebatten føyer seg inn i et mønster av økende polarisering. Mellom by og land, gammel og ung og etter yrke og utdanningsnivå.

Om «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» og andre bompengelister klarer å holde sammen og bli et varig parti, er mer tvilsomt. I Oslo er det full krangel. Det skal mye til å samle folk hvor det eneste som forener dem er motstanden mot bompenger. Utover det kan folk være både røde, grønne, gule, blå og grå. De spriker i alle retninger og det vil komme for dagen når andre saker skal diskuteres.

Folkene bak bompengeopprøret har likevel all grunn til å være fornøyd med hva de har oppnådd. De har fått de andre partiene til å få opp øynene og justere kursen i en sak som betydde langt mer for velgerne enn noen hadde trodd.

Uansett hva man måtte mene om bompenger: Det er lenge siden vi har sett noe lignende i norsk politikk.

